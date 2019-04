L’OSSERVATORE MARZIANO. COME AVVENIRE DA QUOTIDIANO DEI VESCOVI È DIVENTATO UN BOLLETTINO IMMIGRAZIONISTA.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, ieri l’Osservatore Marziano ci ha scritto, indignato – una volta di più, e non sarà certo l’ultima – da quello che aveva visto scritto nell’ex giornale dei vescovi italiani, diventato un simpatico house organizzato di immigrazionisti, piedini, e simpatizzanti (ma per va della misericordia, sia ben chiaro) dell’universo gender e sessualmente variegato. Ieri eravamo, straordinariamente, lontani dal computer. Lo pubblichiamo oggi, sicuri di rendervi felici.

♣

“Caro Tosatti, avrà certo letto l’Avvenire di oggi (in realtà di sabato, ieri, n.d.r.). C’ è un articolo molto interessante, scritto dal prof. Ambrosini, esperto di sociologia delle migrazioni, soprattutto di Integrazione. Come i lettori di Stilum Curiae potranno leggere sotto, titolo a parte che ritengo sia del Direttore di Avvenire, il testo, di fatto e in sintesi, ci spiega che dobbiamo piantarla con il voler vedere nei processi di immigrazione <complotti di sostituzione etnica>.

Dobbiamo smetterla di pensare solo a salvaguardare le famiglie di <stirpe italiana>.

Dobbiamo ( rivolgendosi alle femministe) smettere di supporre che nell’immigrato persista una <visione maschilista e retrograda>. Dobbiamo invece incoraggiare le nostre nonne (che non hanno nulla da fare, non avendo nipotini) a prendersi cura dei figli degli immigrati quando i genitori sono al lavoro.

Cari lettori di StilumCuriae, credevo che Avvenire fosse il giornale dei Vescovi. Invece è diventato quello del cardinale Bassetti, quello la cui lettera immaginaria a Gesù è appena stata pubblicata su Stilum Curiae. Sembra veramete che Avvenire sia diventato il quotidiano delle ONG-pro integrazione migranti.

Mah ! …. Perciò perché meravigliarsi se fanno scrivere un sociologo che vede pericolose le “integrazioni subalterne”, cioè in pratica quelle delle badanti o domestiche filippine e peruviane, che si isolano, non si integrano, perché vogliono solo guadagnare e tornare a casa? E invece vede con favore le “specializzazioni etniche”, perché portano in Italia un <nuovo modo di lavorare> ( si riferisce per caso ai cinesi, “schiavi” in Italia, nella Chinatown di Prato?). Avvenire è infatti il giornale di Bassetti, pertanto ho sbagliato io (marziano) a pensare di attendermi un articolo sulla integrazione di immigrati che dicesse qualcosa di cattolico.

Almeno sottintendendo che è necessario, opportuno e caritatevole, assicurare un progressivo ed adeguato processo di evangelizzazione agli immigrati, al fine di convertirli (se già non lo fossero) alla fede cattolica, radice della nostra cultura e civiltà. Quella che assicura la vera unità e convivenza, e che li metta in grado di condividere in tal modo con la popolazione italiana alcuni valori universali della nostra fede, vivendoli.

Come avremmo potuto mai aspettarci che Avvenire facesse questo riferimento? Ma che, scherziamo? Io se fossi Crozza fare una trasmissione solo su geniali articoli scelti di Avvenire, farebbe il pieno di audience. Dai Crozza, pensaci !”.

OM

♣

Eccovi l’articolo:

Forza sana.Gli immigrati e i loro nuclei, l’altra famiglia che fanno l’Italia

Maurizio Ambrosini sabato 6 aprile 2019

Si è molto parlato di famiglia nelle ultime settimane, con manifestazioni polarizzate su fronti contrapposti. Su entrambe le sponde però mancava una figura importante: la famiglia migrante, separata dai confini o ricongiunta in Italia.

Per alcuni, la famiglia da salvaguardare ha precise connotazioni etniche: è la famiglia di stirpe italiana, minacciata da più parti. L’insediamento di famiglie immigrate e la loro fecondità non sarebbero una risorsa, ma un pericolo. Per alcuni, le famiglie immigrate farebbero addirittura parte di un fantomatico complotto volto alla sostituzione etnica della popolazione italiana con immigrati africani, mediorientali o asiatici.

Per altri il problema è dare riconoscimento a svariate forme di famiglia, oltre che ai diritti e ai desideri individuali. Ma stranamente tra le forme familiari e i diritti da tutelare le famiglie immigrate non compaiono. Anzi, a livello internazionale da tempo i diritti delle donne vengono inalberati contro i diritti degli immigrati. Si prestano egregiamente infatti alla costruzione di inedite coalizioni trasversali. “Loro”, gli immigrati, sarebbero portatori di visioni maschiliste e retrograde, che proprio in famiglia si esprimono nei modi peggiori, mentre “noi”, democratici e moderni, saremmo gli alfieri dell’emancipazione femminile e di una civiltà superiore. Femminicidi, molestie e disuguaglianze di casa nostra non sarebbero altro che piccoli incidenti di percorso.

Queste amnesie sono tanto più sorprendenti se si pensa che l’immigrazione, in Italia come in Europa e negli altri Paesi avanzati, assume sempre più caratteri familiari. Nel nostro Paese tra i titolari di un permesso di soggiorno temporaneo (1.325.000) il 39,3% l’ha ottenuto per ragioni familiari, contro il 35,2% per lavoro e il 18% perasilo. Tra i titolari di permessi per lungo soggiornanti (2.390.000) e gli immigrati comunitari (circa 1,5 milioni) la componente familiare è ancora più importante. Anche negli ultimi anni i permessi per famiglia hanno sopravanzato i permessi per asilo. Nel 2017, il 44,3% dei nuovi permessi sono stati concessi per ragioni familiari, il 38,3% per asilo. Dovremmo aggiornare il celebre aforisma di Max Frisch, osservando: «Volevamo delle braccia, sono arrivate delle famiglie».

Di famiglie immigrate si parla invece quasi soltanto in occasione di sciagurati episodi di cronaca nera, come le circoncisioni casalinghe dall’esito tragico, o di tragedie della povertà. Oppure a livello locale se ne paventa l’assalto alle esangui risorse delle politiche sociali, in termini di misure per l’assistenza o per l’edilizia sociale, tanto che fioriscono duri (eppure giuridicamente fragili) provvedimenti per limitare l’accesso delle famiglie immigrate ai benefici del welfare.

Andrebbe invece ricordato che il passaggio dall’immigrazione di persone sole all’immigrazione familiare è un’evoluzione che favorisce l’integrazione, la sicurezza e la mescolanza, oltre che il benessere degli individui. Le famiglie con figli, anche mediante la scuola, sono stimolate ad accrescere le relazioni con le famiglie italiane, con le istituzioni pubbliche, con il vicinato. Mancano delle pensioni e dell’aiuto dei nonni, ma cercano di aiutarsi fra loro mediante i legami orizzontali, tra sorelle, cognate, cugine. A volte si auto-organizzano per l’accudimento dei bambini piccoli, come in varie comunità filippine, sopperendo alla difficoltà di accesso ai servizi pubblici.

Sempre più spesso stabiliscono legami di parentela ‘sostitutiva’ con vicini italiani, soprattutto anziane ‘nonne’ rimaste sole. Queste in tanti palazzoni di periferia si prendono cura dei bambini degli immigrati al ritorno da scuola, mentre i genitori sono ancora al lavoro. Le nonne italiane adottano silenziosamente migliaia di nipoti delle più varie provenienze. Le periferie non sono solo luoghi di disagi contrapposti e di conflitti striscianti, ma anche il teatro in cui tra le difficoltà si costruisce ogni giorno una società nuova. E proprio le famiglie immigrate ne sono protagoniste.

♣

Oggi è il 225° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: osservatore marziano

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482