APPUNTAMENTI DA RICORDARE: LA BABELE DELL’ERA BERGOGLIO E LA VII EDIZIONE DELLA BUONA STAMPA CATTOLICA.

Marco Tosatti

Cari amici e soprattutto nemici di Stilum Curiae, oggi, prima di entrare nel Triduo pasquale e in qualche giorno di riflessione, e, pensiamo e speriamo, di attività del nostro blog un po’ più ridotta, vogliamo darvi notizia di due appuntamenti che si sembrano molto interessanti e che certamente non troverete pubblicizzati su Avvenire o sui siti delle diocesi interessate.

Il primo si svolge il 25 aprile. Ecco il comunicato che lo annuncia:

“Una giornata davvero ricca che – alla luce della continua crescita della partecipazione negli scorsi anni – abbiamo deciso di trasferire in una nuova sede più ampia: la Locanda Sant’Ambrogio, hotel con annesso ristorante tipico, a Rivalta (Reggio Emilia). Ecco di seguito il programma 2019 (la nostra quinta edizione!), intitolato LA BABELE DELL’ERA BERGOGLIO – CRISI NELLA CHIESA, CRISI NELLA SOCIETÀ:

ore 10 arrivo ospiti e apertura banchetti librari

ore 10,30 presentazione dei lavori e saluto degli amici dell’Associazione Pietro e Marianna Azzolini

ore 11 Vita est militia. Percorsi della rivoluzione e percorsi della restaurazione cattolica, dialogano don Curzio Nitoglia e Piergiorgio Seveso, modera Luca Fumagalli

ore 12,30 ricreazione e pranzo (30€, SU PRENOTAZIONE: invitiamo a farlo per tempo)

ore 14,15 intermezzo musicale acustico

ore 14,30 Messa… da parte. “Il Paradiso può attendere”: percorso guidato dall’apostolato all’apostasia, dialoga Kyriakos Enòsas (il “misterioso” autore di COSA VOSTRA) con Gabriele Colosimo e Lorenzo Roselli

ore 16 Dall’evangelizzazione al colonialismo. Dalla decolonizzazione all’ invasione, dialoga Massimo Viglione con Alessandro Luciani e Charlie Banyangumuka

ore 17,30 chiusura lavori e canto del “Noi vogliam Dio”

PRENOTAZIONI, info e costo per l’accreditamento degli espositori: radiospada@gmail.com / 366.2949035

Ω Ω Ω

Il secondo appuntamento avrà luogo una settimana più tardi, a Linarolo. È la settima edizione di un incontro organizzato da Summorum Pontificum, Unione Giuristi Cattolici e il Sodalizio Pio XII:

VII Giornata della Buona Stampa Cattolica

Si terrà a Linarolo (PV), presso la Parrocchia di S. Antonio Abate, in via Roma, 4, la VII Giornata della Buona Stampa Cattolica organizzata anche quest’anno dal Sodalizio Pio XII, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale del Summorum Pontificum, nonché con l’Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini”.

Il tema dell’edizione 2018 Verità e giustizia: la dottrina sociale della Chiesa è affidato a personalità di grande prestigio: Stefano Fontana, Direttore dell’Osservatorio internazionale Cardinale Van Thuân sulla Dottrina Sociale della Chiesa, Marco Ferraresi, dell’Università di Pavia, e Ettore Gotti Tedeschi, economista, già Presidente dello IOR. Gli illustri relatori saranno introdotti da don Marino Neri, parroco di Linarolo e, così, padrone di casa dell’evento.

La giornata avrà inizio alle h. 9,30 con la registrazione dei partecipanti. Seguiranno, alle h. 10, gli interventi degli illustri relatori e il pranzo; nel pomeriggio, alle h. 15, un tavola rotonda tra i relatori della mattinata, seguita, alle h. 17, dalla S. Messa.

E’ necessario iscriversi all’indirizzo mail giornatabuonastampa@gmail.com; il contributo di iscrizione, da versarsi in loco e comprensivo del pranzo, ammonta ad € 15,00.

(Foto di Lorenzo Paruccini)

