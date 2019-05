MEDJUGORJE: IL PAPA PERMETTE I PELLEGRINAGGI UFFICIALI. MA IL GIUDIZIO SULLE APPARIZIONI RESTA SOSPESO.

Marco Tosatti

Il Pontefice autorizza i pellegrinaggi ufficiali a Medjugorje. La notizia è di questa mattina, e la riporta il sito ufficiale VaticanNews, in un servizio da quello che ormai si può definire un santuario mariano per eccellenza, alla pari con Lourdes o Fatima, vista la quantità dei flussi.

Il direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito all’annuncio ha precisato che l’autorizzazione papale va accompagnata alla «cura di evitare che questi pellegrinaggi siano interpretati come una autenticazione dei noti avvenimenti, che richiedono ancora un esame da parte della Chiesa. Va evitato dunque che tali pellegrinaggi creino confusione o ambiguità sotto l’aspetto dottrinale. Ciò riguarda anche i pastori di ogni ordine e grado che intendono recarsi a Medjugorje e lì celebrare o concelebrare anche in modo solenne».

«Considerati il notevole flusso di persone che si recano a Medjugorje e gli abbondanti frutti di grazia che ne sono scaturiti – ha continuato Gisotti – tale disposizione rientra nella peculiare attenzione pastorale che il Santo Padre ha inteso dare a quella realtà, rivolta a favorire e promuovere i frutti di bene».

Il visitatore apostolico, ha concluso il portavoce, «avrà, in tal modo, maggiore facilità a stabilire – d’intesa con gli ordinari dei luoghi – rapporti con i sacerdoti incaricati di organizzare pellegrinaggi a Medjugorje, come persone sicure e ben preparate, offrendo loro informazioni e indicazioni per poter condurre fruttuosamente tali pellegrinaggi».

Attenzione: questo non vuole – specifica il Vaticano – l’approvazione dei fenomeni collegati a Medjugorje, sui quali la Chiesa sta ancora indagando.

E non potrebbe essere diversamente: se – come affermano alcuni veggenti – le manifestazioni soprannaturali proseguono, non può essereci un’indagine. La Chiesa da sempre attende e pretende che il fenomeno sia concluso, per poterlo studiare ed esprimere il giudizio se Constat o meno de Soprannaturalitate.

È comunque una notizia di grande importanza. Sia per i fedeli di tutto il mondo, che senza aspettare il parere della Santa Sede accorrono a Medjugorje da tutto il mondo, e, a quanto pare, ottengono grazie e conversioni. Sia naturalmente per la macchina dei pellegrinaggi, che vinto il timbro dell’ufficialità diocesana può ripartire a pieno regime.

Non ci sembra dubbio che siamo di fronte a una vittoria, almeno parziale, della religiosità popolare, che ha prevalso su perplessità e dubbi, anche legittimi, dell’autorità della Chiesa, e anche del Pontefice regnante; vi ricordate di quando accennò alla “Madonna postina”, che consegnava messaggi quotidiani? E anche – se quello che si sa è corretto – sull’indagine operata sotto la guida del cardinale Camillo Ruini, che, per quanto ne sappiamo noi, sembra propensa a considerare valide le prime manifestazioni e avanzava dubbi sul resto.

Ha prevalso in fondo la linea del cardinale tedesco Meisner, che di fronte a un Benedetto XVI sempre esitante di fronte a manifestazioni straordinarie del sovrannaturale, gli diceva: “Attento, Giuseppe! Medjugorje è il confessionale del mondo…”.

