L’OSSERVATORE MARZIANO È PREOCCUPATO. SENTE ODORE DI SCISMA STRISCIANTE…

Marco Tosatti

Cari amici, l’Osservatore Marziano mi ha fatto pervenire un suo messaggio molto perplesso sul Pontefice regnante. E inoltre afferma di avermi preparato, o di voler preparare, una dacia in cui rifugiarmi tante volte a qualcuno venissero brutte idee sul mio futuro…Anche se a dirla tutta al poker preferisco lo scopone scientifico, o – ma sono mille anni che non gioco – il bridge…

“Da Osservatore Marziano : Caro dottor Tosatti, da Marte non ho molte possibilità di verificare direttamente quello che mi viene riferito da osservatori vaticani, non vorrei che interpretassero male o in modo artatamente ostile e farisaico le espressioni del vostro Papa. Mi viene riferito che solo nelle due ultime settimane il successore di Pietro :

1° – ha negato il DOGMA su Maria, Madre di Dio, <che fin dal concepimento fu tenuta esente da ogni macchia ed esclusa dal peccato originale…> (dichiara Bergoglio: ” la Madonna non era santa, lo è diventata…” )…. Ma è ver?

2° – ha dichiarato che Dio ha voluto per l’uomo religioni diverse…”Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani”. (Dal documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato da Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar – Ahmad Al-Tayyeb ). Ma è vero?

Le sarei molto grato se volesse confermarmi o precisarmi. Qui a Marte c’è una certa preoccupazione. Soprattutto dopo le ultime dichiarazioni del card. Muller e l’appello pubblicato anche su Stilum Curiae. Pur nella nostra atmosfera rarefatta, si sente odore di scisma, provocato dallo stesso papa. Noi qui a Marte riteniamo che ogni cattolico di buona volontà e dotato di fede e ragione, non debba più limitarsi a dire che non capisce cosa stia succedendo, o che il peggio debba ancora venire ma che tanto “non praevalebunt”.

Quello che sta accadendo, secondo noi, è conseguenza proprio del silenzio dei santi uomini di chiesa ( sappiamo che sono la maggioranza ). Se il silenzio continuerà anche dopo le dichiarazioni del card. Muller, parleranno solo le pietre? Ricordo ciò che disse Gesù Cristo ( Luca 19,40 ) : “ Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre…”. Pietre marziane?

L’intermediario mi ha fatto giungere anche un post scriptum.

Caro dottor Tosatti, mi son dimenticato di scriverle che l’Osservatore Marziano conta molto su di lei. Mi ha chiesto di dirle che se dovessero cercare di farle la pelle, le ha già riservato su Marte una dacia marziana con giardinetto di sabbia (senza acqua purtroppo). Quella che ha previsto per lei è circa a duecento metri da quella che si sta preparando per il card. Muller e circa a cinquecento metri da quella dove vive già da qualche mese mons. Carlo Maria Viganò. Così potrete giocare a poker (il quarto sarà l’Osservatore Marziano, naturalmente)…

Oggi è il 162° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

