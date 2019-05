SPADARO ALLA GUERRA DEI TWEET. (E FORSE A NAPOLI O PALERMO…). SORRISI ELETTORALI,TWEET DELIRANTE DI SORGE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae proviamo sorridere un poco in questa domenica elettorale. Facciamo un tentativo con un paio di immagini che circolano da qualche giorno sulla rete, e che probabilmente non pochi di voi hanno già visto, e sono direttamente collegabili alle urne.

Eccole….

E questa:

Poi torniamo ad occuparci della saga Farina-Spadaro. Come ricorderete, e se non lo ricordate lo trovate a questo collegamento, da un articolo di Renato Farina su Libero è nata una polemica. L’argomento di partenza era l’azione illegale compiuta dal card. Krajewski in uno stabile di Roma okkupato. Un’operazione di riallaccio illegittimo di corrente elettrica. E allora dal momento che stiamo scherzando, pubblichiamo la vignetta che ci ha mandato un amico, Marco Matteucci, geniale nelle sue creazioni.

Spadaro sosteneva che Farina gli aveva attribuito su Twitter parole che non aveva mai scritto. Il che era vero in parte: perché il Direttore di Civiltà Cattolica, sempre molto attento e mirato nei suo retweet, aveva rilanciato immediatamente la prosa aulica di un collega entusiasta del riallaccio proletario compiuto dal porporato. Ma l’accusa a Farina di scorrettezza non sono piaciute a tutti, e come potete vedere dalla raffica di risposte e repliche il Gesuita Che Sussurra al Papa non ne esce molto bene. E non è il primo infortunio che gli capita sulla rete.

Fra l’altro forse farebbe bene ad assumere un ruolo un po’ meno vivace e un profilo meno alto se è vero che starebbe correndo per andare a Napoli o a Palermo come arcivescovo. Con buona pace di Sant’Ignazio che non voleva che i suoi figli non diventassero vescovi né ambissero a cariche. Ma Sant’Ignazio è vissuto tanto tempo fa…e non c’erano registratori neanche allora. Ma ecco se vi diverte lo scambio di battute fra padre Spadaro e una signora che sottolineava alcune inconguenze…

La triste conclusione della vicenda è che Spadaro ha bloccato la persona con cui stava discutendo. Dialogo e sinodalità sì, ma solo con quelli che ti danno ragione…:-)))

E sempre restando fra gesuiti e su Twitter siamo rimasti sbalorditi nel vedere questo Tweet di Bartolomeo Sorge sj, già direttore di Civiltà Cattolica e di altre imprese gesuitiche.

Paragonare Orlando a Pio XI, e Matteo Salvini a Hitler è impresa veramente formidabile. Conoscevo bene padre Sorge; fra l’altro quando fu sostituito come Direttore di Civiltà Cattolica mi onorò della sua confidenza, pregandomi di tenere la notizia riservata. Il che, essendo onesto e credulone, feci; solo per trovarla stampata sull’Unità, il cui collega più navigato di me aveva intuito che la richiesta di discrezione era da leggere al contrario. Gesuiti.

