IL PAPA GUIDERÀ LA MARCIA PER LA VITA. (CI AVETE CREDUTO….?). A ROMA SABATO 19 PER LA VITA SENZA COMPROMESSI.

Marco Tosat t i

Il Pontefice in persona sabato prossimo guiderà la Marcia per la Vita per le strade di Roma, in un gesto concreto di solidarietà verso i milioni di bambini in via di migrazione dal concepimento alla nascita il cui cammino viene crudelmente interrotto dall’aborto. Al suo fianco avrà naturalmente mons. Vincenzo Paglia, a reggere lo striscione gigantesco della Comunità di Sant’Egidio, sempre così sensibile quando si tratta di condanne a morte, in particolare di persone innocenti. Dietro di lui, recitando il Rosario con un viso espressivo, ci sarà mons. Galantino. L’apparato luci e suoni, e soprattutto amplificatori ed effetti mediatici speciali, sarà curato in particolare da Sua Eminenza Konrad Krajewski.

Va be’, abbiamo scherzato, ora parliamo di cose serie.

℘ ℘ ℘

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, sabato prossimo avrà luogo a Roma la nona edizione della Marcia per la Vita, un’edizione resa particolarmente drammatica dalle notizie che ci giungono da oltre oceano, dove in alcuni Stati e città si è arrivati a permettere la soppressione del bambino eventualmente sopravvissuto all’aborto. La marcia sarà preceduta, venerdì sera, alle ore 20:00 dall’ Adorazione Eucaristica (Chiesa S.Maria in Campitelli | Roma)

Sabato 18 maggio il ritrovo di partenza della Marcia per la Vita” avverrà alle14:00 a Piazza della Repubblica (zona vicino alla Stazione Termini).

Alle 17:30 ci sarà la chiusura dell’evento a Piazza Venezia

Il Rome Life Forum ha organizzato una settimana internazionale per la vita con il Rome Life Forum (in allegato programma in italiano). Questi alcuni dei nomi presenti.

Il Rome Life Forum accoglierà partecipanti da tutto il mondo: oltre a un numero crescente di persone che vengono dall’Italia, ci sarà un numero di partecipanti provenienti da Regno Unito, Irlanda, Francia, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Polonia, Ungheria, Croazia, Repubblica Ceca, Svezia, Estonia, Lettonia e, naturalmente, dagli Stati Uniti e dal Canada, ma anche dalla Nuova Zelanda, dalle Filippine, dalla Colombia, dal Venezuela e dal Sud Africa.

Alla Marcia parteciperanno alcuni dei maggiori leader di gruppi pro-life o pro-family internazionali:

Mercedes Arzù Wilson, presidente di Family of the Americas, Guatemala

John Batarelo, Presidente di Vigilare Foundation, Croatia

Hugo Bos, Presidente di Stichting Civitas Christiana, the Netherlands

Dr Paul Byrne, Presidente di Life Guardian Foundation, USA

Alejandro Geyer, responsabile della Marcia per la Vita, Argentina

Jeff Gunnarson, Executive Director of Campaign Life Coalition, Canada

Bradley Hahn, CEO of Solidarity HealthShare, USA

Michelle Kaufman, Direttrice di Family Life International, New Zealand

Jerzy Kwaśniewski, Presidente di Ordo Iuris Institute of Legal Culture, Poland

Steven Mosher, Presidente di Population Research Institute, USA

Mario Navarro da Costa, Director of the Washington Bureau of the Tradition, Family and Property, USA

Slawomir Olejniczak, Presidente di Piotr Skarga Institute, Poland

John Smeaton, the chief executive of the Society for the Protection of Unborn Children, the oldest pro-life campaigning organisation established in the world;

Edward Urban, Director of Family Action South Africa

Christine Vollmer, presidente di Asociacion Provida de Venezuela-PROVIVE, Venezuela

John-Henry Westen and Steve Jalsevac, co-fondatori LifeSiteNews, the largest pro-life and pro-family media outlet today;

Tutta la Marcia sarà seguita in diretta da EWTN, la televisione americana diffusa in tutta il mondo fondata da Mother Angelica.

Dopo la Marcia ci sarà il convegno della John Paul II Academy for Human Life and Family, di cui avete il programma più sopra.

Ecco il programma del Rome Life Forum:

ROME LIFE FORUM

16-17 maggio 2019, ANGELICUM

CITTÀ DELL’UOMO versus CITTÀ DI DIO

ORDINE MONDIALE GLOBALE versus CRISTIANITÀ

Programma

Giovedì 16 maggio

8.30 Santa Messa (Chiesa dei santi Domenico e Sisto, Angelicum)

9.15 Registrazione/Caffè

10.00 Preghiere d’apertura ed accoglienza

10.10 Saluti introduttivi di Padre Wojciech Giertych OP (Angelicum)

10.20 S. Em. il Cardinale William Jacobus Eijk

La teoria gender: una minaccia alla famiglia ed alla proclamazione della fede Cristiana

(in italiano)

11.10 Prof. Roberto de Mattei (Fondazione Lepanto, Italia)

Mysterium iniquitatis: dall’ordine del mondo al caos globale (in italiano)

12.00 Coffee break

12.30 Sessione di domande e risposte

13.00 John-Henry Westen (LifeSiteNews, Canada)

Cercando la speranza nel bel mezzo della rivoluzione (in inglese)

13.30 Pranzo

15.00 Rosario

15.30 S. E. mons. Athanasius Schneider

La disperazione della città dell’uomo senza Dio (video in inglese)

16.00 Anthony Murphy (Catholic Voice, Ireland)

Fede, vita, famiglia in Irlanda – un esempio dall’Occidente (in inglese)

16.45 Steven Mosher (Population Research Institute, USA)

Fede, vita, famiglia in Cina- esempio dall’Oriente (in inglese)

17.30 Sessione di domande e risposte

18.00 Preghiera di chiusura

19.00 Cena (solo per registrati)

Tutte le sessioni del forum sono moderate da John Smeaton (Society for the Protection of Unborn Children, UK)

Venerdì 17 maggio

8.30 Santa Messa (chiesa dei santi Domenico e Sisto, Angelicum)

9.15 Caffè/ Registrazione

9.50 Preghiere d’apertura

10.00 Padre Kevin O’Reilly OP (Angelicum, Italy)

Sacrificate sacrificium iustitiae: la trasformazione operata dalla croce di Cristo (in inglese)

10.50 Dr. Alan Fimister (St John Vianney Seminario Teologico, Denver, USA)

Una stabile dimora – la sfida di sant’Agostino (in inglese)

11.40 Coffee break

12.15 Padre Linus Clovis (Family Life International NZ)

Salve Regina, Mater Misericordiae (in inglese)

12.45 Sessione di domande e risposte

13.15 Pranzo

15.00 Rosario

15.30 S. Em. il Cardinale Jānis Pujats

Le domande attuali per la famiglia e la società (videomessaggio)

15.45 S. Em. il Cardinale Walter Brandmüller

Uno sguardo sulla preistoria di Humane Vitae (in italiano)

16.15 S. Em. il Cardinale Raymond Leo Burke

Pietà filiale e patriottismo nazionale come virtù essenziali dei cittadini del cielo al lavoro sulla terra (in inglese)

16.45 Sessione di domande e risposte

