CHURCH MILITANT: CUPICH HA “COPERTO” IL CARD. BERNARDIN. INCHIESTA DELLA GIUSTIZIA USA.

Marco Tosatti

Church Militant, e il suo leader, Michael Voris, sono una delle spine nel fianco della Chiesa statunitense, in particolare di quella legata alla filiera di McCarrick, e che ha adesso il suo leader nel cardinale arcivescovo di Chicago, Blase Cupich, scelto dal Pontefice su consiglio – dicono i bene informati – del card. Maradiaga, una scelta però a cui non sarebbe stato estraneo l’ex cardinale McCarrick. (Qui l’articolo de La Nuova Bussola Quotidiana).

Cupich divenne famoso ai tempi della testimonianza dell’arcivescovo Viganò per aver dichiarato davanti a una telecamera che il Papa aveva cose più importanti di cui occuparsi degli abusi sessuali, come i migranti e l’ecologia. Cupic fu anche scelto dal Pontefice a guidare la preparazione del summit delle conferenze episcopal mondiali sugli abusi nel febbraio 2019 in Vaticano, scavalcando il candidato naturale, il cardinale Sean O’ Maelley. Ma O’Malley era giudicato troppo poco dialogante, e poi aveva criticato il Pontefice quando aveva dato dei calunniatori alle vittime cilene di abusi…

La nemesi storica vuole ora che il cardinale di Chicago, e la punta di lancia della truppe di papa Bergoglio oltreoceano pare sia in difficoltà. Ma non con la Chiesa, bensì con la giustizia americana.

Come racconta Church Militant in un suo reportage – il primo, altri ne seguiranno – dopo aver ottenuto copia di documenti gelosamente custoditi nel caveau dell’arcidiocesi, e che portano ad accusare di abusi niente di meno che Joseph Bernardin, (scomparso nel 1996) il capofila dei progressisti nella Chiesa americana di fine secolo. Scrive Church Militant che questi documenti avrebbero dovuto essere consegnati dal card. Cupich agli investigatori dell’Illinois.

“Tutta questa documentazione era custodita in dossier segreti dell’arcidiocesi e non era stata consegnata all’allora procuratore generale dell’Illinois, Lisa Madigan, nonostante l’affermazione del cardinale Cupich secondo cui l’arcidiocesi stava cooperando pienamente con l’indagine dello Stato. Nel dicembre scorso l’ufficio di Madigan aveva stupito tutti, affermando che i vescovi dell’Illinois, Cupich incluso, non avevano consegnato – deliberatamente – i documenti e i nomi di più di 500 preti accusati di abusi.

Secondo Church Militant i funzionari stanno ora esaminando accuse collegate direttamente alla gestione di Cupich a Chicago, che riguarderebbero appropriazione indebita di fondi e corruzione. Secondo quanto detto a suo tempo da Lisa Madigan, “scegliendo di non compiere un’inchiesta completa sulle accuse, la Chiesa è venuta meno al suo obbligo morale di fornire ai sopravvissuti, ai fedeli e al pubblico una relazione completa e accurata di ogni comportamento sessualmente inappropriato concernente i preti in Illinois”.

Ora il cardinale Cupich si trova di fronte a un dilemma non semplice: o consegna i documenti di cui Church Militant ha avuto le copie, o deve affrontare l’accusa di distruzione di prove perché questi documenti sono esistiti. Il mese scorso Church Militant ha inviato a Cupich una serie di domande relative ai documenti ricevuti, senza ricevere risposta”.

Trovate tutta la vicenda raccontata da Church Militant sul sito stesso, se avete familiarità con l’inglese (ci sono anche le foto dei documenti, nel video) e su La Nuova Bussola Quotidiana.

Buona lettura.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482