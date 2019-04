RVC, E IL SILENZIO DELLA CHIESA. MENO MALE CHE PARLA BENEDETTO XVI, FORTE E CHIARO…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, sempre più attenti e attivi, per grazia di Dio e volontà della Nazione. Romana Vulneratus Curia ci ha mandato di prima mattina una riflessione molto interessante, perché oltre alle pessime notizie che arrivano da Strasburgo, dalla Triptorellina e dalla Svizzera, oltre che dal silenzio abituale dei vescovi e dei giornali a libro paga degli stessi, RVC fa cenno a un piccolo saggio che Benedetto XVI ha composto dopo il vertice delle Conferenze Episcopali sugli abusi, tenutosi a fine febbraio in Vaticano. Del saggio speriamo di offrirvi qualche parte almeno nella nostra traduzione nell’immediato futuro. Ma intanto leggiamo RVC:

◊◊◊

“Caro Tosatti, ieri son successi più fatti significativi che dovrebbero preoccupare un cattolico.

1°- La Corte Europea ha deciso di imporre la maternità surrogata ( utero in affitto).

2° – E’ partita (grazie a La Stampa) la difesa della Triptorelina ( il farmaco gender che blocca la pubertà ).

3°- In Svizzera una giovane donna italiana depressa ha ricevuto assistenza per il suicidio assistito(eutanasia ).

Ebbene, a lamentarsene e cercar di svegliare le coscienze è solo il quotidiano La Verità. Il Papa o la Cei restano indifferenti. Prego vedere l’Osservatore (che si preoccupa del dialogo con la Libia ) e Avvenire, che parla di sentenza ambigua (ambigua?), e si interessa (guarda caso! Che novità…) piuttosto di migranti.

Ma stavolta è il Corriere ad avermi sorpreso. Con un interessantissimo articolo in prima pagina, Massimo Franco fa spiegare al papa emerito Benedetto XVI cosa sta succedendo nella chiesa (e lo fa con la scusa di analizzare diciotto pagine di appunti di Ratzinger sugli scandali sessuali nella Chiesa pubblicate su un mensile tedesco ).

Ma in realtà, con abilità, Massimo Franco, fa spiegare a Benedetto XVI che Bergoglio non riesce a combinare nulla, pur ringraziandolo per quel che ha fatto. Benedetto denuncia di fatto il collasso spirituale nella Chiesa – che non si arresta; e l’assenza di Dio nella società occidentale. Ma questa assenza di Dio è (soprattutto) dovuta alla riduzione della Santa Messa a un “gesto cerimoniale”, e da questo deriva il calo drammatico dei fedeli alla messa, e di conseguenza la fine del nutrimento spirituale necessario all’uomo.

Ma la parte più interessante, che equivale ad una accusa, una denuncia al suo successore, Benedetto la espone dichiarando che non esiste “una Chiesa migliore creata da noi stessi”, raccomandando pertanto non tanto “un’altra Chiesa inventata da noi” quanto “un rinnovamento nella fede”.

Straordinario, no, in questi tempi sentire queste affermazioni da parte di un Papa (emerito).Nella conclusione di questo scritto, Benedetto (ci dice sempre Massimo Franco sul Corriere) rivendica la necessità di “contrapporre alle menzogne e mezze verità del diavolo, tutta la Verità: sì, il peccato e il male nella Chiesa ci sono. Ma anche oggi c’è pure la Chiesa santa che è indistruttibile. La Chiesa di oggi è come non mai una chiesa di martiri …”.

E con estrema ironia, che non verrà colta da nessuno, conclude ringraziando Bergoglio “per tutto quello che fa”. Deutsche Diplomatie? (Diplomazia tedesca?). Che posso aggiungere caro Tosatti?

◊◊◊

Oggi è il 227° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

