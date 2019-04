ROMA: STRANO DOCUMENTO SUL TRIDUO. POSSONO CELEBRARLO SOLO LE PARROCCHIE. ALTRE CHIESE, NO.

Marco Tosatti

Uno strano documento, un’imposizione che modifica la situazione esistente è stato emanato dal Consiglio Episcopale del Vicariato di Roma. Ce ne ha scritto un sacerdote della diocesi, colpito dalla disposizione. Ecco la sua lettera:

“Buon giorno sig. Tosatti.

Segnalo un documento che ha suscitato il mio interesse, pubblicato dall’ufficio liturgico del Vicariato di Roma a nome del Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma e indirizzato ai sacerdoti dell’Urbe.

Il documento limita le azioni del Triduo nelle chiese non parrocchiali “ai soli casi di vera necessità pastorale, da sottoporre al giudizio del Vescovo ausiliare di settore e previo il suo consenso” (cf. p. 5).

Alcune considerazioni:

1) Il documento non risulta essere autentico in quanto mancano sia la firma che la data di pubblicazione;

2) Il documento vorrebbe essere un decreto generale esecutivo in quanto per mezzo di esso “Il Consiglio Episcopale della Diocesi di Roma ha ritenuto CONFERMARE E STABILIRE” diverse disposizioni, oltre che “REVOCARE TUTTI I PERMESSI ACCORDATI IN PRECEDENZA”. Di fatto, tuttavia, esso contiene disposizioni contrarie alle leggi universali, e quindi sono prive di valore a norma del can. 33 §1.

A p. 6, infatti, è scritto: “Non è ammissibile la doppia celebrazione del Triduo pasquale, o di parte di esso, all’interno della stessa comunità parrocchiale”. Quindi, non potendosi celebrare il Triduo in chiese non parrocchiali e non potendosi svolgersi una funzione distinta da quella prevista in parrocchia, i sacerdoti sono obbligati a concelebrare il giovedì santo nella SS. Messa in Coena Domini e nella veglia pasquale. Ciò, però, va contro il can. 902 del CIC, secondo il quale il sacerdote può celebrare l’Eucarestia in modo individuale.

3) Infine, il documento sembra ledere i diritti dei religiosi. Per tutelare la giusta autonomia di vita delle case degli Istituti di Vita Consacrata (cf. can. 586), il CIC concede il diritto di esercitare il ministero sacro nelle chiese annesse alle case religiose degli Istituti clericali di cui al can. 611 n. 3.

È vero che il documento non esclude la possibilità di ricorrere alla bontà del giudizio del Vescovo ausiliare di settore, ma la difficoltà che sorge da esso sta a monte, cioè nel fatto stesso di essere stato posto”.

Siamo rimasti incuriositi, e abbiamo chiesto a un sacerdote nostro amico – essendo per chi scrive un terreno sdrucciolevole – di spiegare che cosa cambia rispetto alla Pasqua del 2018.

Ci ha detto che rispetto all’anno scorso, i sacerdoti non possono celebrare nella chiesa in cui officiano abitualmente, a meno che non si tratti di una chiesa parrocchiale.

Chi cura i fedeli in una basilica, o in un santuario, o in un oratorio o in chiese di altro genere, non potrà celebrare il triduo a meno che non abbia ricevuto una dispensa. Per esempio, nel caso di ordini religiosi: i frati che curano chiese non parrocchiali, o addirittura delle basiliche minori, come potrebbe essere la chiesa di S. Antonio (in via Merulana) non potrebbero, senza un dispensa, celebrare il Triduo lì. Dispensa che ha ottenuto S. Maria Maggiore .

Chi vorrà assistere al Triduo nel Vetus Ordo potrà partecipare solamente alle funzioni che si svolgeranno alla chiesa della Trinità dei pellegrini, che è parrocchia. L’amico sacerdote non si ricordava di altre chiese in cui si celebra il Vetus Ordo che siano parrocchie nella capitale.

Quindi comunità e altre situazioni che non dispongono di una parrocchia saranno obbligate a convogliare i loro fedeli altrove.

Se, ovviamente, questi accetteranno di essere convogliati…

Comunque l’impressione che si riceve dall’esterno è quella di un desiderio di limitare l’accesso al sacro per i fedeli, in un momento in cui forse invece sarebbe necessario aprire quante più occasioni possibili.

