ROMANA VULNERATUS CURIA COMMENTA SODOMA. CON TRISTEZZA, E UNA DOMANDA…

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia, che la Curia la conosce bene, dopo aver letto il commento del prof. De Mattei sul libro che sta per uscire, Sodoma, che abbiamo rilanciato ieri, ci ha scritto. Un commento breve, ma denso e portatore di pensieri di riflessione. E soffuso, ci sembra di capire, di non poca e leggera tristezza.

Caro Tosatti, mi riferisco a questo libro Sodoma (di tal Frederic Martel) di cui lei ha appena dato notizia grazie ad un commento del prof. De Mattei. Volendo evitare la tortura mortale di leggerlo, avendo avuto a disposizione alcuni stralci, me ne contento per poter scrivere un mio “venimeux” (velenoso) commento. Per catturare l’attenzione dei lettori di Stilum Curiae comincio con la conclusione del Prologo di detto capolavoro : “Ecco, il Papa ormai risiede a Sodoma, minacciato, attaccato da tutte le parti, criticato. Francesco dice a se stesso di esser fra i lupi. Mica vero, è fra le Checche…”. Mi son domandato, sul serio, ma che profumo usano le Checche che stanno li? “Chanel bergerie (ovile, n.d.r.)”? come lui aveva esortato?

Perché ciò è stato coperto per tanto tempo? Le ragioni sono certo molteplici e vanno dalla cospirazione del silenzio per paura, al pudore e tormento interno nel fare una denuncia. Vanno anche dalla “prudenza” (che in realtà spesso è solo viltà), alla mancanza di prove e testimonianze evidenti. Vanno da giustificazioni pragmatiche (…il suo lavoro lo fa però bene…), al ricatto, all’opportunismo, nell’ottica di ottenere favori in cambio del silenzio. Ma c’è anche una ragione su cui si deve riflettere. Dietro le mura c’è una condivisa convinzione che il maggior peccato, originale, è quello di “Orgoglio”, tutti gli altri sono minori, scusabili e confessabili, comparati a quello. Pertanto…

Caro Tosatti, alla fine della mia riflessione mi son chiesto : “è preferibile stare (come dice l’autore del libro ) in mezzo a Checche (anche se profumate di stalla) o in mezzo ad apostati, eretici, “abiuratori”? Caspita, mi son chiesto, e se il rischio vero fosse quello di trovarsi in mezzo ad entrambi?…

suo RVC.

Oggi è il 166° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

