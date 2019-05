MODENA PRIDE, PROCESSIONE DI RIPARAZIONE IL 1° GIUGNO. AUGURI DEL MINISTRO FONTANA. UN MANIFESTINO BLASFEMO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra interessante darvi notizia di una manifestazione che si svolgerà a Modena il 1° giugno. Si tratta di una processione organizzata dal Comitato San Geminiano (vescovo e patrono della città) per fare pubblica riparazione al Gay Pride che avrà luogo nella stessa città. Pubblichiamo l’ultimo comunicato in proposito, che ci sembra molto interessante:

Il Ministro per la Famiglia e le Disabilità, l’On. Lorenzo Fontana, a conclusione di un comizio tenutosi a Modena lo scorso 23 maggio per la campagna elettorale del candidato sindaco del centro-destra Stefano Prampolini, ha incontrato i rappresentanti del Comitato “San Geminiano Vescovo” rilasciando una video intervista – che alleghiamo su autorizzazione dello stesso Min. Fontana – dove auspica che tutti partecipino alla pubblica Processione di riparazione per lo scandalo del “Modena-Pride”.

Il Ministro ha aggiunto che spera nessuno tenti di ostacolare un raduno di preghiera pacifico e democratico, aggiungendo che, a differenza di quanto qualcuno auspicherebbe, è importante mostrare i simboli cristiani – come questa processione mostrerà – che sono di fatto le nostre radici.

Il video è stato da poco pubblicato anche dal sito web della Casa Editrice Cattolica “Radio Spada”, che lo ha gentilmente sottotitolato per riportare integralmente tutte le importanti parole del Ministro per la Famiglia e le Disabilità a sostegno della Processione.

Al suo fianco Alberto Bosi, giovane candidato nella lista leghista di Modena.

Δ Δ Δ

Ed ecco un comunicato di qualche giorno fa:

Avvicinandosi la data del 1º giugno, dove, lo ripetiamo, la città di Modena sarà imbrattata da un pubblico e manifesto peccato contro-natura che grida vendetta al cospetto di Dio, vogliamo annunciare in particolare due importanti notizie:

Con grande gioia annunciamo che la Processione di riparazione indetta dal nostro comitato – Comitato “San Geminiano Vescovo” – sarà guidata da un parroco diocesano della città di Modena. Dopo averne parlato con Sua Eccellenza Mons. Erio Castellucci, quest’ultimo ha ribadito di non aver assolutamente nulla in contrario con il fatto che l’atto liturgico di riparazione del 1º giugno sia presieduto da un sacerdote della nostra Diocesi. Quantomeno in questa occasione, viene ribadita l’intenzione di far regnare Cristo nella società moderna che, di contro, lo vorrebbe calpestare.

Dalla settimana scorsa è partita una campagna di sensibilizzazione a

proposito del momento di preghiera riparatoria indetta per sabato 1º giugno: attraverso dei camion vela, la locandina della Processione sta girando per la città di Modena (foto allegate), per cercare di far comprendere l’importanza dell’esser presenti. Sappiamo che molte persone trovano di cattivo gusto ed offensivo per la religione il c.d. “Modena-Pride”, e magari vorrebbero partecipare ma hanno paura di farlo.

Il diktat omosessualista, infatti – sostenuto dai salotti radical-chic di quel centro sinistra che ha distrutto il nostro paese – attraverso il pensiero unico dominante si muove per la caccia alle streghe contro chiunque provi a mettere in discussione quell’assurdità quale è la richiesta di “diritti” contrari ad ogni legge naturale.

Per comprendere, però, quanto sia urgente partecipare alla Processione,

basta vedere ciò che la comunità Arcigay di Modena ha avuto il perverso e cattivo gusto di fare: un vero e proprio atto blasfemo – che va ad aggiungersi all’utilizzo provocatorio del rosone del Duomo di Modena come slogan arcobaleno del Pride -, ovvero il bacio di due lesbiche sotto l’immagine del Sacro Cuore agonizzante di Nostro Signore Gesù Cristo.

La gravità di tale atto denota non solo la volgarità delle intenzioni, ma anche il desiderio di deridere, offendere e vilipendere la religione cristiana e la Chiesa Cattolica. Lo denunziamo con forza, invitando tutti – anche le forze politiche che pavoneggiano la difesa delle nostre

radici europee e dei nostri valori cristiani – a prendere coscienza della gravità blasfema di ciò che è stato compiuto. A chi continua a chiederci di fare una Processione di riparazione per la pedofilia nella Chiesa, rispondiamo che sì, pregheremo anche per questo. Tuttavia ricordando che la maggior parte dei preti pedofili presenti nella Chiesa sono anzitutto omosessuali – dato, questo, taciuto per un evidente comodo.

