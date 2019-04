OSSERVATORE MARZIANO COMMENTA UN ARTICOLO SU BENEDETTO, FRANCESCO E VIGANÒ. “ESEMPIO DI IPOCRISIA”.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, l’Osservatore Marziano è più attento di noi. Ci era sfuggito un articolo di Gianni Valente, giornalista ex Trenta Giorni, come sua moglie Stefania Falasca e Andrea Tornielli, i puri e duri della Bergoglio Jugend in difesa di Santa Marta assediata dagli attacchi dei biechi conservatori-tradizionalisti al soldo della destra sovranista, populista e un po’ farisea. Osservatore Marziano è rimasto colpito, e ce lo dice così:

α α α

“Caro Tosatti, tal Gianni Valente (di cui non conoscevo l’esistenza, e neppure appare esser conosciuto dai nostri servizi segreti marziani, il famoso Marssad), su Vatican Insider del 18 – 04 2019 accusa le “cricche clericali” di fare manovre per dividere i due “anziani pastori “ (Bergoglio e Ratzinger).

Fingendo completamente di ignorare il contenuto del documento di Papa Benedetto XVI (che sconfessa il cosiddetto magistero di Bergoglio) nonché le forma e i modi con cui è stato reso pubblico. E il fatto che Benedetto l’avesse scritto per i vescovi del vertice sugli abusi, a cui invece non è mai stato consegnato. Chissà perché e per ordine di chi…

Un articolo da collezionare quale esempio di giornalistica ipocrisia e offesa all’intelligenza … L’intero pezzo può esser trovato sul sito; propongo solo il cuore della considerazione di costui, che si commenta da solo :

(Parlando di papa Benedetto) “Non lo lasciano in pace soltanto i suoi tormentatori più impietosi: le cricche, gli apparati e i personaggi – compresi arcivescovi e cardinali – che si ostinano a strattonarlo per incastrarlo nelle guerre ideologiche e di potere con cui dilaniano la carne di Cristo. In passato hanno invano provato a tirarlo dentro il loro attacco a Papa Bergoglio, tentando di spacciarlo come il “padrino” dell’operazione Viganò. Irriducibili, avevano bisogno in fretta di un “manifesto” attribuibile a Ratzinger per perpetuare la loro Lotta Continua. Un manifesto riconducibile alla loro statura, alla portata delle loro guerricciole di posizione. La ferocia empia con cui sedicenti “ratzingeristi” maltrattano il Papa emerito, usandolo come bandiera delle loro operazioni di potere e di politica ecclesiastica, è anche essa un segno vertiginoso della condizione della fede e della Chiesa nel mondo, che tanto ha fatto palpitare, per tutta la vita, il cuore di Joseph Ratzinger”.

Straordinario! Tornielli da un lato sarà pieno di orgoglio per la sua creatura e il suo erede in questo genere di bassi mestieri, dall’altro impazzirà di gelosia per un simile articolo …. Melloni vibrerà di approvazione, e considererà se sia possibile far avere a Valente una laurea honoris causa o una borsa di studi finanziata dall’Unesco o dalla Scuola di Bologna, sempre con soldi pubblici, rigorosamente.

Osservatore Marziano”.

Oggi è il 236° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: osservatore marziano

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482