L’ABATE FARIA E LA BALLA DEI FINANZIAMENTI “ULTRA CONSERVATORI USA “AI CATTOLICI-CATTOLICI. FOSSE VERO….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’abate Faria mi ha scritto un messaggio che mi ha sorpreso, che trovo quanto mai appropriato. Leggetelo, e poi farò qualche piccola osservazione.

♦

Il mio sacrestano, il pio Pio, si è lamentato con me perché la chiesa cade a pezzi e necessita di urgenti lavori di ristrutturazione. E io non so dove trovare i soldi perché le offerte sono quello che sono. Me ne è sorta una riflessione. Leggo sulla stampa allineata che i mezzi di comunicazione come alcuni blog, come questo, La Nuova Bussola Quotidiana, Duc in Altum e altri, avrebbero dietro le spalle “gli ultra conservatori” americani che li finanzierebbero generosamente. È ora di dire chiaramente una parola su questo fatto.

Mi rivolgo agli “ultra conservatori” americani: per favore, dateceli veramente i soldi, seguite i suggerimenti della stampa allineata. Insomma, tra tante castronerie che scrivono almeno questo mi sembra un suggerimento valido. Dateceli questi benedetti soldi, una volta per tutte, così anche il nostro buon Tosatti si potrà comprare una bicicletta nuova. Non vi fate remore, non ci offendiamo, ve lo posso assicurare. Anzi, non aspettiamo altro. E in questo modo fate felici anche quelli della stampa allineata, che spesso fanno a fatica a trovare giustificazioni per posizioni prese non perché si pensano giuste, ma perché si sanno come convenienti. Amici “ultra conservatori”, basta un bonifico ogni tanto, qualche offerta qui e là, non vi fate intimidire. Perché al momento nessuno ha visto un euro, ma non lo diciamo troppo forte, o roviniamo la trama complottistica a chi vuol credere a queste storie e con le stesse ci campa beatamente.

Abate Faria

♦

Beh, mi sono divertito moltissimo. Anche se non ho idea di come il buon abate sappia – ma chi glielo può aver raccontato – che il mio prode destriero a due ruote in effetti è un po’ anziano (21 anni…). Ma certamente questa storia dei finanziamenti dall’estero – o anche dall’interno, se è per questo – appare risibile. Tanto più se si pensa che un sito molto noto, e spesso citato non elogiativamente dai commentatori del blog, su una linea che più allineata al regime – ai regimi – non si può, secondo quanto ha scritto Sandro Magister, senza essere mai smentito o corretto riceve, lui sì, finanziamenti da una grossa organizzazione cattolica americana. Facendo parte, nello stesso tempo, del gruppo editoriale più laicista possibile. Diavoli e Acque santarelline…

Stilum Curiae riceve finanziamenti solo dalle tasche del sottoscritto. Ma da un po’ di mesi, sempre con un investimento del titolare della barca, ha compiuto un’operazione di restyling, per permettere l’inserimento di sponsor e pubblicità. Quindi, se avete qualcuno che possa essere interessato a comprare spazi, fatemelo sapere. Ovviamente sono esclusi sesso, droga, in qualsiasi forma (tipo gioco d’azzardo) e armi…:-)))

Oggi è il 225° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

