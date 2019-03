OSSERVATORE MARZIANO E L’ECUMENISMO NEL FOGLIETTO DELLA MESSA. CHIEDE SUGGERIMENTI…

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, forse l’Osservatore Marziano farebbe bene a non prendere più, andando a messa la domenica, il foglietto preparato dalla Cei per educare i fedeli. Non è la prima volta che quello che trova scritto gli provoca attacchi di gastrite. Leggiamo.

Caro Tosatti, con vari argomenti utilizzati e in vari documenti di magistero, molti Papi hanno messo in guardia dall’ecumenism0. Ricordo Leone XIII (Satis Cognitum), Pio IX (Quanto conficiamur), San Pio X (Notre charge apostolique), Pio XI (Mortalium animos e Pax Christi in Regno Christi) ), Pio XII (Orientalis ecclesiae )….Non ricordo chi negli anni più recenti ha persino scritto che l’Ecumenismo potrà essere l’eresia del XXI secolo. Ma evidentemente chi lo ha scritto sarà stato un tradizionalista farisaico…

Ebbene, con una certa disinvoltura il foglietto della messa domenicale di oggi (3marzo ): La Domenica, tra le preghiere dei fedeli, invita così a pregare : “Perché Papa Francesco, promotore instancabile del dialogo ecumenico e interreligioso, sia sostenuto, in questo peculiare impegno, da tutta la comunità cristiana, preghiamo..”.

Mi sono allora ricordato una sentenza del Cardinale Kasper : “L’ecumenismo è la teologia del nostro tempo” ( discorso a Pinerolo, marzo 2017). Allora, convinto dalla sentenza di Kasper e dall’invito de La Domenica, uscendo da messa, ho pensato di comperare una statuetta di Lutero, Maometto e Buddha, che ormai vendono nei negozi-librerie “cattoliche” più “sostenitrici” di questo peculiare impegno, laddove prima vendevano le statuette di san Padre Pio , santo Curato d’Ars, ecc. Forse tenendomele davanti potrò cogliere ispirazioni per sostenere anch’io questo impegno. Lei caro Tosatti ha qualche altro suggerimento da darmi? L’Osservatore Marziano

