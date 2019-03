PELL CONDANNATO A SEI ANNI SULLA SOLA PAROLA DEL DENUNCIANTE. PRESENTERÀ APPELLO.

Il cardinale Pell è stato condannato a sei anni di reclusione in seguito alla sua condanna per cinque capi d’accusa di abuso sessuale di due ragazzini di 13 anni.

Il giudice Peter Kidd ha annunciato la sentenza durante un’udienza trasmessa in diretta in tutto il mondo. Il cardinale avrà diritto alla libertà condizionale dopo aver scontato tre anni e otto mesi.

Durante un’audizione di 70 minuti, Kidd ha descritto il comportamento di Pell come “straordinariamente arrogante” e “sfacciato”.

“Aveva un certo grado di fiducia nel fatto che le vittime non si lamentassero”, ha detto, aggiungendo che “ha sentito chiaramente che non ti serviva” minacciarli per impedire loro di sporgere denuncia.

Pell è stato condannato a dicembre per cinque casi di abusi sessuali derivanti dalle accuse di aver aggredito sessualmente due ragazzi del coro mentre era arcivescovo di Melbourne nel 1996. Ha rivendicato la sua innocenza.

Non ci sono testimonianze a supporto dell’accusa; solo la parola del denunciante. L’altra vittima è morta, per overdose qualche anno. Avrebbe detto alla madre, prima di morire, di non essere mai stato abusato nella cattedrale.

Molti commentatori hanno espresso sorpresa per il verdetto, data la debolezza dell’accusa. La difesa riteneva di aver dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che il cardinale non avrebbe potuto commettere i reati per i quali era stato condannato. Una giuria precedente non era riuscita a raggiungere un verdetto unanime, secondo quanto riferito, votando 10-2 a favore di Pell.

Pell farà appello alla condanna a giugno. La sua squadra legale dice che si concentrà sulla fiducia mostrata dalla giuria all’accusa di un singolo denunciante, un’irregolarità per cui Pell non ha inserito la sua dichiarazione di ‘non colpevolezza’ davanti a una giuria, e sul fatto che alla difesa non è stato permesso di mostrare una rappresentazione visiva di come si sarebbero svolti i fatti, e che avrebbe dimostrato l’impossibilità fisica per Pell di compiere gli atti di cui era accusato.

Il documento di appello afferma che “il verdetto è irragionevole e non può essere sostenuto, se si considerano le prove, perché nell’insieme delle prove, incluse le prove a discarico non messe in dubbio di più di 20 testimoni della Corona, la giuria non poteva essere soddisfatta oltre ogni ragionevole dubbio sulla sola parola del denunciante”.

Il clima dell’opinione pubblica, come rilevato da molti commentatori, era quello di una caccia alle streghe e della ricerca di un capro espiatorio eccellente. Pell inoltre è da anni molto avversato dall’opinione pubblica progressista che non gli perdona le sue posizioni conservatrici in campo morale.

