MONS. VIGANÒ: SU MCCARRICK IL PAPA MENTE. È STATO LUI A CHIEDERMI INFORMAZIONI SUL CARDINALE.

Marco Tosatti

Finalmente, dopo nove mesi, il Pontefice regnante si è degnato di rispondere all’accusa che l’arcivescovo Carlo Maria Viganò gli aveva rivolto con il suo memoriale dle 26 agosto. E cioè perché, se era stato informato da Viganò stesso di chi era e che cosa aveva fatto McCarrick, gli aveva sostanzialmente annullato le restrizioni imposte da Benedetto e lo aveva inviato in giro per il mondo come rappresentante diplomatico non ufficiale.

Lo ha fatto nel corso d un’intervista a Valentina Alazraki, di Televisa. E subito c’è un problema: nel testo originale dell’intervista, in spagnolo, ci sono alcuen frasi che mancano nella versione italiana pubblicata da Vatican News.

Ecco la versione italiana:

La questione di McCarrick mi porta a un’altra questione che volevo affrontare con lei. Lei mi ha consigliato in uno dei suoi ultimi viaggi di leggere “Lettere della tribolazione”: io le ho lette, ho fatto i compiti. Ho incontrato molto spesso la parola silenzio e la spiegazione di come a volte il silenzio sia necessario. Secondo lei, è quasi come un momento di grazia. Ma dire a un giornalista che il silenzio è necessario… Non rida Papa Francesco, è così. Si ricorda quando le hanno detto, 8 mesi fa: c’è una dichiarazione dell’ex nunzio Carlo Maria Viganò che dice che lui stesso le ha detto in un’udienza all’inizio del suo pontificato chi era McCarrick, e lei non ha fatto nulla, ha solo detto: “non risponderò, giudicate voi, risponderò a tempo debito”. Quel silenzio ha pesato molto, perché per la stampa e per molta gente, quando uno tace, è come tra marito e moglie, no? Becchi tuo marito e non ti risponde e dici “qui qualcosa non va”. Allora perché quel silenzio? È giunto il momento di rispondere a quella domanda che le abbiamo fatto in aereo, sono passati più di otto mesi, Papa Francesco.

– Sì, quelli che hanno fatto il diritto romano dicono che il silenzio è un modo di parlare. In quel caso ho visto che Viganò non aveva letto tutta la lettera, allora ho pensato che confidavo nell’onestà dei giornalisti e vi ho detto: “Guardate, qui avete tutto, studiate e traete voi le conclusioni”. E questo avete fatto, perché il lavoro l’avete fatto voi, e in questo caso è stato fantastico. Ho fatto molta attenzione a non dire cose che non erano lì ma poi le ha dette, tre o quattro mesi dopo, un giudice di Milano quando lo ha condannato.

La questione della sua famiglia, intende?

– Certo. Ho taciuto, perché avrei dovuto gettare fango. Che siano i giornalisti a scoprirlo. E voi l’avete scoperto, avete trovato tutto quel mondo. È stato un silenzio basato sulla fiducia in voi. Non solo, ma vi ho anche detto: “tenete, studiatelo, è tutto”. E il risultato è stato buono, meglio che se mi fossi messo a spiegare, a difendermi. Voi giudicate prove alla mano. C’è un’altra cosa che mi ha sempre colpito: i silenzi di Gesù. Gesù rispondeva sempre, anche ai nemici quando lo provocavano, “si può fare questo, quello”, per vedere se cadeva nella provocazione. E lui in quel caso rispondeva. Ma quando divenne accanimento il Venerdì santo, l’accanimento della gente, tacque. Al punto che lo stesso Pilato disse: “Perché non mi rispondi?”. Ossia, di fronte a un clima di accanimento non si può rispondere. E quella lettera era un accanimento, come voi stessi vi siete resi conti dai risultati. Alcuni di voi hanno persino scritto che era pagata, non so, non mi risulta però.

Ci sono alcuni che continuano a pensare che è vera e che continuano a chiedersi il perché, se lei sapeva o no di McCarrick. Nella stampa c’è di tutto ovviamente.

– Di McCarrick non sapevo nulla, naturalmente, nulla. L’ho detto diverse volte, non sapevo nulla. Voi sapete che io di McCarrick non sapevo nulla, altrimenti non avrei taciuto. Il motivo del mio silenzio è stato prima di tutto che le prove erano lì, vi ho detto: “giudicate voi”. È stato davvero un atto di fiducia. E poi, per quello che vi ho detto di Gesù, che nei momenti di accanimento non si può parlare, perché è peggio. Tutto va a sfavore. Il Signore ci ha indicato questo cammino e io lo seguo”.

Ed ecco la versione originale:

“De McCarrick yo no sabía nada, obviamente, nada, nada. Lo dije varias veces eso, que yo no sabía, ni idea. Y que cuando esto que dice que me habló aquel día, que vino…Y yo no me acuerdo si me habló de esto. Si es verdad o no. ¡Ni idea! Pero ustedes saben que yo de Mc Carrick no sabía nada, sino no me hubiera quedado callado, ¿no? Pero este porqué de ese silencio: primero porque las evidencias estaban ahí, juzguen ustedes. Fue un acto de confianza realmente. Y segundo, por esto de Jesús, que en momentos de ensañamiento no se puede hablar, porque es peor. Todo va a ir contra de uno. El Señor nos enseñó ese camino y yo lo sigo”.

“Di McCarrick non sapevo nulla, ovviamente, niente, niente. L’ho detto diverse volte, che non sapevo, non ne avevo idea. E quando questo dice che mi ha parlato quel giorno, è venuto … E non ricordo se me ne ha parlato. Se è vero o no. Non ne ho idea.Ma sai che non sapevo nulla di Mc Carrick, ma non sarei rimasto zitto, giusto? Ma questo è il motivo di quel silenzio: prima perché le prove erano lì, giudicate voi. Era davvero un atto di fiducia. E secondo, a causa di Gesù, che nei momenti di crudeltà non si può parlare, perché è peggio. Tutto andrà contro uno. Il Signore ci ha insegnato quel sentiero e io lo seguo”.

Ci avverte un’amica che adesso anche questa frase è presente nella versione di Vatican News. La copia che della versione di ieri non è accessibile. Ma siamo sicuri che ieri questa frase non ci fosse, e infatti abbiamo chiesto a Valentina Alazraki di inviarci il testo originale. Che dobbiamo pensare? Che dopo quello che abbiamo scritto, si sia ovviato a una dimenticanza certamente importante, e altrettanto imbarazzante…

Commenteremo più sotto il tono e il contenuto di queste dichiarazioni. Quello che è importante dire è che avendo sentito brevemente l’arcivescovo Viganò, possiamo dire che la sua opinione è che il Pontefice stia mentendo, quando dice di non ricordare. Perché – ed è questo il nodo centrale – non fu il Nunzio ad aprire il discorso su McCarrick. Fu il Pontefice stesso che gli chiese, a un certo punto: McCarrick com’è?

Viganò gli rispose che se voleva sapere come era bastava vedere in Congregazione per i Vescovi, dove c’era un grosso dossier sul cardinale americano; che aveva rovinato generazioni di preti; che Benedetto XVI lo aveva sanzionato.

Non sono accuse leggere. Non sono cose che un Pontefice si sente dire tutti i giorni in ogni udienza dai nunzi sparsi per il mondo (almeno speriamo…).

Sembra incredibile che il Pontefice non ne abbia tenuto conto, e per dovere d’ufficio, legato alla sua carica non abbia chiesto immediatamente informazioni.

Viganò ricorda – e ha scritto – che invece alle sue parole non seguì nessuna reazione da parte di papa Bergoglio, che cambiò discorso.

Da notare che solo tre giorni prima Viganò aveva incontrato McCarrick, raggiante, che usciva da un incontro con il Pontefice, e che gli annunciava: “Mi manda in Cina”.

Appare straordinario che adesso, dopo nove mesi, il Pontefice esca con una risposta che, se sincera, avrebbe potuto dare il giorno stesso in cui è uscita la testimonianza di Viganò. Ma che tutto fa pensare che sincera non possa essere.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482