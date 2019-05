PEZZO GROSSO RIFLETTE SULLA POLONIA, TERRA DI SANTI, DI MARTIRI, DI EROI, DI ELETTRICISTI E DI KRAJEWSKI

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso è rimasto molto colpito dalla sceneggiata inscenata dall’Elemosiniere di Sua Santità, il cardinale Krajewski con l’exploit elettricistico al Centro Sociale Occupato. E ci ha mandato questo commento. Buona lettura.

Caro Tosatti, la vicenda- show del blitz dell’elemosiniere vaticano di Bergoglio (card. Konrad,Krajewski) passerà alla storia solo quale ultimo atto di un brutto sogno in una notte da incubo, da cui non riusciamo a risvegliarci. Ma mi ha fatto fare una riflessione sui santi martiri polacchi, di cui Sua Eminenza Reverendissima il card. Krajewski aspira ad esser il prossimo esemplare. Con piccole differenze fra lui e santi o eroi predecessori, che esporrei di seguito.

La Polonia ha fornito alcuni santi ed eroi polacchi straordinari. Per primo ricordo il Venerabile ( con causa di beatificazione in corso) card. Wyszynski, che difese i cristiani cattolici polacchi dalle persecuzioni comuniste in odio alla fede e protesse anche dalla persecuzioni gli ebrei che vivevano in Polonia.

Per secondo ricordo il re di Polonia Jan Sobiesky che difese nel 1683 Vienna dall’attacco dell’esercito turco-ottomano di Kara Mustafà che voleva islamizzare l’Europa intera. Grazie a questa vittoria fu onorato da Papa Innocenzo XI, quale difensore della fede e nei musei vaticani gli è stata persino dedicata una stanza.

Per terzo, ricordo San Massimiliano Kolbe, francescano polacco che ad Auschwitz si sacrificò per salvare un padre di famiglia. Papa Paolo VI lo definì “martire dell’amore”.

E la Polonia continua ancora ora a fornirci di neo-santi, ma stavolta bergogliani.. Il santo polacco di oggi è proprio il card. Krajewski (con un passato da elettricista, come racconta Rodari su Repubblica oggi, ma non mi par vero), noto per essersi già sacrificato (in totale discrezione…. affinché la mano destra non sapesse ciò che faceva la sinistra) cedendo (su suggerimento di Sant’Egidio) ad una coppia siriana il suo appartamento in città leonina (e trasferendosi poi in Vaticano).

Il futuro Venerabile Krajewski ha però fatto molto di più e meglio: ha difeso gli abusivi (ben 450) che occupano un palazzo appartenente ad una banca (o all’ INPS), accendendogli la luce, ottenendo così tutta la prima pagina di Repubblica che titola “IL ROBIN HOOD DEL PAPA”.

Ma per il neo-santo bergogliano proporrei anche una specie di premio Nobel grazie alla risposta che da’ a Gian Guido Vecchi sul Corriere. Vecchi gli chiede chi pagherà le bollette. La risposta : “Si parla di soldi, ma non è questo il primo problema. Ci sono i bambini. E allora la prima domanda da porsi è: perché sono li, per quale motivo?”.

Eminenza, lei lo sa certamente perché sono lì, potrebbe illuminarci spiegandocelo?

Se ci riesce le assicuro che Stilum Curiae la proporrà per il Nobel per l’economia, per la morale, per la pace (ecc.).

Magari, essendo lei vicino a Sant’Egidio, potrebbe anche escludere che questo immobile, a luce allacciata, sia destinato ad esser ora gestito da Sant’Egidio che si offrirà di pagare le bollette? Già che c’è, potrebbe intercedere affinché questa Istituzione così trasparentemente dedicata ai soccorsi umanitari, arrivi magari, un giorno a pubblicare persino i suoi bilanci, certificati, spiegando quanti contributi riesce a prendere dallo Stato e a che titolo, e come li usa?

