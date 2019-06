ROMA: MISTERIOSO VERTICE TEDESCO SUL SINODO. — ROME: MYSTERIOUS GERMAN SUMMIT ON THE SYNOD.

Marco Tosatti

Una singolare riunione sta svolgendosi in questi giorni in Vaticano. È sicuramente collegata al Sinodo sull’Amazzonia che si svolgerà in ottobre a Roma; e conoscendo come in passato è stata gestita la preparazione dei Sinodi, in particolare quelli sulla Famiglia, da cui è nata la più che controversa Amoris Laetitia, c’è da essere incuriositi, se non preoccupati.

A questo “vertice” partecipano il Segretario generale del Sinodo, il card. Lorenzo Baldisseri. E fin qui tutto normale: Baldisseri è l’uomo di mano e di fiducia nei Sinodi del Pontefice, il grande regista (i suoi avversari dicono manipolatore) di questi eventi, che come sappiamo sono diventati sempre meno trasparenti e sempre più controllati dall’alto. Ma stupisce l’identità degli altri partecipanti. Infatti alle riunioni partecipa il vescovo emerito di Xingu Erwin Kräutler. È tedesco naturalizzato brasiliano; è uno dei fautori più accesi della necessità di avere “viri probati” in Amazzonia (e forse altrove…); è un sostenitore della TdL e della Teologia India, che l’ha in parte sostituita. Poi c’è il cardinale Walter Kasper; che certo non ha bisogno di presentazioni. Un quarto membro della compagnia è il card. Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Schönborn, uomo di fiducia, anche lui, di papa Bergoglio (che demondò a lui il compito di “spiegare” Amorisl Laetitia). Non poteva mancare il card. Claudio Hummes, (brasiliano, ma di famiglia tedesca, guarda caso…); mentre una certa sorpresa può venire dalla presenza del vescovo di Essen, mons. Franz-Josef Overbeck, vice-presidente della Comece, l’associazione de vescovi europei, e responsabile di “Adveniat” la Commissione per l’America Latina dei vescovi tedeschi, grande finanziatrice della Chiesa brasiliana e non solo. Infine c’è anche un laico, lo storico della Chiesa, l’ultraprogressista Huber Wolf.

Ignoriamo il tema delle conversazioni. Ma dobbiamo pensare che se fanno venire a Roma da tanti posti diversi e lontani persone così importanti e vicine al cuore del Pontefice per discutere di un Sinodo che si terrà a ottobre un motivo, o più motivi, seri, ci devono essere.

Straordinario è l’interesse che la Germania sta dando a questo Sinodo. Un vescovo tedesco ha dichiarato giorni fa che dopo ottobre la Chiesa non sarà più la stessa. E non si riferiva certamente a quella presente nelle sterminate lande di giungla e natura nel subcontinente americano. Il sospetto è che dall’Amazzonia qualcuno speri di ottenere cambiamenti esportabili altrove, e specialmente fra l’Oder-Neisse e il Reno. E da lì chissà dove…

A unique meeting is taking place in the Vatican these days. It is certainly linked to the Synod of the Amazon which will take place in Rome in October; and since we know how in the past the preparation of the Synods was managed, in particular those on the Family, from which the most controversial Amoris Laetitia was born, there is to be intrigued, if not worried.

The General Secretary of the Synod, Card. Lorenzo Baldisseri is there. And so far everything is normal: Baldisseri is the man of hand and trust in the Synods of the Pontiff, the great director (his opponents say manipulator) of these events, which as we know have become less and less transparent and increasingly controlled from above.

But the identity of the other participants is surprising. In fact, the bishop emeritus of Xingu Erwin Kräutler participates in the meetings. He is German, naturalized Brazilian; he is one of the most vocal advocates of the need to have “viri probati” in the Amazon (and perhaps elsewhere …); he is a supporter of TdL and of the Indian Theology, which has partly replaced it.

Then there is Cardinal Walter Kasper; which certainly needs no introduction.

A fourth member of the company is card. Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Schönborn, a trusted man of Pope Bergoglio (who gave him the task of “explaining” Amorisl Laetitia).

Of course there is card. Claudio Hummes, (Brazilian, but of German family, coincidentally …); while a certain surprise may come from the presence of the bishop of Essen, Msgr. Franz-Josef Overbeck, vice-president of Comece, the association of European bishops, and head of “Adveniat”, the Commission for Latin America of the German bishops, great financier of the Brazilian Church.

Finally there is also a layman, the historian of the Church, the ultra-progressive Huber Wolf.

We ignore the topic of conversations. But we must think that if they bring to Rome from so many different places so many people, so important and close to the heart of the Pope to discuss a Synod to be held in October a reason, or more serious reasons, must be there.

The interest that Germany is giving to this Synod is extraordinary. A German bishop said days ago that after October the Church will never be the same. And he certainly did not refer to the one present in the endless lands of jungle and nature of the American subcontinent.

The suspicion is that from Amazonia someone hopes to achieve exportable changes elsewhere, and especially between the Oder-Neisse and the Rhine. And from there who knows where …

