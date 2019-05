IL PAPA MENTE? IL VATICANO LO CENSURA, E DOPO LA DENUNCIA DI STILUM CURIAE “INTEGRA” LA FRASE SU VIGANÒ.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali,

dopo nove mesi papa Bergoglio ha risposto, in qualche modo, alla testimonianza dell’arcivescovo Viganò sul caso McCarrick. Nel post precedente abbiamo visto come, e la reazione dell’arcivescovo Viganò. In maniera molto debole: trincerandosi dietro un “non ricordo”. Ecco le sue esatte parole: “E quando questo dice che mi ha parlato quel giorno, è venuto … E non ricordo se me ne ha parlato. Se è vero o no. Non ne ho idea”.

Su questo l’arcivescovo Viganò mi ha detto, molto semplicemente, che se il Papa dice una cosa simile mente.

Per capire perché l’arcivescovo possa fare una simile affermazione, è bene rileggere la sua testimonianza sui giorni dal 20 al 23 giugno 2013.

“La mattina di giovedì 20 giugno2013 mi recai alla Domus Sanctae Marthae, per unirmi ai miei colleghi che erano ivi alloggiatati. Appena entrato nella hall mi incontrai con il Card. McCarrick, che indossava la veste filettata. Lo salutai con rispetto come sempre avevo fatto. Egli mi disse immediatamente con un tono fra l’ambiguo e il trionfante: “Il Papa mi ha ricevuto ieri, domani vado in Cina”.

Allora nulla sapevo della sua lunga amicizia con il Card. Bergoglio e della parte di rilievo che aveva giocato per la sua recente elezione, come lo stesso McCarrick avrebbe successivamente rivelato in una conferenza alla Villanova Universityed in un’intervista al Catholic National Reporter, né avevo mai pensato al fatto che aveva partecipato agli incontri preliminari del recente conclave, e al ruolo che aveva potuto avere come elettore in quello del 2005. Non colsi perciò immediatamente il significato del messaggio criptato che McCarrick mi aveva comunicato, ma che mi sarebbe diventato evidente nei giorni immediatamente successivi”.

Ed ecco il resoconto dell’udienza (40 minuti) di domenica 23 giugno:

“Iniziai io la conversazione, chiedendo al papa che cosa avesse inteso dirmi con le parole che mi aveva rivolto quando l’avevo salutato il venerdì precedente. Ed il papa, con un tono ben diverso, amichevole, quasi affettuoso, mi disse: “Sì, i Vescovi negli Stati Uniti non devono essere ideologizzati, non devono essere di destra come l’arcivescovo di Filadelfia, (il papa non mi fece il nome dell’arcivescovo) devono essere dei pastori; e non devono essere di sinistra– ed aggiunse, alzando tutte e due le braccia – e quando dico di sinistra intendo dire omosessuali”. Naturalmente mi sfuggì la logica della correlazione fra essere di sinistra e essere omosessuali, ma non aggiunsi altro.

Subito dopo il papa mi chiese con tono accattivante: “Il card. McCarrick com’è?” Io gli risposi con tutta franchezza e se volete con tanta ingenuità: “Santo Padre, non so se lei conosce il card. McCarrick, ma se chiede alla Congregazione per i Vescovi c’è un dossier grande così su di lui. Ha corrotto generazioni di seminaristi e di sacerdoti e papa Benedetto gli ha imposto di ritirarsi ad una vita di preghiera e di penitenza”. Il papa non fece il minimo commento a quelle mie parole tanto gravi e non mostrò sul suo volto alcuna espressione di sorpresa, come se la cosa gli fosse già nota da tempo, e cambiò subito di argomento. Ma allora, con quale finalità il papa mi aveva posto quella domanda: “Il card. McCarrick com’è?”. Evidentemente voleva accertarsi se ero alleato di McCarrick o no”.

Dunque fu papa Bergoglio, a chiedere di McCarrick. Questo elemento, e il tono della risposta, così drammatico e grave, tolgono credibilità al suo “non ricordo” di oggi. Che avrebbe, peraltro, essere stato pronunciato già il 26 agosto. Ma forse – e questo lo pensano in molti – voleva essere sicuro che non ci fosse nessun documento che potesse smentirlo in maniera clamorosa.

Ma è possibile che di fronte a una denuncia così drammatica non abbia battuto ciglio (come afferma Viganò) e non si sia informato? Una persona che lavorato a lungo in Vaticano ci ha commentato così: “Avvisato avrebbe dovuto, per l’alto incarico a cui è stato eletto e la grande responsabilità morale verso la Chiesa e Dio, informarsi presso gli uffici preposti, almeno per prudenza e verifica. Lo ha fatto o no? E quali risposte gli sono state date se non la verità di cui oggi si conoscono i particolari e per la quale McCarrick è stato ridotto allo stato laicale?”.

Quindi il “non ricordo” è certamente una risposta incredibile, e imbarazzante. Tanto imbarazzante che non è stata riportata nella PRIMA versione pubblicata da Vatican News dell’intervista. Quella frase è stata espunta. Evidentemente qualcuno, e possiamo anche immaginare chi, tutt’altro che digiuno di giornalismo, si è accorto che quella risposta era difficilmente tenibile, e ha pensato bene di cassarla.

Salvo poi pubblicarla, oggi, dopo che Stilum Curiae aveva fatto notare la discrepanza con l’originale, che la bravissima collega Valentina Alazraki ci aveva gentilmente fornito. Ecco le prove di quanto affermiamo.

Ancora una volta dobbiamo rimandare un’analisi più dettagliata della parte dell’intervista sulla testimonianza Viganò, e che getta una luce inquietante sulla personalità del Pontefice. Ma ci torneremo.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482