SUPER EX, LA RABBIA DI FALASCA E BENEDETTO. HA PARLATO PERCHÉ TACERE ORMAI È IMPOSSIBILE. UNA POESIA DI INDELICATO.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, Super Ex è rimasto colpito da alcune reazioni delle persone dell’entourage pontificio alla pubblicazione del breve saggio di Benedetto XVI sugli abusi, saggio preparato – è opportuno ricordarlo – dal settembre 2018 al febbraio 2019, in previsione e forse come strumento di supporto al Summit delle Conferenze episcopali su questo tema. Ecco che cosa ci ha scritto. E qualche cosa sulla stessa linea trovate anche sulla Nuova Bussola Quotidiana.

La rabbia di Stefania Falasca

Molta tristezza e rabbia, tra i fan di Bergoglio. Benedetto non doveva parlare. Deve tacere, farsi in disparte, scomparire.

Lo fa capire, a modo suo, anche Stefania Falasca, l’amica di Bergoglio, nei suoi tweet molto espliciti pubblicati in queste ore (vedi qui sotto)

Ma chi è Stefania Falasca?

Falasca è la prima persona in Italia che Bergoglio ha chiamato dopo la sua elezione. Sin dall’inizio del pontificato l’amicizia tra i due è valsa alla giornalista una grande visibilità sul quotidiano Avvenire.

Così scriveva Maurizio Caverzan su Il Giornale del 15 marzo 2013, pochi giorni dopo l’elezione:

“È accaduto l’altra sera, era trascorsa un’ora dalla benedizione Urbi et Orbi quando, a casa di Stefania Falasca e Gianni Valente è squillato il telefono. Giornalisti entrambi, sposati e con due figli, Stefania e Gianni sono amici di vecchia data del cardinal Bergoglio. Ogni volta che passa per Roma va a cena a casa loro. L’ultima serata «in famiglia» è stata sabato scorso, pochi giorni prima dell’inizio del Conclave. E l’altra sera, non appena eletto, padre Bergoglio li ha chiamati «per salutarli».”

Una volta sul pulpito del quotidiano della Cei, la Falasca ci ha spiegato, a partire dal Sinodo sulla famiglia, chi sono i buoni e chi i cattivi nella chiesa; quanto sono bravi Kasper e gli innovatori, quanto “cattivi” gli altri.

Prima di scrivere per Avvenire, Falasca era una giornalista di 30 Giorni, con Andrea Tornielli, cioè l’altro punto di riferimento, tra i giornalisti italiani, di Bergoglio.

Come tutti sanno, l’ex ratzingeriano di ferro Tornielli, oggi è direttore della Direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.

Ebbene, mentre tutti parlano, o sparlano dello scritto di Benedetto, mentre Falasca preferisce non entrare nella sostanza del dibattito, ma solo ricordare al papa emerito, lei, le regole canoniche (come se in questo pontificato qualcuno le avesse mai osservate!) Tornielli, sui social media, tace.

Preferisce che del documento si parli il meno possibile? Oppure opta per la prudenza?

Sì, è ben vero che il capo è Bergoglio, ma è anche chiaro, sempre più chiaro, che il gregge cristiano riconosce il suo pastore, ama e ascolta Benedetto, e non sopporta più i discorsi ripetitivi, ambigui, mondialisti, dell’argentino.

Falasca si rassegni: anche se va a cena con Bergoglio, non è ancora previsto da nessuna parte che lei possa impedire a qualcuno, tantomeno ad un papa emerito, di parlare.

E’ vero che Benedetto aveva detto che avrebbe taciuto: ma se non lo fa è perché, come ormai è evidente a tutti, tacere del tutto è diventato impossibile.

E poi, per lenire un poco la giusta asprezza di Super Ex, vi offriamo una poesia di Alfonso Indelicato sulla sorpresa fatta da Benedetto…

E SI FECE SILENZIO

E si fece silenzio.

E si fece stupore.

Con tono mite,

con voce sommessa,

il sorriso sospeso

agli angoli del labbro

lo sguardo suo mansueto

intento all’orizzonte

azzurro che lo attende

ha vibrato il colpo,

ed è colpo che schianta.

Si guardano sgomenti

i presuli profeti.

Ragionano: e adesso?

E la favola bella

della Chiesa che va incontro al mondo?

E noi ch’eravamo contenti

d’essere così bene accetti …

Le dolci cose

che noi dicevamo! Le gravi ferite

che noi lenivamo!

A discernere bene,

pietosi che siamo,

nessuno faceva peccato!

E questo, in luogo di starsi tranquillo

colà, col suo camerlengo,

ci dice che quanto facciamo

da or son sessant’anni

trascina la Chiesa a ramengo …

S’è fatto silenzio.

Imbarazzo, sgomento

d’ogni dove promana.

Mitemente sorride Benedetto,

rivolto al cielo azzurro

lo sguardo suo mansueto.

