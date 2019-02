DISPACCI DALLA CINA. LUCI E OMBRE NELL’INTERVISTA DEL CARD. FILONI.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, il M° Aurelio Porfiri ha riflettuto sull’intervista del il Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, l card. Filoni, ha pubblicato qualche giorno fa sull’Osservatore Romano. La sua riflessione apre i consueti Dispacci dalla Cina. Buona lettura.

Le dichiarazioni del Cardinal Filoni

Ho molto riflettuto sulle dichiarazioni all’”Osservatore Romano” del Cardinale Fernando Filoni, prefetto di Propaganda Fide, sulla situazione fra Cina e Vaticano e riprese da molti organi di stampa. Ci ho riflettuto perché mi è sembrato che il Cardinale, pur benedicendo l’accordo, abbia voluto mostrare una certa sincerità nella sua valutazione della situazione reale: “Pur condividendo qualche perplessità, espresse da più parti per le difficoltà che ancora rimangono e per quelle che potranno palesarsi nel cammino, sento che nella Chiesa cattolica in Cina c’è una grande attesa di riconciliazione, di unità, di rinnovamento, per una più decisa ripresa dell’evangelizzazione”. Certo, c’è una grande attesa, ma la fretta potrebbe essere cattiva consigliera. Il Cardinale certamente può dire con cognizione di causa che capisce le perplessità, in quanto egli conosce la situazione della Chiesa cinese per essere stato in servizio a Hong Kong presso la Missione di Studio della Santa Sede che monitorava la situazione della Chiesa in Cina. Quindi certamente non è ignaro dei problemi, lo dimostra anche il suo accenno molto deciso al fatto che non si deve obbligare nessuno ad aderire alla Chiesa patriottica, perché sa benissimo come funzionano le cose in Cina e come ampi settori della leadership cinese stiano cercando di usare l’accordo per raggiungere ben altri scopi. Insomma, il Cardinale esprime cauto ottimismo ma da conoscitore della situazione certamente non può far finta di niente.

Rilasciato…ma per quanto?

“UcaNews” da notizia del rilascio del vescovo Cui Tai e di due altri sacerdoti della comunità sotterranea dell’Hebei. Ne avevamo parlato mesi addietro anche in riferimento ad un appello del Cardinale Joseph Zen per la sua liberazione. Al vescovo è stato concesso di visitare la sorella per il nuovo anno cinese ma si teme che possa essere imprigionato nuovamente alla fine di queste feste.

Chiesa sotterranea

“AsiaNews” riporta una nota pubblicata dall’ “Osservatore Romano” sulla situazione della Chiesa in Cina. Interessante questo passaggio: “La Santa Sede continua ad essere impegnata nel proseguire il cammino di dialogo, in vista di risolvere gradualmente, con atteggiamento di mutua comprensione e di lungimirante pazienza, i diversi problemi ancora esistenti, a cominciare dal riconoscimento civile del clero “non ufficiale”, al fine di rendere sempre più normale la vita della Chiesa cattolica in Cina”. Certo, dal modo in cui questa questione verrà affrontata si potranno capire le reali intenzioni dei funzionari cinesi. Mi fa un poco disagio che un organo ufficiale della Santa Sede chiami il clero fedele “non ufficiale”, quindi adottando il punto di vista del governo cinese, ma capisco che a volte la diplomazia ha esigenze che non sono sempre facili da comprendere.

Riabilitata Peppa Pig, si è ora fiduciosi per Winnie the Pooh

“Limes” ci informa della riabilitazione di Peppa Pig in Cina: “In questi giorni di festa, il cartone britannico Peppa Pig è diventato virale nel ciberspazio della Repubblica Popolare. Il famoso maialino, incappato lo scorso maggio nella censura cinese, è stato infatti “riabilitato” con un’efficace campagna mediatica. Un film intitolato Peppa pig celebra il nuovo anno è stato realizzato appositamente per il mercato cinese dal gigante tecnologico Alibaba e la Canadian entertainment one. Il cartone animato è stato calato perfettamente nel contesto socio-culturale dell’Impero del Centro e il trailer di anticipazione è diventato virale. Nella sua apparente semplicità, la vicenda dimostra le potenzialità e i rischi derivanti dal Web cinese dalla prospettiva di Pechino”. Queste notizie, certo da non sottovalutare, ci rendono speranzosi anche per il destino di Winnie the Pooh, proibito perché troppo somigliante al capo supremo. Staremo a vedere.

Oggi è il 164° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Dispacci dalla Cina

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482