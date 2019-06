OSSERVATORE MARZIANO: SALVINI, ATTENTO, SEA-WATCH È SOLO L’INIZIO…STATTE ACCUORTE.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, un Osservatore Marziano semplicemente strepitoso, secondo me. Buona lettura e buon divertimento. (P.S..: qualcuno lo faccia leggere a Salvini, l’Osservatore Marziano non è uno sprovveduto…).

Ψ

Caro Tosatti, mi riferisco all’ultimo Stilum Curia sulla Sea-Watch. Espongo (quale indiretto appello a Salvini), con estrema ironia, una serie di perplessità, non sono certezze, sono perplessità che mi piacerebbe trasmettere (qui da Marte) a Salvini.

Comincerei con una prima domanda: ma è sicuro di poter continuare con la politica, diciamo, antimmigrazionista illegale? Spiego la domanda provocatoria con alcune considerazioni.

1° – quando una persona come lei, con indubbi carismi e doti, persino geniali, fa comparsa nel mondo politico, un segno infallibile sta nel fatto che tutti gli asini si uniscono per contrastarlo. Lei conosce gli asini perché ne ha qualcuno vicino che raglia fin troppo…

2°- in più lei ha stabilito un comportamento politico-religioso destinato a farla amare ed anche odiare. Una parte della stampa e della gerarchia di questa Chiesa la disprezzano (ma non per il rosario, che è solo una scusa). Non lo sottovaluterei, questa è una Chiesa che vuole ignorare le cause dei problemi ( immigrazione, ambiente, povertà,..), pensi che ignora persino i miracoli! e molti dei responsabili, oltre alle sottane lunghe, hanno il naso lungo (alla Pinocchio) e le orecchie lunghe (appunto come gli asini).

3 ° Lei sa benissimo che le elezioni si vincono o si perdono, in un modo globalista, “anche” grazie all’appoggio o al contrasto, non trasparente ed indiretto di altri interessi, sovranazionali ecc. Ma non dimentichi che il suo (nostro) problema è che in questa vicenda delle migrazioni clandestine giocano interessi privati potentissimi che han deciso di “prendersi cura dell’interesse pubblico”, anche ignorando l’interesse pubblico vero. (Tutti penseranno al solito Soros, ma non basta…).

4° chi ha deciso il processo di migrazione nel nostro specifico paese fu una ventina di anni fa l’ONU, vada a leggersi i discorsi dei Segretari Generali dell’ONU (Kofi Annan, Ba –Ki-Moon…) sulla necessità di promuovere le migrazioni per attuare una forma di sincretismo religioso soprattutto in quei paesi ove permanessero religioni dogmatiche e perciò pericolose per la pace universale.

5° Il caso Sea – Watch, manifestamente provocatorio, mi pare evidente, è molto significativo. Dimostra che a chi vuole promuovere immigrazione in Italia non frega più nulla della sovranità italiana, ma hanno tanti complici all’interno dell’ex Chiesa cattolica e del mondo politico radicale- sinistroso, che sanno che lei non potrà resistere.

Quando la prossima nave sarà guidata personalmente dalla Bonino, da Zingaretti o Enrico Letta, lei che farà? (Farà quello che auspica la Meloni?).

E se quella successiva sarà guidata dal card. Bassetti, Paglia e Riccardi, lei che farà? Certo non sarà guidata da Bergoglio perché soffre il mal di mare, meglio così, un problema in meno per lei. Ma meglio pensarci no? Ma non ne sono sicuro che lei ci pensi fino a quando non deciderà di andare alle elezioni… ben sappiamo che non si può pretendere che un politico possa accettare consigli se non accetta avvertimenti…

Cosicché mi permetta di dire che alle prossime elezioni sarà troppo tardi. I suoi alleati, sotto e sopra, nei prossimi tempi, iniziati con il caso Sea-Watch, saranno costretti a mettersi contro di lei, ricevendo il consenso internazionale.

Che abbiano capito perché ciò succederà è irrilevante, per guidare un paese in un sistema globalista non si deve capire troppo, anzi meno si capisce e più si obbedisce, più a lungo si governa, caro Salvini.

Per questo lei, che sembra aver capito fin troppo, ha così tanti nemici. Coraggio Salvini. Ma ogni tanto chieda anche consiglio a chi non fa politica… magari ad una marziana, visto che le piacciono le belle femmine.

OM

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: osservatore marziano

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482