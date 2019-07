PEZZO GROSSO, SALVINI E LA RUSSIA. UNA TRAPPOLA DEI SUOI NEMICI, MA FATTA DA DILETTANTI…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso oggi dedica la sua attenzione al caso – in via di evidente sgonfiamento – dei rapporti Lega-Russia; e soprattutto alle ragioni che lo hanno fatto nascere e alimentato sui giornali contigui al Partito Democratico, e sulla bocca dei politici di sinistra, così cauti quando si parla di BIbbiano e dintorni (e sono dintorni moooolto ampi). Ci sembra interessante la chiusa dell’articolo, con i tre consigli dati a Matteo Salvini, nella visione di Pezzo Grosso novello Camillo Penso Conte di Cavour. Buona lettura.

ξ

PG a Tosatti.

Vorrei fare un paradosso provocatorio, e forse temerario, ma giusto per creare dibattito, intorno alla ipotesi che Putin possa aver sostenuto finanziariamente la Lega; e magari così provocare anche qualche riflessione su altri argomenti attinenti…

Dichiaro anzitutto che mi pare inverosimile che gli accusati abbiano progettato un finanziamento con una procedura, veramente dilettantesca, tipo quella descritta dai giornali (import di petrolio).

Anzi quasi quasi direi talmente inverosimile, data la troppo facile rintracciabilità, che mi verrebbe da pensare che l’operazione sia stata inventata dai nemici di Salvini per creargli uno scandalo al momento giusto. Chissà.

Interessante è invece fare una riflessione sugli aiuti stranieri ai partiti politici italiani, ricordando le considerazioni fatte dal segretario del PD sul rischio sicurezza nazionale “creato” da Salvini grazie ai (molto presunti) rapporti con Putin (?).

La storia è piena di “aiuti di Stati stranieri “, non solo all’Italia.

Pensiamo alla rivoluzione americana del 1775 (sostenuta dai francesi), alla rivoluzione francese del 1789 (sostenuta dagli inglesi ), al Risorgimento italiano (sostenuto dei francesi soprattutto, e anche dagli inglesi), e arriviamo fino al maggio francese del ’68 anti De Gaulle (sostenuto dagli oppositori americani di De Gaulle?).

Potremmo fare elenchi infiniti, dagli aiuti ufficiali (e magari anche politici ) per la ricostruzione post bellica del Piano Marshall, alle relazioni tra il partito comunista italiano e quello sovietico durante il periodo della Guerra Fredda.

Nulla però è ufficialmente documentabile (le ricevute sarebbero un’arma a doppio taglio), tutto è solo deducibile e sospettabile, da chi ne ha voglia, quando ne ha bisogno.

Ma se ci riferiamo al sospettabile in questa materia possiamo scrivere libri a non finire. Basterebbe partire dal presupposto che per creare un partito politico ci vogliono risorse economiche, per creare consensi mediatici, ci vogliono risorse economiche, ecc.

Magari anche per rivoluzionare una religione non bastano i pensieri di teologi e filosofi…

Ma anche la spiegazione del perché il beneficiario si sia avvalso di questi “contributi economici”, da spazio a deduzioni e interpretazioni.

Suggerisco le interpretazioni alla La Fayette, alla Robespierre, alla Cavour e alla Mazzini, tutte riferite a spiegazioni di “patriottismo”; oppure per sconfiggere una dittatura; o per instaurare un regime che imponga la giustizia sociale, fino a giustificazioni più surreali e attuali, quelle spiegate per tutelare l’ambiente, facilitare le immigrazioni, realizzare il sincretismo religioso per la pace universale, ecc…

Questo tipo di “contribuzioni” continuano ancora oggi, ma hanno cambiato stile. Oggi si fanno via Fondazioni filantropiche che beneficiano fondazioni umanitarie. E qui hanno buon gioco i vari Bill Gates, Soros, ecc. che sostengono però iniziative che sono però classificabili come “iniziative politicamente corrette”, secondo il mainstream della cultura, dei giornali e del Pensiero unico.

Salvini non lo è e non le propone, perché propone “sovranismo” e denuncia un “migrazionismo irregolare, clandestino e rivolto solo all’Italia”.

E’ stato deciso che queste iniziative sono contro il bene comune globale, pertanto Salvini non solo non deve esser finanziato, ma dal momento che ha successo, si deve scoprire chi finanzia detto successo.

Per questa ragione quando si ha successo contro il pensiero (e potere) politicamente corretto dominante, ci si deve preparare a tutto; perciò bisogna avere massima trasparenza in tutto.

Salvini dovrebbe cercare di fare come il partito radicale negli ultimi 50 anni. Che è riuscito a farsi sostenere trasparentemente facendo diventare legale e lecito quello che era, e dovrebbe esser, illegale ed illecito. Moralmente almeno…

Oltre a questo suggerisco a Salvini di proporre qualche obiettivo che concorrerà a creargli consensi imprevisti. Proponga: – I°- seguendo le direttive dei segretari ONU, di sostenere immigrazioni da convogliare nello Stato della opulenta e aperta Città murata del Vaticano, -II°- seguendo il modello francese del 1905, dichiarare nella costituzione che l’Italia è stato laico (come di fatto è, e la Chiesa auspica che sia) e faccia perciò cessare l’8 per mille alla Cei. -III°- Seguendo il modello Enrico VIII, espropri, con il consenso del Papa che vuole una chiesa povera, i beni immobili della Chiesa a Roma (così potrà risanare i conti della città di Roma, ripulire le strade e ne avanzerà per fare opere caritatevoli vere, non quelle fatte finora dai titolari…),. ecc.

Che ne dice? Con tre mosse Salvini può cambiare il mondo intero, non solo l’Italia. Vedrà come gli ambienti cattolici americani, trasparentemente, lo sosterranno…

ξ

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Pezzo Grosso

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482