DISPACCI DALLA CINA. LA SCHIZOFRENIA DELL’APPARATO VERSO LA RELIGIONE. HONG KONG?

Cari amici di Stilum Curiae, il M° Aurelio Porfiri ci ha mandato, come è solito fare, i suoi dispacci dalla Cina. Mi sembrano come è usuale molto interessanti e stimolanti alla riflessione, in particolare per quello che riguarda la schizofrenia dei comportamenti ufficiali, e l’incertezza relativa alla situazione. Buona lettura.

Simboli religiosi

Un articolo firmato da Padre Stanislaus su “AsiaNews” ci informa sulla schizofrenia della Cina in materia di religione: “La scorsa domenica sono andato a celebrare la messa. Mentre ascoltavo le confessioni sono venuti a cercarmi alcuni fedeli, dicendo che i quadri cittadini del Partito hanno invitato a togliere tutte le scritte religiose esposte in occasione della Festa di Primavera [il Capodanno lunare] sostituendole con altre ad uso civile. Quando ho chiesto il motivo, mi hanno risposto che era un ordine dall’alto. Ho chiesto allora da quale capo e da quale dipartimento venisse l’ordine. Mi hanno risposto: dall’Ufficio affari religiosi. Così ho telefonato al direttore del Dipartimento per gli affari religiosi, chiedendo spiegazioni. Il motivo principale – mi hanno detto – era che in quei giorni personale dell’ufficio governativo provinciale per la riduzione della povertà avrebbero fatto dei controlli senza preavviso: se avessero visto quelle scritte religiose, loro sarebbero stati puniti con severità. (…)Alcuni anni fa i quadri del Partito sono venuti in parrocchia con una richiesta simile, chiedendo anche di rimuovere le immagini sacre, per sostituirle con un ritratto del leader o rimuovendole completamente. Il motivo era lo stesso: un’ispezione del governo locale e provinciale. (…) Su questo argomento ho interrogato i dirigenti del governo locale e provinciale. La risposta è che una richiesta del genere non c’è mai stata in passato e che questo modo di fare è ovviamente sbagliato.

Sono io che ho sentito male? Oppure il Partito soffre di schizofrenia ed è profondamente diviso? Qualcuno segretamente mi ha detto – non posso dire chi – che gli affari ufficiali esterni e quelli interni hanno direttive completamente diverse!”. Già, nella Cina chi ci capisce è bravo!

Riti e cerimonie

Dalla “Storia del pensiero cinese” del Professor Paolo Santangelo troviamo queato pensiero: “Scorrendo i pensieri di Confucio, ritroviamo una costante attenzione per il “Li”, concetto estremamente complesso, che comprende i riti, le cerimonie, ma anche le norme e i modelli di comportamento tradizionale, e quel sistema di «buone maniere» che configurava i rapporti fra i membri della classe colta, basati sull’onore, il rispetto e la dignità”. In effetti i cinesi, in un certo senso per loro fortuna, sono molto attenti a certi modi standard di comportarsi, sembrano molto più “rigidi” nei rapporti con gli altri, il che permette una maggiore regolarità nelle loro performances ma certamente molto meno creatività che, come sappiamo noi italiani, ha anche i suoi lati oscuri.

Hong Kong e il suo vescovo

Prosegue in Hong Kong l’amministrazione del Cardinale John Tong, che ha recentemente reso pubblico il suo messaggio per la Quaresima. Dopo circa due mesi non si ha ancora un nuovo vescovo. Chissà questa amministrazione, in fondo straordinaria, che cosa serve a preparare. I cattolici in Hong Kong sono amche confusi su quanto sta accadendo. È probabile, da quanto sento, che il vescovo Joseph Ha, francescano e che era il più possibile successore, sia avversato dal governo di Pechino, che malgrado la cosiddetta indipendenza dell’ex colonia britannica, fa sempre il bello e cattivo tempo.

Accordi commerciali e non

Ho ascoltato vari imprenditori in commercio con la Cina avere dubbi sulla efficacia di accordi che poi è (molto) difficile far rispettare dalla controparte cinese. Io non so quanto sia vero. Non posso che ripetere qualcosa che vado dicendo da tanto tempo: nella Cina c’è un concetto diverso della verità, che dipende dalle circostanze più che da una sua oggettività come per noi.

