PEZZO GROSSO: VOTARE E VOTARE BENE. PER EVITARE LA CIVILE ED ECOLOGICA SOPPRESSIONE DEI VECCHI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ci ha mandato una riflessione pre-elettorale che se siete in giornata un po’ bigia forse è meglio non leggiate. Vi dico subito che chi scrive, che è un pessimista come solo i genovesi sanno esserlo, non è d’accordo con Pezzo Grosso; o perlomeno con l’idea che qualunque governo esca le cose non cambieranno. Non credo: perché comunque sta cambiando l’atmosfera, e ci sono tanti modi di fare le cose, lentamente e sottilmente. Su una cosa però concordiamo: che domenica è necessario andare a votare, e votare bene: come avrete capito dal post di ieri sui Poteri Irresponsabili. Che costo quelli di cui, con altri termini, parla anche Pezzo Grosso….Ma se vuoi i cuccioli della tigre nella tana ci devi entrare. E non è detto che ti sbrani.

<Pezzo Grosso a Tosatti. Caro Tosatti vorrei fare un cinico richiamo pre-elettorale ai suoi lettori di StilumCuriae. Con il voto di domenica si rischiano tante cose.

Politicamente si rischia la vittoria un governo 5stelle/PD/ CEI. Si rischia anche una ricomparsa di Berlusconi in veste “animalista – ambientalista”, dato che i sondaggi che la Brambilla e la sua compagna gli hanno mostrato, spiegano che oggi si è politicamente graditi se si è abortisti-animalisti-ambientalisti –bergogliani.

Ma poiché si prevede un minisuccesso della Lega e un maggior successo di Fratelli d’Italia della Meloni, si può prevedere di conseguenza una alleanza fra loro.

Come lei sa caro Tosatti, son diventato scettico e quasi cinico (a volte) e non credo più che un governo possa fare una politica “sovranista”, cioè attenta alla soluzione dei problemi interni del proprio Paese, perché verrebbe accusato di egoismo contro il bene comune globale. Conseguentemente se vincesse una coalizione “sovranista” temo l’avverarsi di due ipotesi. O cambia immediatamente strategia, o non le varrà permesso di governare in tanti modi, che non c’è bisogno di ricordarli, vanno dalla “moral suasion” di Bruxelles allo spread dei mercati, ai richiami dell’UNESCO, fino a quelli della Presidenza della Repubblica che non firma le leggi, ecc.

Bene, cinicamente parlando, la mia prospettiva post elettorale è che chiunque vinca le elezioni (in modi certo diversi e tempi diversi) farà ciò che il governo globale gli chiederà di fare, perciò chiunque vinca sarà costretto a fare le stesse cose.

Ergo inutile andare a votare? Più scrivo questo commento, più mi sento cinico, caro Tosatti, e penso che per poter realmente cambiare qualcosa sia necessario che la coalizione “sovranista” italiana possa superare il 50%dei consensi, e concomitantemente il voto sovranista in tutta Europa possa sconvolgere tutti i pronostici e i piani globalisti, costretti a rimandare il loro progetto.

Cose note, dirà, ma in gioco questa volta c’è di più di modelli di non-governo, leggi non-etiche imposte, o persino un governo tutto dedicato alla riduzione del debito pubblico grazie a patrimoniali. (Ormai quasi tutti hanno capito che è una sciocchezza). Stavolta stiamo rischiando decisioni politiche, che chiamerò cinicamente, di “soppressione” indiretta dei vecchi (senza usare l’espressione eutanasia).

La loro soppressione indiretta avverrà economicamente, agendo sulle pensioni tagliate a più non posso, sulla sanità negando, con la scusa della spending review, sempre meno cure ai vecchi inutili e costosi, sulle tasse sugli immobili sempre dei vecchi “ricchi proprietari immobiliari”, con patrimoniali sui risparmi sempre dei vecchi “ricchi redditieri”.

Il tutto per sostenere le nuove fresche generazioni di immigrati destinate a ringiovanire il Paese, come anche Bergoglio auspica. Chi realizzerà questo progetto salva-stato, che risanerà il bilancio dello stato italiano “tagliando” cinicamente in due tre anni il 10% dei vecchi pensionati inutili e costosi?

Lo scoprirete se non andate a votare>.

PG

Oggi è il 267° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

