SPALLONE. NOI, LA NUOVA CHIESA DEL SILENZIO NELLA CHIESA, NON ABBIAMO PAURA. PAROLA DI GPII.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’avvocato Giorgio Spallone ci ha inviato una riflessione sui tempi che la Chiesa sta attraversando, e noi con essa. La pubblichiamo perché ci sembra che offra un consiglio di speranza e un respiro di forza in una stagione certamente non esaltante.

Non abbiamo paura!

Quest’anno, a novembre, ricorre il 25° dall’uscita “clamorosa” di “Varcare la soglia della Speranza” dialogo del Papa Giovanni Paolo II con Vittorio Messori (per Arnoldo Mondadori Editore).

Rileggendone qualche passaggio, per saltum, non so se ho varcato la soglia; so, per certo, che ho riacceso la speranza.

Dice il Santo – letteralmente – Padre: “Di che cosa non dobbiamo aver paura? Non dobbiamo temere la verità su noi stessi. Pietro ne prese coscienza, un giorno, con particolare vivezza e disse a Gesù: “Signore allontanati da me che sono un peccatore” (Lc 5,8).

“Cristo gli rispose: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini” (Lc 5,10)”. Non aver paura degli uomini! L’uomo è sempre uguale. I sistemi che egli crea sono imperfetti, e tanto più sono imperfetti quanto più egli è sicuro di sé. Da dove trae origine questo? Viene dal cuore dell’uomo. Il nostro cuore è inquieto. Cristo medesimo conosce meglio di tutti la nostra angoscia “Egli sa quello che c’è nel cuore di ogni uomo” (cfr. Gv 2,25).

Ecco, queste parole e le altre dell’intero libro, consolano dei tanti errori, giudizi, atteggiamenti clericali, che sconvolgono le menti di coloro che possiamo ormai definire “la nuova Chiesa del silenzio”.

Quella Chiesa composta da coloro che vanno a Messa – magari non solo la Domenica – ma non sui giornali; che si sentono ormai “colpevoli” di avere una famiglia secondo il disegno di Dio, di avere il lavoro per mantenerla e, addirittura, riuscir pure a mettere qualche soldo da parte per il futuro; di non essere separato e risposato, ma di avere qualche volta, soltanto, litigato con il coniuge; di avere la salute per sé e per i figli, ma di aiutare, silenziosamente, qualcuno con problemi di salute o economico.

Insomma i cristiani normali, che in quanto tali molti Pastori ritengono non meritare più la loro attenzione, in quanto non “ultimi”, non “scarti”, non “carcerati”, non “malati”, non “emarginati” non “migranti” e, che perciò: che si salvino da soli perché, a giudizio di questi Pastori, sono ontologicamente e pregiudizialmente “egoisti”!

Quella “nuova Chiesa del silenzio” composta dai fedeli che si ritrovano seduti sulle panche ad ascoltare le violente reprimende dal pulpito di questi Pastori “ingegneri” e che da questi vengono costretti, sgomenti, a chiedersi quale muro abbiano mai alzato e quale ponte non abbiano costruito.

Il tutto, dopo aver fatto, sempre in silenzio, il volontariato e la solidarietà possibili e la carità verso il prossimo che gli è stata insegnata da quei padri che, nel dopo guerra, con umiltà e dignità hanno speso la vita per regalar loro una vita migliore della propria.

Quella “nuova Chiesa del silenzio”, infine, di quei tanti Sacerdoti che non comprendono, né si rassegnano allo stravolgimento tanto repentino, quanto contraddittorio, della propria scelta vocazionale; ma che, sotto il vincolo di obbedienza, non potendo esprimere la propria acuta sofferenza, cadono in depressione ed emarginazione.

Ecco è, oggi, anche per questa “nuova Chiesa del silenzio”: il “Non abbiate paura”!

Ce lo dice, con la forza che tutti sappiamo, il Santo – letteralmente – Padre Giovanni Paolo II in “Varcare la soglia della Speranza”, con parole oggi, 25 anni dopo, più che attuali, profetiche.

A quando un convegno? Beninteso, dopo averlo riletto.

Giorgio Spallone

