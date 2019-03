PEZZO GROSSO: MONSIEUR MACRON, NON VORRESTE IL PAPA IN FRANCIA? VERONA, DOMENICA, UNA MESSA VETUS ORDO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, solleviamo un momento il capo dagli affanni quotidiani, dalle preoccupazioni per l’aggressione al Congresso Mondiale delle Famiglie in programma a Verona, dallo stato generale della Chiesa che non appare, diciamo così, sfolgorante, e facciamo un sorriso grazie all’ironia di Pezzo Grosso.

E a proposito del Congresso, fra tante notizie di controversia, Stilum Curiae è lieto di offrirne una che di sicuro farà piacere a non pochi lettori. Il Coordinamento Nazionale Summorum Pontificum sarà presente alla Marcia per la Famiglia che si terrà domenica 31 marzo a Verona, promuovendo la celebrazione di una S. Messa, che sarà offerta da mons. Marco Agostini. L’iniziativa è in collaborazione con il coetus fidelium San Remigio Vescovo di Verona. Qui sotto trovate il manifestino. E buona lettura con Pezzo Grosso.

“Caro Tosatti, mercoledì 20 marzo La Repubblica (pag. 18) ha pubblicato un interessante sintesi dello studio Word Happiness Report 2019, presentato alle Nazioni Unite, che indaga e spiega che la felicità dei popoli non è legata al PIL (incredibile !, chi lo avrebbe mai detto). I paesi dove si vive meglio, secondo lo studio sono la Finlandia, Danimarca, Norvegia, Islanda …Italia è al 36°posto. Poi dice che la qualità di vita, incorporata nell’indice, è dovuta alla scienza. Dice che i fattori che influenzano lo stato negativo del benessere sono la dipendenza dai social (perché fanno aumentare lo spirito identitario e i nazionalismi?), le diseguaglianze (sarebbero quelle che rendono perciò necessarie le migrazioni?), l’eccessiva ricerca di crescita del PIL (il che lascia prevedere che avremo una decrescita infelice?).

La sintesi finale, essendo il famoso Jeffrey Sachs (l’ambientalista neomaltusiano che ha suggerito l’enciclica Laudato Si, a Papa Bergoglio) il coordinatore scientifico dello studio, è scontata. La conclusione che verrà fatta emergere è: meno figli, più ambiente, meno crescita economica, più intelligenza artificiale, più globalismo e meno sovranismo.

Ma io credo di sapere perché l’Italia è al 36°posto nella lista. Lo è grazie ad un elemento dell’indice appena sfiorato: la qualità dei governi: solo l’Italia è governata da un partito della qualità dei 5Stelle. Ma ,in più, so anche perché quando si spiega che non si vive di solo PIL, nessuno pensi all’intelletto e, soprattutto, allo spirito.

Perché noi in Italia abbiamo anche il Vaticano presieduto da un Papa che tutti ci invidiano (in primis Jeffrey Sachs ). Napoleone lo avrebbe portato con sé, in cattività, in Francia. <Monsieur Macron, vous n’y avez jamais pensé? > (Signor Macron, lei non ci ha mai pensato)?”.

PezzoGrosso

Oggi è il 197° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

