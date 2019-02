LA TATTICA CINESE DEL CARDINALE MÜLLER. E HA FUNZIONATO….

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, oggi in realtà dopo il superlavoro dei giorni scorsi volevo tirare il fiato, ma un amico cinese che vive in Italia mi ha mandato qualche riga di commento al Manifesto della Fede del cardinale Müller, e soprattutto alle reazioni spesso scomposte di alcuni sedicenti difensori del Pontefice; in realtà – a mio modo di vedere – ne usano spazi silenzi e ambiguità, che ahimè non mancano – per promuovere la loro personale agenda politico-ecclesiale. Tanto per non fare nomi: i soliti Grillo e Faggioli, Austen Ivereigh e altra compagnia cantante. Godetevi questo commento; mi ha divertito molto.

Una volta in Cina, chi aveva subito danni provocati da persone sconossiute, ad esempio atti di furto, andava in giro nei quartieri di abitazione, maledicendo a voce alta come altoparlante, ad esempio “maledetto chi ha rubato la mia gallina”. Anche se non molto elegante, qualche volta, questa tattica funzionava, in quanto il colpevole – non in grado di sopportare insulti – rispondeva. Ora, il Card. Muller ha voluto soltanto manifestare la vera fede cattolica, senza condannare nessuno, ma i fedeli di Bergoglio escono scoperti attaccandolo. Perché sono così allergici ad un atto di manifesto della fede cattolica? La loro psicologia è evidente! Saluti.

Vi è piaciuto? Ed ecco qua sotto un esempio della battaglia che si sta svolgendo sui social in relazione al Manifesto. Eppure Müller non ha parlato del Papa. Certo, forse ha adottato una tattica gesuitica: ha lasciato grandi spazi vuoti e punteggiati nel suo discorso che ovviamente si potevano riempire con i nomi desiderati…

