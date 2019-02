KEVIN FARRELL NOMINATO CAMERLENGO. I PROTETTI DI MCCARRICK FANNO CARRIERA.

Marco Tosatti

L’ex cardinale Theodore McCarrick forse sarà presto punito per le sue malefatte, ma i suoi uomini fanno carriera. Il Pontefice ha nominato oggi il cardinale Kevin Farrell Camerlengo di Santa Romana Chiesa. La carica era rimasta scoperta dal 5 luglio scorso, con la morte del cardinale francese Jean-Louis Tauran.

La figura del del cardinale Camerlengo è centrale nella gerarchia della Chiesa Cattolica. È regolata dalle Costituzioni Apostoliche Pastor Bonus e Universi Dominici Gregis. Questa stabilisce che “il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve accertare ufficialmente la morte del Pontefice alla presenza del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, dei Prelati Chierici e del Segretario e Cancelliere della stessa Camera Apostolica. Il Camerlengo deve, inoltre, apporre i sigilli allo studio e alla camera del medesimo Pontefice, disponendo che il personale abitualmente dimorante nell’appartamento privato vi possa restare fino a dopo la sepoltura del Papa, quando l’intero appartamento pontificio sarà sigillato; comunicarne la morte al Cardinale Vicario per l’Urbe, il quale ne darà notizia al Popolo Romano con speciale notificazione; e parimenti al Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana; prendere possesso del Palazzo Apostolico Vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, ed esercitarne la custodia e il governo; stabilire, uditi i Cardinali Capi dei tre Ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà a tale riguardo; curare, a nome e col consenso del Collegio dei Cardinali, tutto ciò che le circostanze consiglieranno per la difesa dei diritti della Sede Apostolica e per una retta amministrazione di questa. È infatti compito del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, in periodo di Sede Vacante, di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l’aiuto dei tre Cardinali Assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Collegio dei Cardinali”.

Il cardinale Farrell già Legionario di Cristo, ha vissuto nello stesso appartamento con l’ex cardinale McCarrick per diversi anni, e afferma di non essersi mai accorto di nulla, e di non essere stato a conoscenza di lamentele relative all’arcivescovo di Washington. Diventato poi nel 2016 cardinale prefetto del nuovo dicastero vaticano per i laici, la famiglia e la vita, ha firmato la prefazione di uno dei libri più discussi di questi anni “Building a bridge” del gesuita James Martin, attivista per il mondo LGBT nella Chiesa. Farrell per il ruolo che ricopre, è stato il regista dell’incontro mondiale delle famiglie a Dublino, a fine agosto scorso, dove James Martin è stato uno dei relatori.

La sua nomina, visti i legami con McCarrick potrebbe sorprendere solo chi non avesse chiara l’attenzione del Pontefice per una certa corrente di prelati americani legati all’ex cardinale. Non a caso nella commissione preparatoria del summit sugli abusi in Vaticano è stato scelto dal Pontefice il cardinale di Chicago Blase Cupich, invece di quella che sembrava essere la candidatua “naturale” del cardinale di Boston O’Malley, presidente della commissione anti-abusi del Vaticano. Quasi “decapitato” McCarrick i suoi protetti fanno carriera.

Oggi è il 165° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

