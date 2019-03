BESTIARIO. CLERICALE SÌ, MA ANCHE I “LAICI” NON SCHERZANO. IN PARTICOLARE CON LE BUGIE SU VERONA…

Cari amici di Stilum Curiae, mi sono accorto di aver raccolto quasi senza accorgermene nei giorni scorsi alcune immagini adatte ad arricchire il nostro Bestiario. Per ovviare allo sconforto poi ho aggiunto alcune notizie che mi sembrano positive. Ancora una volta, redigendo queste notarelle, mi sono reso conto di quanto avesse ragione Marx Twain, quando diceva: L’uomo è l’unico animale che arrossisce, ma è l’unico ad averne bisogno. E questo, ahimè, vale anche per gli uomini consacrati…

Poi c’è il nuovo vicepresidente della Conferenza Episcopale Tedesca, il vescovo di Osnabrück, Franz-Josef Hermann Bode, il presule che ha lanciato l’idea di una benedizione per le coppie omosessuali. Che cosa stia facendo con un orsetto in testa non lo sappiamo. Certo avrà ottimi motivi pastorali, ma l’effetto non è particolarmente dignitoso.

Alla cortesia dell’amico Giorgio Spallone dobbiamo invece questa fotografia di esaltazione europeista, a cui partecipa l’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. Senza parole e commenti.

Commenti invece ci sarebbero da fare e bisogna farli e li abbiamo fatti sulla campagna di menzogne, disinformazione e fakenews lanciate dalla sinistra contro il Congresso Mondiale delle Famiglie a Verona a fine mese. Menzogne e disinformazione alimentate anche dai grandi giornali (che poi si stupiscono di essere in crisi di lettori…e accusano il web cinico e baro, invece di guardare al loro tradimento professionale). Ecco l’ultima, nella foto.

Mentre invece ci sembra interessante offrirvi questa proposta che nasce dal Movimento % Stelle di matrimoni anche fra specie diverse, purché “consensienti” (sic). Chissà come si fa a verificare il consenso fra specie diverse. Attendiamo chiarimenti.

E ora passiamo alle buone notizie. La prima è un video teso proprio a smontare un po’ delle balle sparse a piene mani dai disinformatori a tempo pieno.

https://www.youtube.com/watch?v=fLOcKLJbXXg

Poi c’è un annuncio, che fa bene sperare, sulla porta della basilica dell’Ara Coeli, a Roma. Giusto per ricordare ai fedeli alcuni fondamentali…

La terza notizia – che ci sembra buona – è l’apertura di un fascicolo, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, su Cremona, originato dalle proteste dei fedeli, per la decisione del vescovo locale di non permettere MAI che venga celebrata la messa secondo il Vetus Ordo, andando contro il Summorum Pontificum. Sembra che la questione sia nelle mani del prefetto, Ladaria, ora che la Commissione Ecclesia Dei ha cessato di esistere. Personalmente, da laico e anche laicista in certi casi, trovo la proibizione singolarmente assurda. Ecco che cosa può essere il vero clericalismo DOC. Leggete di più su Messa in Latino.

Infine, un’ultima buona notizia: a Lisbona il cardinale patriarca ha permesso la celebrazione quotidiana della messa secondo il Vetus Ordo, che per anni, inspiegabilmente, è stato assente nel Paese. Ecco un link alla notizia, data da Rorate Coeli.

Ora, come sapete perché l’ho scritto diverse volte, non è che personalmente chi scrive sia un fan della messa Vetus Ordo sempre e a priori. Ma mi sembra contrario a ogni logica e libertà e ragione che un rito che è stato celebrato per centinaia di anni non possa continuare a essere celebrato, se ci sono persone che lo desiderano. Il tutto per soddisfare i minuscoli odi partigiani e ideologici (Vetus Ordo: conservatori, Novus Ordo: progressisti) di quella sciagura che sono i vari….va be’, lasciamo perdere i nomi, tanto li conoscete.

Foto di Matilde Fallíca

Oggi è il 194° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

