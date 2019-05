LETTERA APPELLO AI VESCOVI. I VENTI E PIÙ PESANTI SILENZI DEL PONTEFICE. UN ARTICOLO DI MAIKE HICKSON.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, consiglio caldamente a quanti di voi hanno un minimo di conoscenza dell’inglese la lettura di un articolo di Maike Hickson, su LifeSiteNews, che tratta delle discussioni nate in seguito alla lettera-appello ai vescovi firmata da alcune decine di studiosi e sacerdoti, e anche a questo punto, credo, da semplici laici, per chiedere una verifica autorevole sulle presunte possibili affermazioni o omissioni ereticali del Pontefice.

Hickson prende il via proprio da un paio di critiche rivolte ai firmatari. La prima è di un domenicano, Thomas Petri, che ha scritto: “Sono deluso dal fatto che un gruppo di teologi, alcuni dei quali ammiro, abbiano scelto di esprimersi contribuendo a una lettera che chiama eretico il Papa. Le loro citazioni possono essere interpretate tutte in un modo che da’ al Santo Padre il beneficio del dubbio che gli dobbiamo”.

Si può osservare che già il dubbio, in materia di fede e di morale, per un’autorità come il Pontefice non dovrebbe essere un’opzione; ma andiamo avanti. E troviamo che Stafano Gennarini, vicepresidente del Centro di Studi legali del Centro per la Famiglia e i Diritti umani, dice: “Voglio solo sapere un cosa. Qualcuno dei tipi su questa lista ha mai cercato di esprimere le sue preoccupazioni con Sua Santità privatamente, attraverso il suo vescovo, o anche pubblicamente, prima di incitare altri allo scisma (sic)?”

Leila Marie Lawler, moglie dello scrittore e commentatore cattolico Phil Lawler, ha commentato: “Peggior citazione: ‘Dare a papa Francesco il beneficio de dubbio0, come se le critiche fossero personali e non su temi oggettivi, sulla difesa dei quali è la sua responsabilità estrema. Invece proteggere i ‘piccoli’ esposti all’errore e alla corrosione”. E in seguito ha aggiunto: “La difesa del ‘beneficio del dubbio’ è stata usata dal Primo Giorno di questo pontificato. Dove è la carità verso i piccoli?”.

Ma è la risposta di Maike Hickson a Gennarini che ci sembra la più interessante, perché mette in rilievo ancora una volta come ambiguità ed elusività sia due caratteristiche eminenti nel comportamento del Pontefice; e come in esse si configuri un vero e proprio tradimento del ruolo e del compito di quella che dovrebbe essere la guida morale dei cattolici.

Scrive Maike Hickson: “Quella che segue è una lista –non esaustiva – di venti tentativi diretti da parte dei chierici e dei laici di giungere a papa Francesco per ottenere chiarezza. E la segue una lista di tentativi non diretti”.

A tutto ciò la risposta è stata sempre quella: il silenzio. Mascherato talvolta sotto vari pretesti (fra cui l’accostamento con il silenzio di Cristo!!!). E a me sembra che in materia di fede e morale al papa una cosa soprattutto non si addica, e può persino giungere a essere scandalosa: il silenzio.

Oggi è il 250° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

