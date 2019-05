BESTIARIO GESUITA, ESILARANTE. LO STRABOCCHEVOLE ODIO PER SALVINI (E CHI L’HA VOTATO). REVERENDI PADRI, TENETEVI!

Cari Stilumcuriali, era da qualche giorno che avevo intenzione di dedicare un Bestiario alle esternazioni – alcune un po’ deliranti – degli esponenti di quella che una volta era una congregazione religiosa eccellente. Parlo, ovviamente, dei gesuiti. Temiamo che dopo le elezioni, e la vittoria della Lega e di Fratelli d’Italia, ma della Lega in particolare, alcuni molto visibili esponenti della Compagnia di Gesù abbiano un po’, affettuosamente lo diciamo, sbroccato, come usa dirsi a Roma. Naturalmente il capofila è Antonio Spadaro sj, il Gesuita Che Sussurra al Papa. Ma anche Francesco Occhetta, del Collegio degli scrittori di Civiltà Cattolica, di cui Spadaro è direttore, e anche un suo predecessore, padre Bartolomeo Sorge, che un teologo dissidenti degli anni ’70 e ’80 definiva “la saponetta di Dio”, per la sua capacità di defilarsi al momento dello scontro non si è risparmiato.

E cominciamo proprio da lui, che ha postato su Twitter quesa affermazione:

A cui qualcuno ha risposto con grande garbo:

Impagabile, no? Applausi per padre Ivano Liguori. Subito dopo, prima di cedere all’alluvione spadaresca, citiamo padre Occhetta:

Politeismo? Veramente? Ci permettiamo qualche dubbio. Naturalmente tutto nasce dal fatto che Matteo Salvini ha detto quel che ha detto sull’affidarsi alla Madonna, e ha mostrato e baciato il Rosario. Scandaloso. Ma mentre seguivo questa polemica mi è venuto in mente quello che durante un’omelia un brillante gesuita ha detto, durante la sua messa, nella Chiesa del Gesù a Roma. E cioè che da quanto vedeva nella sua casa (credo che fosse la Gregoriana) i confratelli passavano una quantità di tempo davanti alla televisione, e non li vedeva invece davanti al Santissimo. Comunque passiamo a Salvini e Spadaro. Tutto cominciò la notte delle elezioni, con questa immagine:

Avete visto la parte cerchiata? Non è sfuggita all’attentissimo padre Spadaro, che subito ha cinguettato sparando:

