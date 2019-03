SPALLONE E I DISTINGUO DI PAROLIN. CHIESA ALGIDA SULLA FAMIGLIA. LE FAKENEWS DI CARLO CALENDA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, oggi pubblichiamo un’amara, e ahimè drammaticamente realistica riflessione dell’avvocato Giorgio Spallone sulle tiepide dichiarazioni del card. Pietro Parolin in tema di Congresso delle Famiglie. Che nel frattempo, viene aggredito in maniera scomposta e impensabile in un Paese civile. L’ultima perla è questa: Carlo Calenda, già ministro dell’Economia e capolista per il PD alle prossime europee, ha diffuso su Twitter un manifesto falso, circolante sui social, e da giorni già denunciato come un falso, in cui si attribuiscono al Congresso Mondiale delle Famiglie obiettivi e scopi totalmente inventati. Il Tweet è ancora lì, nonostante la minaccia – sacrosanta – di querele da parte del Vicepresidente del Congresso, Jacopo Coghe. Complimenti per la serietà di una persona che ha avuto in mano le sorti economiche del Paese, e soprattutto auguri e complimenti per quelli che voteranno lui e gli altri della banda. State sereni, siete in mani sicure e affidabili, come peraltro si è già visto.

La sostanza e gli “sfigati”.

Il Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, alla richiesta di un’opinione sul Congresso Nazionale delle Famiglie in programma a Verona a fine marzo, ha rotto l’assordante silenzio dell’Episcopato nostrano con la seguente, criptica ed inquietante, dichiarazione “Siamo d’accordo nella sostanza, ma non nelle modalità”. Inquietante perché in luogo di un appoggio, totale, pieno, corale e perfino grato, a quei laici che si preoccupano di promuovere la Famiglia così come voluta da Dio – secondo il Nuovo Testamento – l’alto Prelato induce il fedele ad interrogarsi sulla drammatica ipotesi – in astratto fantascientifica – che la Chiesa nei suoi massimi esponenti potesse, anche, non essere d’accordo.

Criptica in quanto il Card. Parolin non dice quali sarebbero state le modalità che, a Suo dire, avrebbero dovuto seguire gli organizzatori, per ricevere il consenso Suo e, visto il ruolo, dell’Episcopato.

Pur non facendone parte, ho motivo di ritenere che gli organizzatori del Congresso – in luogo di un atteggiamento distinto e distante – avrebbero di buon grado valutato ed accolto i suggerimenti metodologici eventualmente pervenuti dalla Santa Sede, ovvero dalla CEI.

Ricordo a me stesso che verso i primi anni ’90, sotto la sapiente e provvidente presidenza del Card. Camillo Ruini, la Conferenza Episcopale Italiana, resasi conto dell’incipiente attacco frontale all’Istituzione Famiglia – all’epoca agli esordi e di cui oggi, fra le macerie raccogliamo i reperti tossici – si attivò in ogni modo affinché alcuni laici, muniti di famiglia e buona volontà, si inventassero qualcosa a difesa di quella Famiglia, così come voluta da Dio – secondo il Nuovo Testamento.

Nacque così il Forum delle Associazioni Familiari con l’impegno di padri, madri, sposi, dai mestieri vari, fra cui anche quello di casalinga ed intellettuali, talmente poco medievali da essere tuttora nostri contemporanei.

Oggi, invece, quando un tale definisce “sfigati” quei cattolici, il Card. Parolin replica algidamente: “Noi non usiamo questi termini”. Orbene, non posso non dolermi con l’Alto Prelato, a nome di tutti i cattolici “sfigati”, per la difesa, diciamo così, timida e non certo “usque ad effusionem sanguinis”.

A meno che il Cardinale non intendesse dire che Loro, invece, usano il termine “perseguitati”, questo sì sicuramente applicabile allo status dei Cristiani che si raduneranno a Verona.

Perseguitati dal mainstream del pensiero unico imperante, da mass media asserviti al suddetto pensiero unico, da politici radicali e radicaleggianti, da partiti di governo in disperata ricerca di appigli bio-politici cui aggrapparsi nel precipitare dei consensi alla vigilia di una tornata elettorale.

Tutto si tiene, ma al postutto ai Cristiani di Verona nei confronti dell’Autorità Ecclesiastica e a ruoli, dolorosamente, invertiti, rimane – absit iniuria verbis – la domanda che nostro Signore rivolse ai Discepoli: “Volete andarvene anche voi?” (Gv. 6, 67).

Si attende risposta, fiduciosamente.

Giorgio Spallone

