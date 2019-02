MCCARRICK CONDANNATO. MA LE DOMANDE RESTANO SENZA UNA RISPOSTA CREDIBILE.

Marco Tosatti

L’ex cardinale statunitense Theodore Edgar McCarrick, 88 anni, è stato dimesso dallo stato clericale. Lo ha reso noto oggi un Comunicato della Congregazione per la Dottrina della Fede. Di seguito il testo:

“In data 11 gennaio 2019, il Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato il decreto conclusivo del processo penale a carico di Theodore Edgar McCarrick, Arcivescovo emerito di Washington, D.C., con il quale l’accusato è stato dichiarato colpevole dei seguenti delitti perpetrati da chierico: sollecitazione in Confessione e violazioni del Sesto Comandamento del Decalogo con minori e adulti, con l’aggravante dell’abuso di potere, pertanto gli è stata imposta la pena della dimissione dallo stato clericale. Il 13 febbraio 2019 la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione per la Dottrina della Fede ha esaminato gli argomenti presentati nel ricorso del ricorrente e ha deciso di confermare il decreto del Congresso. Questa decisione è stata notificata a Theodore McCarrick in data 15 febbraio 2019. Il Santo Padre ha riconosciuto la natura definitiva, a norma di legge, di questa decisione, la quale rende il caso res iudicata, cioè non soggetta ad ulteriore ricorso”.

Era noto la volontà del Pontefice di giungere al prossimo, imminente vertice in Vaticano sulla protezione dei minori con una condanna eccellente. L’inchiesta – amministrative – della Congregazione per la Dottrina della Fede è stata estremamente rapida, anche se non se ne sa praticamente nulla; se l’accusato abbia avuto possibilità di difendersi, se ci sia stato un patteggiamento e in quale forma.

La dimissione dallo stato clericale dell’ex cardinale di 88 anni se offre una vittima di grande livello alla richiesta di giustizia emersa negli ultimi mesi non risponde a quelle che sono, per il presente e per il futuro, le questioni più importanti. In base a quali complicità e appoggi McCarrick ha potuto fare carriera, nonostante le denunce presenti nei suoi confronti da molti anni, e nonostante – la testimonianza Viganò è chiara in questo senso – i suggerimenti scritti tesi a punirlo presentati da Viganò stesso ai suoi superiori quando lavorava in Segreteria di Stato. (Scriveva Viganò: Papa Benedetto aveva comminato al Card. McCarrick sanzioni simili a quelle ora inflittegli da Papa Francesco: il cardinale doveva lasciare il seminario in cui abitava, gli veniva proibito di celebrare in pubblico, di partecipare a pubbliche riunioni, di dare conferenze, di viaggiare, con obbligo di dedicarsi ad una vita di preghiera e di penitenza).

Complicità che sono evidentemente continuate anche dopo che Benedetto XVI avesse imposto delle restrizioni all’attività pubblica di McCarrick, e sulla cui applicazione avrebbe dovuto vigilare – come è prassi in questi casi – l’arcivescovo della diocesi interessate, cioé Donald Wuerl, che però di McCarrick era amico.

E naturalmente e tristemente restano senza risposta le domande nate dalla testimonianza Viganò in relazione al Pontefice regnante. E cioè se è vero che nel giugno 2013, in un’udienza privata, sia accaduto questo, nella testimonianza di mons. Viganò:

<Subito dopo il papa mi chiese con tono accattivante: “Il card. McCarrick com’è?” Io gli risposi con tutta franchezza e se volete con tanta ingenuità: “Santo Padre, non so se lei conosce il card. McCarrick, ma se chiede alla Congregazione per i Vescovi c’è un dossier grande così su di lui. Ha corrotto generazioni di seminaristi e di sacerdoti e papa Benedetto gli ha imposto di ritirarsi ad una vita di preghiera e di penitenza”. Il papa non fece il minimo commento a quelle mie parole tanto gravi e non mostrò sul suo volto alcuna espressione di sorpresa, come se la cosa gli fosse già nota da tempo, e cambiò subito di argomento. Ma allora, con quale finalità il papa mi aveva posto quella domanda: “Il card. McCarrick com’è?”. Evidentemente voleva accertarsi se ero alleato di McCarrick o no>.

Le domande rimaste senza risposta, da parte del Pontefice, e stranamente mai più poste da nessun giornalista, dopo i tentativi frustrati compiuti dalle colleghe Anna Matranga e Cindy Wooden, si possono riassumere facilmente “Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”.

“È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?”.

E se è così, perché ha usato McCarrick come suo rappresentante non ufficiale in USA e all’estero, e come “suggeritore” delle nomine in USA e altrove?

Una noticina: quando è esploso il caso McCarrick i giornalisti del cerchio magico del Pontefice hanno cercato di mettere in dubbio che Benedetto XVI avesse imposto restrizioni su McCarrick. La lettera del card. Ouellet, un sostanziale autogoal, li ha smentiti clamorosamente. Adesso, assurti nell’empireo, cercano di far dire al portale Vaticano che in realtà si trattava di suggerimenti…Tipo: “eminenza stia buono se può…si tenga”. Tanto i buoni cattolici ingoiano qualunque materia.

Sul fatto che decapitato McCarrick il mccarrickismo continua, vi consiglio a leggere questo articolo su La Nuova Bussola Quotidiana.

E qui se volete c’è un breve video di commento.

Oggi è il 167° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

