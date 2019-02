STILUM CURIAE HA RAGGIUNTO OTTO MILIONI DI VISUALIZZAZIONI. GRAZIE.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, mi sembra giusto onorare una tradizione della nostra “famiglia”: ogni volta che il nostro piccolo blog raggiunge un gradino più alto, ve ne rendo partecipi.

Ieri mattina abbiamo toccato gli otto milioni di visualizzazioni dall’inizio di questo cammino, nell’ottobre 2016. La media quotidiana di contatti è attorno alle quindicimila unità; e con mia sorpresa mi sono accorto di aver moderato in questi due anni e qualche mese oltre 53mila commenti!

Grazie a voi per la pazienza e la fedeltà. Mi accorgo che questo lavoro funziona, e ha un senso, oltre che dalle cifre anche dalla qualità e dalla frequenza con cui si presentano troll o semplicemente persone che hanno da obiettare sulle notizie che Stilum Curiae offre.

Ma ancora una volta devo ripetere che questo lavoro – perché ormai è un lavoro – da cui non traggo nessun beneficio se non di tipo morale e spirituale, accade, e ha evidentemente fortuna, perché troppi altri colleghi per i motivi più disparati non lo fanno.

Il che qualche anno fa non avveniva; anzi. Ma la macchina di condizionamento informativo messa in piedi e in azione dal regime imperante, nella Chiesa e fuori, fa sì che sia molto difficile per chi lavora in un’istituzione differenziarsi dal politically correct, laico o clericale. La libertà sta diventando sempre di più un privilegio riservato a chi non ha nulla da perdere, o da guadagnare.

Grazie ancora a tutti voi Stilumcuriali. We few, we happy few, we band of brothers…(Shakespeare, Enrico V, atto IV, scena iii, 18–67). Se non la conoscete, leggete l’orazione per il giorno di San Crispino. A me fa sempre passare un brivido lungo la schiena.

Oggi è il 171° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

La vera storia del Mussa Dagh

Mussa Dagh. Gli eroi traditi

Padre Amorth. Memorie di un esorcista.

Inchiesta sul demonio.

I baroni di Aleppo.

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482