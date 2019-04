PEZZO GROSSO, MELLONI, IL PAPA E “L’AMALGAMA NERA”. O MACCHIA NERA DI TOPOLINO?

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Pezzo Grosso si è presentato ieri con una richiesta che lì per lì mi ha lasciato stupito. Poi ho letto il resto del messaggio, e ho capito. Anche se questa storia dell’Amalgama Nera mi ha fatto un po’ sorridere pensando a Topolino e Macchia Nera. Che, nell’originale, si chiamava Phantom Blot, Macchia Fantasma. Ecco, i Neri! Incombono! Siamo ancora ai fantasmi d’antiquariato? Forse a Bologna…

♠

“Caro Tosatti; questa volta potremmo ospitare sul suo blog Stilum Curiae nientepopò di meno del gigante; appendice italiana dell’Unesco, Alberto Melloni? Giovannino Guareschi per lui avrebbe persino rinunciato al “trinariciuto” avrebbe inventato il “ pentanariciuto “

Questo è quello che scrive oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) Alberto Melloni su Repubblica; non credo ci siano bisogno commenti. Melloni è considerato un <intellettuale, cattolico, adulto>. Con questo incipit all’articolo di oggi su Repubblica smentisce tutte e tre le connotazioni :

<Il congresso di Verona ha chiuso i battenti avendo mancato il bersaglio grosso. Che non era questa o quella legge. Era papa Francesco come espressione della fede cristiana. Bersaglio in certo modo necessario. Giacché il mondo reazionario che occupa e cannibalizza i conservatori europei deve infatti espugnare il papato per poter consolidare l’Amalgama Nera che per questo obiettivo salda la componente clerico-fascista del tradizionalismo cattolico, l’evangelicalismo suprematista…>.

Definendo Papa Francesco come “espressione della fede cristiana”; Melloni la dice lunga sulla competenza che ha della fede “cattolica”. Accusando un “mondo reazionario” che occupa e cannibalizza i conservatori europei per espugnare il papato Melloni dimostra di non aver capito neppure che significa l’espressione “reazionario”. Per lui è sinonimo di anti-progresso; non avendo capito che tutti i disastri che stiamo vivendo son frutto di un sistema politico, (in cui sembra riconoscersi) che nulla ha a che vedere con il progresso vero per l’uomo. Il cosiddetto reazionario; che Melloni disprezza sta solo reagendo contro il “regresso” a bestia degli esseri umani; dell’uomo, capito Melloni?

Sostiene che si vuole espugnare il Papato per consolidare l’Amalgama Nera. Mi son domandato cosa abbiano capito altri che non sono usi al linguaggio melloniano. L’amalgama è una lega usata oggi dai dentisti per otturare i denti; ieri era usata dagli alchimisti per dissolvere gli altri metalli. Devo dedurre che vede nella Lega (quale partito politico) un elemento dissolutore; dissolutore di che? Lasciando intendere che questa Amalgama Nera salda la componente clerico-fascista del tradizionalismo cattolico, si capisce meglio. Melloni deve aver ben assimilato questa definizione del “Manifesto” con cui si definivano i cattolici proibizionisti sulla droga (contro i Pannella e le Bonino) e si connotavano i cattolici anticomunisti. Accusandoli in pratica di esser più attaccati al potere che al vangelo. Lo stesso Padre Pio fu accusato di essere “clerico-fascista”.

Parlando di evangelicalismo suprematista Melloni sembrerebbe cercare di difendere la teologia della liberazione; visto che detto evangelicalismo (così chiamato il risveglio spirituale protestante; sospettato di avere un disegno geopolitico in America Latina) fu accusato di esser il braccio spirituale dell’imperialismo USA in America latina. Ecco come il nostro Melloni, professandosi storico e cattolico, ha sintetizzato in quattro righe il Congresso di Verona”.

PG

