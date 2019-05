TORINO, CORSI DI FEDELTÀ PER OMOSESSUALI APPROVATI DALLA DIOCESI. UN COMMENTO SU RADIO ROMA LIBERA.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, un post brevissimo per dirvi che come è consuetudine qualche giorno fa – e scusate se ve lo dico solo adesso, ero in giro e non sempre al computer – Radio Roma Libera ha pubblicato una mia riflessione sul corso organizzato e svolto a Torino da un sacerdote per coppie omosessuali e i loro familiari in tema di fedeltà.

Trovate qui il collegamento al podcast, che si colloca nella rubrica “Pensieri e voce”.

E sempre in quel sito trovate – se vi interessa – il testo dell’intervento radiofonico.

Buon ascolto.

Oggi è il 250° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

