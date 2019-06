CATTOLGBT. QUANTO RIDEREBBERO MOLTI IN VATICANO DEI MARTIRI UGANDESI PAGGETTI DEL RE MWANGA…

Marco Tosatti

Ieri la Chiesa ha celebrato la memoria dei martiri ugandesi, i Santi Carlo Lwanga e compagni, che vennero uccisi in maniera atroce; non tanto perché cristiani ma perché il loro re, Mwanga, li desiderava sessualmente. E loro si rifiutarono. In quanto cristiani. Da Basta Bugie riportiamo la loro storia, invitandovi a leggere l’intero articolo qui.

MARTIRI UGANDESI

Quei martiri ugandesi non furono tanto uccisi perché cristiani bensì perché, in quanto cristiani, si rifiutavano di accondiscendere alle voglie lubriche del loro re Mwanga II. Erano tutti maschi e pure il re, perciò si trattava di voglie omosessuali. Ciò, certo, suona strano alle orecchie di chi è uso lagnarsi continuamente delle «violenze e discriminazioni contro la comunità gay» (citiamo ancora il Guardian), ma nel 1885-1887 (epoca del martirio) le cose stavano in modo esattamente contrario. I martiri ugandesi erano paggi e guardie del corpo reali, tutti di età compresa tra i quattordici e i trenta anni. Erano stati battezzati dai Padri Bianchi, missionari francesi fondati dal cardinale Charles Lavigerie, ed erano tutti giovani e tra i più belli e prestanti del regno dei Buganda. Il primo a rimetterci la testa, nel 1885, fu Joseph Mkasa Balikuddembé, prefetto della sala del re. Quando quest’ultimo cercò di allungare le mani sui paggetti di corte, lui si oppose e fu subito decapitato. Aveva venticinque anni.

L’anno seguente toccò a Charles Lwanga, capo delle guardie del corpo reali. Il re Mwanga II aveva un concetto molto particolare dei compiti delle sue guardie “del corpo”, e forse accontentarlo era cosa normale per i suoi sudditi, dal momento che in un sistema tribale di quei tempi e quei luoghi tutto, anche le vite e i corpi, erano a totale disposizione del re. Ma con i cristiani la musica cambiava. Fu per questo che Charles Lwanga e altri dodici giovani finirono arsi a fuoco lento sulla collina di Namugongo. Parecchi altri li seguirono, alcuni dei quali erano stati battezzati da missionari anglicani (il celebre esploratore inglese Stanley aveva scoperto il popolo dei Buganda dieci anni prima e si era proposto di farli evangelizzare). Vennero trascinati in catene e torturati per la via, allo scopo di dare un «esempio» a tutti gli altri. Qualcuno morì per strada sotto i colpi delle zagaglie, gli altri finirono al rogo.

Poveri santi martiri ugandesi! Oggi certamente la musica per loro nella Chiesa sarebbe diversa, come testimonia l’infaticabile attivista legbtsj padre Martin, con questo twitter rivolto ai partecipanti ai Gay Pride di giugno.

“A tutti i miei amici LGBTQ cattolici e altro: Felice Mese del Pride…”.

Adesso troverebbero certamente qualche buon prete che spiegherebbe loro che in fondo in fondo il re Mwanga era un caso di omoaffettività un po’ spinta, che Gesù non aveva mai detto che non bisogna praticare la sodomia, che Paolo era frutto del suo tempo (e questa è una grossolana balla, perché basta leggere la storia per vedere che c’erano imperatori e altri che celebravano “nozze” con maschi, o ancora leggere Catullo per rendersi conto che non c’è niente di nuovo rispetto a duemila anni fa; se non il politically correct e la dittatura LGBT sui media e nella cultura).

Ma che sono diventati martiri a fare, direte voi! Eh già. Quando il Vaticano pare sia pieno di questo genere di persone (vedi le dicerie di Martell) e soprattutto la testimonianza di Carlo maria Viganò, quando scrive che già all’epoca di Benedetto la situazione era questa: ”Ritengo che ciò fosse dovuto all’allora primo collaboratore del papa, Card. Tarcisio Bertone, notoriamente favorevole a promuovere omosessuali in posti di responsabilità, solito a gestire le informazioni che riteneva opportuno far pervenire al papa”. E ancora: “Come già accennato, il cardinale non aveva difficoltà a presentare insistentemente per l’episcopato candidati notoriamente omosessuali attivi – cito solo il noto caso di Vincenzo di Mauro, nominato Arcivescovo-Vescovo di Vigevano, poi rimosso perché insidiava i suoi seminaristi – e a filtrare e manipolare le informazioni che faceva pervenire a papa Benedetto”. E sempre dalla testimonianza di mons. Viganò prendiamo questo appunto: “Per giunta, nominò il brasiliano Ilson de Jesus Montanari– il grande amico del suo segretario privato argentino Fabian Pedacchio – Segretario della medesima Congregazione per i Vescovi e Segretario del Collegio dei Cardinali, promuovendolo in un sol balzo da semplice officiale di quel dicastero ad Arcivescovo Segretario. Cosa mai vista per un incarico così importante!”.

Poveri martiri ugandesi. Chissà che figura da ingenui farebbero oggi dietro le Mura! Quanti risolini alle loro spalle. Come forse si ride per la coraggiosa presa di posizione del vescovo Thomas Tobin che ha ricordato in un comunicato che i Gay Pride, in programma nel mese di giugno, propongono valori ben lontani da quelli cattolici; e quindi è opportuno che i cattolici non vi partecipino. Naturalmente le orde del politically correct e LGBTQ si sono scatenate sui social. A questo proposito chi vuole può firmare

