“VENEZUELA: L’EDEN DEL DIAVOLO”. DI MARINELLYS TREMAMUNNO, OGGI A MILANO.

Marco Tosatti

Carissimi amici di Stilum Curiae (e ovviamente nemici) che vivete a Milano, mi segnalano che questa sera ci sarà la presentazione di un libro, che mi dicono molto interessante, scritto da Marinellys Tremamunno. Il libro si intitola “Venezuela, l’Eden del diavolo” (edito da Infinito edizioni), e sarà presentato nella splendida cornice della mostra collettiva #VenezuelanArt, Giovedì 27 giugno 2019, ore 21:00, presso l’Hernandez Art Gallery

Interverranno:

– Marco Invernizzi, responsabile nazionale di Alleanza Cattolica

– Carlo Fidanza, parlamentare europeo

– Jari Pilati, giornalista Rai

Modera: Carlos Omobono, giornalista italo-venezuelano

L’evento è promosso dall’ Associazione “Venezuela: la piccola Venezia Onlus” e parte del ricavato della vendita dell’opere di arte sarà devoluto all’ Associazione “Venezuelani in Lombardia” per l’invio di medicine. La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 20:30.

SINOSSI

Questo libro racconta l’angoscia di un popolo a maggioranza cattolica, quello venezuelano, attraverso la testimonianza dei suoi pastori, undici vescovi e due cardinali, nel contesto della visita ad Limina Apostolorum a Roma del settembre del 2018. Per la prima volta tutti i vescovi del Venezuela si sono recati a Roma per incontrare papa Francesco. Un’occasione unica per farsi portavoce di un popolo che soffre un “tempo di angoscia” senza precedenti nella sua storia, che ha reso il Venezuela l’Eden del diavolo. Questo libro raccoglie le loro testimonianze rilasciate all’autrice e la loro ricetta per portare il Venezuela fuori dall’attuale tremenda crisi economica, sociale e politica.

L’AUTRICE

Marinellys Tremamunno è una giornalista italo-venezuelana, nata e cresciuta a Caracas. Corrispondente dall’Italia per le testate messicane Excelsior e Imagen TV, scrive per La Nuova Bussola Quotidiana e collabora con diverse testate internazionali. È fondatrice dell’associazione “Venezuela: la piccola Venezia” Onlus ai fini di promuovere attività di cooperazione allo sviluppo in Venezuela. È autrice dei libri “Chávez y los medios de comunicación social” (Venezuela, 2002) e “Venezuela: il crollo di una rivoluzione” (Italia, 2017).

