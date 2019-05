DISPACCI DALLA CINA. LA PRIMA INTERVISTA DEL CARDINALE PAROLIN A UN GIORNALE DELLA CINA COMUNISTA.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri ci ha inviato i suoi dispacci, che si aprono con un evento eccezionale: la prima intervista concessa da un Segretario di Stato vaticano a un organo di informazione della Cina comunista. Buona lettura.

Padre Bernardo Cervellera informa sulla sempre ben informata “AsiaNews” sull’intervista al Cardinale Pietro Parolin pubblicata sul “Global Times”, giornale controllato dal governo di Pechino. Ecco una parte dell’articolo: “La prima domanda dell’intervista verte sul modo in cui procede il dialogo sino-vaticano. Il Segretario di Stato sottolinea che vi è una “crescita di stima fra le due parti” e precisa che tale dialogo – secondo l’insegnamento di papa Francesco – non vuole “discutere teorie riguardanti i rispettivi sistemi”, ma stiamo cercando soluzioni pratiche che concernono le vite di persone reali che desiderano praticare la loro fede in pace ed offrire un contributo positivo alla loro nazione”. La seconda domanda verte sulla “opposizione” a tale dialogo. L’intervistatore cita “gli oppositori all’interno della Chiesa”. Nella risposta, il card. Parolin trova ovvio che vi siano “critiche”, ed esse “possono sorgere nella chiesa, o in Cina, o da altre parti”. E’ risaputo infatti che le critiche più forti (e più violente) all’accordo sono nella Cina stessa, e provengono proprio dall’Ufficio affari religiosi e dal Fronte unito, che stanno attuando una campagna di controllo su vescovi, preti, luoghi di culto, “nonostante l’accordo sino-vaticano (come affermato dai loro proclami). Per il card. Parolin “è umano e cristiano mostrare comprensione, attenzione e rispetto verso coloro che esprimono tali critiche… molte questioni hanno ancora bisogno di essere affrontate e noi vogliamo farlo con volontà e determinazione”. Il desiderio è di “trovare soluzioni durevoli, che siano accettabili e rispettose di tutti gli interlocutori interessati”. Il porporato cita anche delle critiche di tutt’altro tipo: quelle che provengono da “posizioni piene di pregiudizi e che sembrano voler preservare equilibri geopolitici del passato”. Per l’editore questa è la parte più interessante, che dà il titolo a tutta l’intervista. Il cardinale dice: “Per Papa Francesco – che è molto cosciente di tutto ciò che è accaduto anche nel recente passato – il principale interesse nel dialogo in corso è a livello pastorale: egli sta compiendo un grande atto di fiducia e rispetto per il popolo cinese e la loro cultura plurimillenaria, con la ben fondata speranza di ricevere una uguale risposta sincera e positiva””. A ognuno le proprie valutazioni.

Stand Vaticano all’expo per l’ortocultura

Il signor Ping si è ricordato di me e mi ha mandato alcune riflessioni sulla situazione cinese, che conosce bene e dal di dentro: “Il Vaticano ha uno stand all’Expo dell’ortocultura. Hanno messo dei simboli pagani (Eolo che soffia), e il Cardinal Ravasi é venuto ma non ha detto nessuna Messa in pubblico. Il messaggio é chiaro: il Vaticano con il Cristianesimo cinese non c’entra nulla (e avverto tra le mezze parole sentite in giro che forse é una benedizione!)”. Comunque non è un mistero che chi conosce la Cina sa che saranno loro a dettare le condizioni per ogni tipo di accordo. Se la controparte trova conveniente procedere in questo modo, dovranno un giorno accorgersi che i cinesi sono dei maestri nell’arte della negoziazione.

Italia e Cina

Ad alcuni, non pochi, ha destato perplessità l’avvicinamento commerciale dell’Italia alla Cina. Lo stesso Matteo Salvini è sembrato perplesso. Eppure ha delegato a Michele Geraci, un’entusiasta della Cina contemporanea, i rapporti con Pechino. Su “Il Foglio” ne parla Giulia Pompili in un articolo di cui cito una parte: “Ieri il sottosegretario del ministero dello Sviluppo economico con le deleghe al Commercio estero, Michele Geraci, era in missione in Germania. A Berlino ha avuto a un incontro definito “molto proficuo” con il viceministro del Commercio tedesco Claudia Dörr-Voß. Secondo Geraci infatti la Germania sarebbe interessata “a partecipare al progetto startup e a dialogare stabilmente con noi sulla Cina”. Ripetiamo: non a dialogare sul business tra Italia e Germania, ma tra Germania e Cina”. Interessante l’intervista del 2018 a Byoblu. Dopo aver appreso che al dottor Geraci sarebbe stato affidata la gestione degli affari con la Cina (ma in realtà dovrebbe occuparsi di tutto il commercio estero), quando avevo visto proprio questa intervista, mi è venuto di domandarmi: davvero? In questa intervista è evidente come Michele Geraci sia completamente a favore delle politiche di Pechino e quantomeno non molto obiettivo quando si tratta di negoziare con il colosso asiatico”.

Efficienza

Ai cinesi c’è una cosa che veramente non si può rimproverare: la mancanza di efficienza e di determinazione. Da questo abbiamo veramente tutto da imparare. Vedo con piacere l’imitazione che Maurizio Crozza fa di Alberto Forchielli. Ora, Crozza è bravissimo ma certamente espressione di una parte politica ed è fazioso, ma avendo conosciuto Alberto Forchielli devo dire che l’imitazione è simpatica ed esagera proprio questo aspetto dell’efficacia cinese, che però non è un mito ma una realtà.

