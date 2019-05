BESTIARIO. CINQUE ANNI DI PAPA, 7,7% IN MENO DI CATTOLICI IN ITALIA. CHI È SENZA INSULTO SCAGLI IL PRIMO EPITETO…

Marco Tosatti

Cari amici e soprattutto nemici di Stilum Curiae, è un po’ di tempo che non pubblichiamo un qualche bestiario, e ci sembra tempo di riprendere la tradizione. E non possiamo non prendere atto, e almeno accennare, al sondaggio compiuto dalla Doxa per conto dell’UAAR (Agnostici e atei) relativo alla fede degli italiani. Ci permettiamo di citare un passaggio:

“I CREDENTI. Il primo dato che salta agli occhi viene dal confronto con i risultati di un analogo sondaggio svolto da Doxa per l’Uaar nel 2014 e riguarda il modo in cui i nostri concittadini definiscono se stessi sul piano religioso. Comparando i due sondaggi, scopriamo che in soli cinque anni, il numero di credenti cattolici è diminuito di quasi otto punti percentuali (esattamente di 7,7), mentre il numero di atei e agnostici è cresciuto di 5 (passando dal 10 al 15 per cento). Si tratta di un dato di grande ampiezza e notevole rilevanza. Una rilevanza amplificata dal fatto che in questi ultimi cinque anni non è cresciuto nel Paese il numero di migranti di religione non cattolica”.

Un successone di critica e di pubblico per la Chiesa cattolica. E dal momento che il sondaggio copre – a parte il 2013 – la maggior parte del regno di papa Bergoglio non c’è che da fare i complimenti al Numero Uno dell’azienda. Con buona pace dei suoi esaltatori furoreggianti e di quella ampia fetta di cattolici che si ostina a non voler aprire gli occhi di fronte a una confusione e un’ambiguità che tutto invitano fuorché a credere. O a farsi prete. Tanto che per la domenica del Buon Pastore su diciannove ordinazioni sacerdotali solo uno proviene dalla diocesi di Roma. Gli altri dai movimenti (neocatecumenali in particolare) e altre diocesi. Un successone, proprio. Aridatece il proselitismo, per favore!

Ma torniamo al Bestiario. First things first, le prime cosa prima, naturalmente, e ci permettiamo allora di tirare rispettosamente la candida veste che negli ultimi giorni si è espressa per due volte trattando di aggettivi e improperi.

La prima: tornando dal viaggio in Bulgaria e Macedonia secondo quanto riporta VaticanNews, in una “Sintesi non ufficiale raccolta da Andrea Tornielli per Vatican News”, e titolata (ma nel testo non abbiamo trovato la definizione corrispondente esatta):

Papa: “La mistica del rispetto contro la cultura dell’insulto”

“Oggi noi siamo abituati a insultarci: il politico insulta l’altro, un vicino insulta l’altro, anche nella famiglia ci si insulta. Non oso dire che c’è una cultura dell’insulto, ma è un’arma a portata di mano, anche lo sparlare degli altri, la calunnia, la diffamazione”.

E poi nell’incontro con i Rom, reso attualissimo dall’incontro con la famiglia che ha suscitato le ire di molti indigeni di Casal Bruciato per aver ottenuto un alloggio comunale prima di indigeni in attesa da anni: “E’ vero, ci sono cittadini di seconda classe, ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente, perché non sanno abbracciare, sempre con gli aggettivi in bocca, e scartano, vivono scartando, con la scopa in mano buttano fuori gli altri”.

Eppure il modo evangelico di superare queste guerre fra poveri ci sarebbe. L’Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica (guidata dal mons. Galantino così sensibile ai temi di sinistra, coadiuvato da mons. Zanchetta, esule dall’Argentina, su cui indaga la magistratura latino-americana in seguito a denunce di seminaristi) ha, insieme ad altri enti e dicasteri vaticani, per non parlare degli Ordini religiosi un patrimonio immobiliare gigantesco nella capitale. Non se lo trovano un appartamentino per la famiglia Rom di Casal Bruciato? Risolverebbero tutto e ci farebbero pure sai che figurone…

Ma torniamo agli insulti e agli aggettivi. Ringraziamo questo sito in spagnolo, da cui abbiamo tradotto i seguenti epiteti rivolti a cattolici dal Romano Pontefice:

“Faccia da immaginetta. Volto di cetriolini all’aceto. Linguaggio dei serpenti. Mummie del museo. Zitelle. Piccoli mostri. Amareggiati. Zelanti. Frettolosi. Schizzinosi. Tradizionalisti. Conservatori. Intellettualisti. Aristocratici dell’intelletto. Buonisti. Progressisti. Liberisti. Patroni. Proprietari. Minuziosi. Pomposi. Farisei. Ipocriti. Carrieristi. Putrefatti. Gnostici. Rigida. Pelagiani. Tenebrosi. Ottusi. Di casta. Puri ritualisti. Rubricisti. Showman. Da balcone. Faccia di aceto. Tacchini. Chiusi. Speculatori. Mondani. Pignoli. Cristiani da salotto. Cristiani da ricevimento. Mediocri. Tiepidi. Insipidi. Pagani. Caricature. Puritani. Burocrati. Scalatori. La casta superiore. Pseudo cristiani. Pseudo pastori. Piccole anime piene di piccole cose. Anime piene di chiacchiere. Disgraziati. Tontos. Piagnucoloni. Carrieristi. Faraoni. Idolatri. Ribelli. Terroristi. Condannatori. Presuntuosi. Orgogliosi. Insensati. Testardi. Mummie spirituali. SupponentI. Vagabondi. Cristiani virtuali. Istigatori. Mummie. Succhiasangue. Illuminati. Cuori chiusi. Cuori animali. Bestie. Volto contorto. Tristi. Corrotti. Eretici. Animali. Fondamentalisti. Noiosi. Rintontiti. Che sussurrano. Mentitori. Preti alla moda. Vescovi alla moda. Narcisisti. Manipolatori. Carrieristi. Mafiosi. Impostori. Stolti. Simulatori. Polemici. Aggressivi. Arroganti. Schiavi. Cattivi. Malati. Settari. Sleali. Predicatori apocalittici. Profeti di disgrazie. Spiriti malvagi. Disonesti – “non sono onesti” -. Adulatori. Indegni. Detrattori. Succhiacalzini. Malintenzionati. Lussuriosi. Ridicoli. Insoddisfatti. Funzionari. Clero di Stato. Facce scure. Schizoidi. Superbi. Cuori spaventati. Cuori pietrificati. Gattopardi spirituali. Menti distorte Contraddittori. Incoerenti. Profeti di sventura. Comari. Cristiani pigri Cacicchi. Signori mondani. Pavoni. Duri cuori. Sclerotici. Reazionari. Timorosi. Anime strette. Anime ristrette Pesce grassi. Cattolici infedeli. Cattolici pagani. Cattolici atei. Cuori razionalisti. Profeti di distruzione. Profeti di condanna. Voci negative. Voci disperate. Cuori testardi. Cuori pagani. Rigidi dalla doppia vita. Ipocriti rigidi. Fanatici. Ideologizzati. Preti so tutto. Preti google e wikipedia. Ficcanaso. Persone di fede fredda. Persona di fede ideologica. Semenza di amarezza. Semina di perplessità. Semenza di disperazione. Semenza di aceto di amarezza. Semenzaio di aceto della disperazione. Partigiani. Inflessibili. Avanguardisti. Guardiani della verità. Assassini. Ingiusti. Sporchi di cuore. Cristiani da museo. Chiesa di “puri”. Giovani pensionati. Vecchi nel cuore. Casta ufficiale. Piegati alla dittatura. Gestori delle disgrazie. Stupidi. Puri all’esterno. Neurotici. Scapoli. Testardi nell’anima. Guardie del museo. Cuori amari. Cuori perduti. Traditori della fiducia. Vecchia guardia. Faccia da veglia funebre. Bulli. Difficili. Appassiti. Cattivi. Autoreferenziali. Sergenti. Suore maldicenti. Suore terroriste. Devoti sentimentali. Factotum frenetici. Falsi profeti. Incantatori di serpenti. Ciarlatani. Truffatori. Scapolo maldicenti. Spiriti mondani. Cristiani parcheggiati. Preti funzionali. Falsi cristiani. Cristiani mafiosi. Autoritari. Semipelagiani. Inquisitori. Ufficiali del sacro. Manager onnipotenti. Pappagalli. Vescovi da aeroporto. Invidiosi. Arroganti. Prepotenti. Cani selvaggi. Profeti di calamità. Funzionari cristiani. Anime rugose. Anime sporche. Anime piene di marciume. Fatalisti. Epuloni. Lupi. Cuori perversi. Scalatori di onori. Venditori di fumo Venditori di morte. Professionisti dell’illusione. Amici del diavolo. Cugini del diavolo. Parenti del diavolo. Presuntuosi. Pericoli pubblici. Specchi santi (“ha guardato molto se stesso”). Volto da santo. Professionisti della religione. Giudici falliti. Cattive viscere. Cinici. Prepotenti. Fede museale. Pessimisti. Egoisti.

D’altronde nel suo piccolo Stilum Curiae già due anni fa presentava una lista…

Morale: chi è senza insulto scagli il primo epiteto offensivo…

Veniamo adesso a un gioiellino di Chiesa, la cui sola esistenza potrebbe giustificare almeno in parte i risultati del sondaggio di cui sopra. È la nuova chiesa di Arzano, in provincia di Napoli. Scrive un lettore su Twitter: “Ma che roba è? Vent’anni c’hanno messo, conosco la vicenda, per ottenere sto sgorbio. Quale senso del sacro dovrebbe suscitare un simile obbrobrio? Sarebbe deprimente anche ad uso industriale o commerciale”.

Questo è un primo video; mi dicono nella cattedrale di una non piccola diocesi del Meridione…

E questo è un secondo, non so da dove provenga.

Oggi è il 254° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

