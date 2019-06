ORDINE DI MALTA. LA LETTERA SULLA MESSA TRIDENTINA IN ITALIANO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, a completamento dell’informazione data nei giorni scorsi sull’Ordine di Malta, e sulla lettera che il Gran Maestro Dalla Torre ha scritto per imporre l’uso esclusivo della messa di Paolo VI in tutte le cerimonie dell’Ordine, e che ha suscitato perplessità e fondati dubbi di legittimità, oggi possiamo offrire il testo del messaggio in italiano.

Eccellenze, cari Confratelli e Consorelle,

Ai:

Gran Priori e Procuratori

Reggenti dei Sottopriorati

Presidenti delle Associazioni Nazionali

con il cuore ancora ricco delle grazie ricevute durante il nostro pellegrinaggio a Lourdes, desidero rivolgermi a tutti voi per salutarvi fraternamente e ringraziarvi per le numerose iniziative che realizzate per servire i nostri fratelli – i Signori malati e poveri – nei vostri paesi, rafforzando così la comunione che unisce tutti i membri della nostra famiglia religiosa.

In quanto Superiore religioso e Sovrano dell’Ordine, è mio dovere vigilare che questa comunione non venga meno in ogni aspetto della nostra vita melitense. Tra tutti gli elementi che costituiscono la nostra vita spirituale, la questione del rito da usare nelle nostre celebrazioni riveste una importanza particolare.

Come tutti voi sapete, il Motu Proprio Summorum Pontificium di Benedetto XVI, pur lasciando ad ogni sacerdote la libertà di celebrare privatamente secondo il rito straordinario, stabilisce tuttavia che all’interno di un Istituto religioso, la scelta del rito da usare dovesse essere lasciata alla sola decisione del Superiore Maggiore, a nmma del diritto e secondo gli statuti particolari (Summorum Pontificium, art. 3).

Ho deciso quindi, nella mia responsabilità di garante supremo della coesione e comunione dell ‘Ordine di San Giovanni di Gerusalemme di cui la Provvidenza ha voluto rendermi Gran Maestro, di stabilire che d’ora in poi tutte le cerimonie liturgiche celebrate nell ‘ambito del nostro Ordine, dovranno svolgersi secondo il Rito ordinario della Chiesa (rito di S. Paolo VI) e non nel Rito straordinario (Rito Tridentino). Tale decisione vale per le celebrazioni liturgiche ufficiali quali, ad esempio, le investiture, le messe in occasioni dei nostri pellegrinaggi, delle memorie, feste e solennità proprie dell ‘Ordine.

Vi chiedo che questa mia decisione venga portata a conoscenza di tutti, confratelli e consorelle, cappellani e volontari del Vostro Gran Priorato, Sottopriorato o Associazione, assicurandovi che essa venga messa in pratica fin da subito.

Ho chiesto, inoltre, al nostro Prelato, Superiore religioso del clero dell’Ordine di informare personalmente tutti i Cappellani Capi, affinché si adeguino a questa mia decisione e la facciano rispettare ai Cappellani e ai loro sottoposti.

Assicurandovi il ricordo nelle mie preghiere, vi invio i miei più confraterni saluti.

Fra’ Giacomo Dalla Torre

