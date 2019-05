REMINDER: DOMANI MARCIA PER LA VITA. E POI SORRIDIAMO SU KRAJEWSKI, IL RAVE “AMEN” ANNULLATO, E IL FIAT LUX…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, avremmo voluto oggi occuparci di cose più serie, come la Marcia per la Vita che avrà luogo domani a Roma, a partire dalle 14, da piazza della Repubblica, e a cui ci aspettiamo di vedere partecipare numerosi i prelati vaticani, a cominciare da mons. Vincenzo Paglia, prefetto del Dicastero su Vita e Famiglia, tanto pronti a emozionarsi per le complesse e lucrose vicende di migranti e di bambini. In particolare dopo che dagli Stati Uniti – vedi Alabama – giungono notizie che sembrano finalmente indicare una diversa sensibilità rispetto al genocidio in atto. Ma fatta questa doverosa considerazione, e ricordato a tutti l’appuntamento di domani (vedremo quanti prelati avranno la coerenza e gli attributi per essere presenti) le circostanze ci obbligano a occuparci ancora della sceneggiata dell’elemosiniere, e dei suoi amici. Ci sono arrivati, mandati da amici, dei contributi veramente divertenti; ad essi abbiamo aggiunto (e ringraziamo l’amico di Facebook Vik van Brantegem da cui li abbiamo tratti disegni e vignette sulla vicenda. Per fare un sorriso da tempi tristi. Infine vi offriamo l’articolo del Sismografo (guidato dal Pasionario cileno allendiano Luis Badilla, fremente di fronte a episodi di Giustizia Popolare come quelli di Krajewski), e soprattutto del Messaggero, un giornale che sta compiendo a differenza di altri una seria opera informativa sulla realtà reale delle occupazioni. Stasera laddove Krajewski pronunciò il fatale “Fiat Lux” avrebbe dovuto svolgersi un rave a pagamento intitolato “Amen”. Non scherzo, è proprio vero. La realtà supera la fantasia. Buona lettura.

Ed ecco Il Messaggero:

Saranno state le polemiche che hanno agitato, via social, lo stesso ambiente degli occupanti. O, più banalmente, il timore che le forze dell’ordine potessero effettuare dei controlli in quella discoteca abusiva. O, infine, il nome ecclesiastico, considerato da molti inopportuno, scelto per quell’evento: Amen. Fatto sta che, ieri, poco prima delle 22, con una decisione presa in extremis dopo un intenso confronto, gli organizzatori del rave in programma stasera, hanno deciso di cancellarlo. Una scelta condivisa sui canali social di Spin Time Labs, dopo che, nella stessa giornata, i promotori di quel rave – con ingresso a pagamento – avevano difeso il loro format.

Spin Time Labs, l’ultima beffa: «A pulire pensi la proprietà»

«A causa delle strumentalizzazioni riguardanti la nostra presenza e le iniziative che svolgiamo all’interno di Spin Time Labs – avevano inizialmente scritto – spieghiamo ancora una volta che il nostro nome Amen, non ha niente a che vedere con i fatti ecclesiastici». Il riferimento, ovviamente, è all’intervento dell’elemosiniere del papa, che, dopo 5 giorni di interruzione della corrente (per una morosità pari a 300mila euro), aveva provveduto – da solo o, come più probabile, con l’aiuto di qualcuno – a far tornare la luce. Rendendo di fatto possibile la riapertura della discoteca, nel piano interrato, con ingresso in via Statilia. Una struttura che è uno dei punti di forza dell’occupazione controllata da Action, che, nei momenti più critici, ha sempre citato le esigenze alloggiative delle 450 persone ospitate nel palazzo di via di Santa Croce in Gerusalemme. Sorvolando, invece, sul business legato, oltre che alla discoteca, al ristorante, al pub, e alle diverse lezioni tenute dentro il centro.

«A causa dei problemi di distacco di acqua ed energia elettrica accorsi a Spin Time Labs – hanno scritto ieri sera sui loro canali i promotori del rave – e le conseguenti minacce politiche e mediatiche dopo il riallaccio, abbiamo congiuntamente deciso che era più impellente e importante il bisogno di aprire alla cittadinanza le porte dello spazio, per festeggiare insieme e far conoscere le sue attività. Pertanto ci vediamo all’Open day venerdì e sabato». Tradotto: cancellato il rave notturno, resta l’invito alla cittadinanza a visitare l’occupazione. Invito che difficilmente verrà raccolto dai residenti, esasperati, soprattutto nei weekend, dai rumori provenienti dalla discoteca abusiva. Il rave, secondo quanto si apprende potrebbe non svolgersi più nello stabile occupato: «Martedì comunicheremo luogo e data precisi dove si terrà il nostro tanto discusso Amen Rave».

Trasformata anche la serata danzante di sabato, che è stata inglobata nell’Open day e terminerà alle 24 invece che alle 4 previste. La Questura prosegue, intanto, con l’elaborazione della proposta, che sarà avanzata in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza, di far partire controlli nei locali – ristoranti e discoteche – sorti nel corso degli anni dentro i centri sociali romani, nel segno dell’illegalità.

Già. Di quali coperture politiche si sono avvalsi e ancora si avvalgono in tutti questi anni non solo l’organizzazione che gestisce quel centro sociale, ma anche gli altri? Vigili Urbani, Forze dell’Ordine, Guardia di Finanza, ASL – per ciò che attiene a cucine, cibo e ristoranti, così fiscali verso i privati cittadini non hanno niente da dire su queste zone di illegalità favorite e coltivate dalla sinistra? Sarebbe interessante saperlo. E la magistratura non ha curiosità nessuna su questo fenomeno?

Ed ecco dal profilo di Vik van Brantegem degli spunti molto interessanti:

Secondo l’aggregatore para-vaticano “Il Sismografo”, il reo confesso cardinale Krajewski avrebbe risposto al Ministro degli Interni Salvini (“Conto che l’elemosiniere del Papa, intervenuto per riattaccare la corrente [staccata da una settimana] in un palazzo occupato di Roma, paghi anche i 300mila euro di bollette arretrate”): “Sono pronto” (a pagare, con i soldi degli altri, da inviare all’Elemosineria Apostolica). Squilibrio.

* * *

Come donare soldi all’Elemosiniere del Papa per pagare il debito elettrico dei poveri del palazzo romano occupato da 450 persone senza casa

(a cura Redazione “Il sismografo”, 12 maggio 2019) (LB-RC) – Ormai la vicenda è nota non solo in Italia e riguarda la persona del cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Santo Padre che poche ora fa, personalmente, ha riallacciato la corrente elettrica ad una palazzina con 450 occupanti, bambini, anziani e malati gravi, persone senza questo servizio da diversi giorni. Agli occupanti non è mai stato contesto sino ad oggi nessun debito e l’ACEA ha promesso oltre una settimana fa di riattaccare i contatori alla rete, ma non è mai accaduto. Nel contesto della vicenda è uscita la notizia, senza conferma ufficiale ancora, che il debito sarebbe di oltre 300mila dollari. Matteo Salvini, Ministro degli Interni commentando la vicenda ha detto che spera che “il cardinale paghi il debito”. Il porporato avrebbe riposto: “Sono pronto”. Ebbene, per aiutare e sostenere il gesto del cardinale Konrad Krajewski ecco come si può offrire un aiuto.

* * *

Post precedenti:

– Roma. Elemosiniere del Papa riattiva la corrente in uno stabile occupato. Salvini: paghi le bollette [ https://www.facebook.com/vik.brantegem/posts/2744064002356785 ]

– Nel nome dello squilibrio… “sicuramente non tutto ciò che è illegale è necessariamente illegittimo”, pontifica l’aggregatore para-vaticano “Il sismografo”, giustificando il blitz illegale di un ministro di uno stato estero su territorio italiano, come legittimo “coraggioso gesto”. Bene a sapersi e me lo annota “per ogni evenienza” nonché squilibrata [ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2743926679037184 ]

– E se domani non posso più pagare l’affitto (e quindi continuerò ad occupare abusivamente il mio appartamento) e non pago più luce (e gas, e acqua, e smaltimento rifiuti, … e mi staccano tutto), certamente il Cardinale di Santa Romana Chiesa verrà riattaccare. Visto che la legge (cioè, l’illegalità) sarebbe uguale per tutti [ https://www.facebook.com/vik.brantegem/posts/2743397832423402 ]

E in extremis, questa vignetta trovata su twitter, che ricorda la famosa immagine dei marines a Ivo Jima

Oggi è il 258° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

