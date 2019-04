GLI APPUNTI DI BENEDETTO, IL COMMENTO DI GIOVANNI FORMICOLA. E UN ROMANA VULNERATUS CURIA INCANDESCENTE…

Cari lettori di Stilum Curiae, gli appunti di Benedetto XVI tengono ancora campo; e oggi vi vogliamo offrire una riflessione che l’avvocato Giovanni Formicola ha condiviso con alcuni amici, e che gli abbiamo chiesto il permesso di rendere nota a una platea più ampia. En passant, notiamo che gli appunti di Benedetto XVI, che non contengono nessuna scandalosa novità, rispetto a quanto si sapeva (basta controllare i grafici e le cifre del John Jay Report) hanno scatenato una tempesta fra i cosiddetti “progressisti” oltre che all’interno del Circo Bergoglio. Basta fare un giro sui social, per vedere le reazioni, indignate, o acidule, o velenose degli esponenti della Misericordia 2019. Siamo troppo maligni se fra queste reazioni poniamo anche l’incredibile, istrionesco, imbarazzante baciapiedi del Pontefice regnante? Un’amica mi ha scritto: “Si è visto rubare la scena da Benedetto, e ha dovuto compensare…”. La mia opinione è che a dispetto degli sperticati elogi all’umiltà (bah…) fatti dai suoi spin-doctor, compreso quel gesuita che Bergoglio si tiene appollaiato sulla spalla l’incredibile proskynesis abbia segnato un altro passetto verso il basso. Ma ecco Formicola:

Cari amici,

oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) Benedetto XVI ha parlato. E non poco. Ma stranamente non ha fatto il minimo cenno, non ha neppure evocato in modo indiretto, tra i problemi e i mali da affrontare, il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, lo stato di salute del pianeta (forse non ‘è consultato con Greta), i migranti e nemmeno i poveri (addirittura!). veramente strano… Si è concentrato sulla sconvolgente crisi di fede e morale del nostro mondo, e dell’abuso che si fa dell’Eucaristia. E’ evidente ch’è poco aggiornato. Il Papa regnante non ha mai (davvero MAI) parlato di queste cose, mentre delle prime in modo alluvionale (a proposito di crisi climatica), fino a “benedire” i Movimenti Popolari, autentica sentina dei liquami ideologici – socialismo, peronismo, ecologismo, genderismo, abortismo, eutanasismo, omosessualismo, odio per la famiglia, ATEISMO, etc. – scaricati nell’Occidente che fu cristianità.

Poi, sempre dagli appunti del Papa emerito oggi pubblicati, traggo un paio di dati che vi partecipo.

Già un caro amico – compreso in uno dei quattro blocchi d’indirizzi cui scrivo – l’altro giorno mi aveva aperto gli occhi (chiusi da quasi sessant’anni, e non son pochi), ma oggi le riflessioni “benedettine” me li hanno spalancati. Mc 9,42 (quello della macina al collo per chi scandalizza i “piccoli che credono”) io l’avevo sempre letto, da autentico ciuccio, “è meglio SI metta…”, quindi come istigazione al suicidio inteso auto-punizione (diciamo “alla Giuda”). In realtà è un’istigazione (figura retorica, naturalmente) alla pena di morte, “è meglio GLI si metta”, che evidentemente Gesù non aveva ancora capito ch’è inammissibile di principio in quanto contraria alla dignità umana (per la verità non l’aveva capito neppure san Disma, il buon ladrone, che riconobbe che la pena che gli era stata inflitta e in corso d’esecuzione era meritata e secondo giustizia). Una breve premessa. Il Papa martella sul fatto che siamo tutti peccatori (cfr. ieri all’udienza generale: “davanti a Dio siamo tutti peccatori e abbiamo motivo di batterci il petto – tutti!”). Ed ha ovviamente ragione. Siamo tutti (tranne la santissima Vergine Maria, che è nata santa, non “diventata”, come ha detto Francesco – magari gli è scappata) nati nel peccato. E poi al cospetto della santità assoluta di Dio, altro non possiamo dire di noi. E in ogni caso, per quel che mi riguarda, mi basta anche uno sguardo fuggevole a me stesso per convincermene. Epperò qualcosa non mi suonava. Detto così, senza un minimo di distinguo e precisazione sui santi, i giusti di Dio, mi suonava un po’ luterano. E poi “tutti peccatori, nessuno peccatore”, in fin dei conti.

Così invece scrive Benedetto XVI nei suoi “appunti”, e devo dire mi rischiara le idee (e ce ne vuole!), mi convince e soprattutto scioglie i miei piccoli patemi.

“[…]proprio quello di cui parla l’Apocalisse: il diavolo vuole dimostrare che non ci sono uomini giusti; che tutta la giustizia degli uomini è solo una rappresentazione esteriore. Che se la si potesse saggiare di più, ben presto l’apparenza della giustizia svanirebbe. Il racconto inizia con una disputa fra Dio e il diavolo in cui Dio indicava in Giobbe un vero giusto. Ora sarà dunque lui il banco di prova per stabilire chi ha ragione. “Togligli quanto possiede – argomenta il diavolo – e vedrai che nulla resterà della sua devozione”. Dio gli permette questo tentativo dal quale Giobbe esce in modo positivo. Ma il diavolo continua e dice: “Pelle per pelle; tutto quanto ha, l’uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e toccalo nell’osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia” (Gb2, 4s). Così Dio concede al diavolo una seconda possibilità. Gli è permesso anche di stendere la mano su Giobbe. Unicamente gli è precluso ucciderlo. Per i cristiani è chiaro che quel Giobbe che per tutta l’umanità esemplarmente sta di fronte a Dio è Gesù Cristo. Nell’Apocalisse, il dramma dell’uomo è rappresentato in tutta la sua ampiezza. Al Dio creatore si contrappone il diavolo che scredita l’intera creazione e l’intera umanità. Egli si rivolge non solo a Dio ma soprattutto agli uomini dicendo: “Ma guardate cosa ha fatto questo Dio. Apparentemente una creazione buona. In realtà nel suo complesso è piena di miseria e di schifo”. Il denigrare la creazione in realtà è un denigrare Dio. Il diavolo vuole dimostrare che Dio stesso non è buono e vuole allontanarci da lui”.

Giovanni Formicola

E questa mattina ci è arrivato un messaggio incandescente da Romana Vulneratus Curia. Di cui condividiamo tutto, salvo la richiesta di licenziamento per il collega responsabile del titolo che ha fatto infuriare RVC. Eccolo:

“Caro Tosatti, mi riferisco ai commenti al breve memoriale di Benedetto XVI. Ma stavolta solo con due righe che parlano da sole. Il Corriere (articolo di GianGuido Vecchi) titola così: “IL TIMORE CHE GLI APPUNTI DI BENEDETTO XVI SIANO USATI DAL FRONTE CONSERVATORE PER ATTACCARE PAPA FRANCESCO”. Letteralmente DEMENZIALE, l’autore di questo titolo andrebbe licenziato seduta stante per incapacità di intendere e volere.

– Subito a destra di questo illuminante articolo, c’è la foto di Papa Francesco, letteralmente prostrato a terra , che bacia il piede del Presidente del sud Sudan ( Salva Kir). Non ho commenti, sono sgomentato. E aspetto con ansia di leggere la intervista di mons. Carlo Maria Viganò che Tosatti immagino pubblicherà appena uscita”.

RVC

Oggi è il 228° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

