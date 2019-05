SUOR GERTRUDE: IL ROSARIO CRISTIANO NON È UNA COLLANA INDÙ, BUDDISTA O MUSULMANA. ANALOGIE SEMPLICIONE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ogni tanto si fa viva Suor Gertrude. Ieri ci ha scritto un messaggio sul Rosario; quello che Salvini ha baciato in pubblico suscitando la riprovazione del clero illuminato e dei suoi laii organici de sinistra, e naturalmente degli organi di partito come Repubblica. Leggiamo che cosa ci dice l’anziana badessa. E se posso aggiungere un commento, preghiamone tanti, di Rosari, soprattutto per la Chiesa.

“Gentilissimo dottor Tosatti, ho letto su Repubblica di oggi (ieri per chi legge, N.d.R.) a pag. 4 un articolo-commento di Marco Belpoliti (“ Il rosario senza preghiere del Capitano” – Il capitano dovrebbe essere l’on. Salvini visto che c’è la sua foto mentre bacia il santo Rosario.)

Nell’articolo l’autore dice che l’On. Salvini ne fa un uso superstizioso. Ma dice anche che il rosario non è una creazione cattolica, bensì indù del III secolo AC (se capisco bene, quello usato dai Krishna).

Circa l’uso che ne fa l’on. Salvini non farei un processo alle intenzioni. Ma che il santo Rosario che lui bacia nella foto abbia origini indù o altro solo perché sono esistiti prima di Cristo strumenti di preghiera o di canto in altre religioni non è corretto.

L’uso di usare sassi o nodi per ricordare il numero di salmi o invocazioni che devono essere recitate, non ha nulla a che vedere con il nostro santo Rosario.

Sarebbe come dire che poiché Zingaretti somiglia a Bersani, è un comunista puro e duro anche lui.

Oppure che poiché papa Bergoglio veste un abito lungo e bianco, è una sposa che va a convolare a nozze.

Vediamo di fare chiarezza, non tanto sulla fede dell’on. Salvini, che potrebbe essere persino più vera o apprezzata dal Creatore di quanto non sia quella del Papa attuale, quanto sull’origine del santo Rosario, quello che, recitato da San Pio V, fece vincere miracolosamente la flotta cristiana a Lepanto contro li turchi.

Sarà per questo, cioè per la volontà di dialogo con una religione di pace come quella islamica, che non si sente più tanto parlare di Rosario in casa cattolica e lo si vede invece in mano all’on. Salvini?.

Il nostro santo Rosario, quello che fa i miracoli (cui il card. Kasper non sembra credere, tale e quale il Priore di Bose, Enzo Bianchi, che invece dovrebbe crederci ai miracoli, visto che a momenti il Papa non lo nominava cardinale …), nasce nel XIII secolo “inventato“ dai monaci cistercensi e fu chiamato rosario perché era una coroncina di rose offerta a nostra Madre Immacolata.

Ma chi ne rese popolare la devozione fu San Domenico (nel 1214) che lo recitava per convertire gli eretici (catari).

Successivamente, pian piano e durante quasi altri duecento anni, grazie a certosini ed altri ordini, il Rosario santo, è divenuto quello che l’on. Salvini bacia , scandalizzando il Presidente della CEI e il direttore di Avvenire.

Ma non scandalizzando affatto qualcuno più in alto che vorrebbe ignorare il rosario per non fargli tanta pubblicità. Ma che scherziamo? E se da questo bacio dell’on. Salvini scaturissero grazie, e si decidesse di cancellare la legge sull’aborto per esempio? “.

Suor Gertrude

