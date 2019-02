TRA POVERI E MERCATO NECESSARIO CRISTO. NON L’OPZIONE “POLITICA” DEL PAPA.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, devo fare un sacco di scuse ad Agostino Nobile, che il 26 gennaio scorso mi aveva mandato un articolo molto interessante di risposta e di appoggio alla riflessione del nostro Osservatore Marziano in tema di povertà, ricchezza, cristianesimo e predicazione da parte della Chiesa. Non so come e non so perché mi era completamente uscito di mente (e dall’agenda…). Buona lettura.

Tra poveri e mercato è necessario Cristo

Condivido appieno l’articolo “Su poveri e mercato” di Osservatore Marziano, e vorrei aggiungere qualcosa. La teoria sposata da Bergoglio, che vuole che i paesi poveri siano poveri perché l’occidente è ricco, è priva di fondamento. Come sappiamo i sostenitori di questa mezza bufala sono i marxisti riciclati democratici. Ho scritto “mezza” e non bufala, perché se è vero che certi paesi occidentali e non, sfruttano alcuni paesi poveri, è altrettanto vero che non è questa la causa principale della povertà. I paesi poveri africani erano poveri anche prima del capitalismo selvaggio e dello schiavismo. A tal proposito bisogna ricordare che i maggiori negrieri erano arabi, mentre gli stessi africani schiavizzavano le tribù africane con le quali erano in conflitto. Tutto questo secoli prima che gli occidentali arrivassero in Africa. In Asia, gli unici paesi che si sono evoluti economicamente sono quelli che hanno accolto il modello, pur corrotto, europeo e americano.

La questione, dunque, è un’altra. Per tutta la vita lo ha scritto e testimoniato nei suoi innumerevoli interventi alla radio e in televisione padre Piero Gheddo (1929-2017), probabilmente il più grande giornalista missionario. Ha visitato numerosissime Missioni in decine di paesi e scritto oltre ottanta libri. Ha visto in faccia la vera povertà e le contraddizioni sociali di questi paesi, conoscendone la mentalità, il carattere fatalista e spesso tribale. E allora perché sono poveri? Padre Gheddo, non ha dubbi. In una intervista rilasciata durante il pontificato di Giovanni Paolo II, il giornalista, domanda: «Padre Gheddo, non pensa anche Lei che la Chiesa dovrebbe rendersi più povera per essere più vicina agli “ultimi” del mondo?».

R. «Ma la Chiesa è già vicina ai poveri. In molti Paesi africani la Chiesa, i preti, le suore, i volontari laici, le comunità cristiane, i vescovi sono già vicini al popolo, vivono con questa gente. Un chirurgo musulmano in Pakistan mi ha consegnato una lettera per il Papa nella quale chiedeva di mandare altri missionari cattolici, suore, preti e laici che oggi scarseggiano, perché portino avanti l’opera di civilizzazione considerata necessaria alla crescita in aree anche lontanissime dai capoluoghi. In molti territori i governi non arrivano, oppure sono troppo corrotti, o privilegiano solo le città. Nel Mato Grosso, in Amazzonia, dove lavoriamo noi del Pime, se non ci fosse la Chiesa non ci sarebbe nessuno. Quindi dire che la Chiesa dovrebbe stare dalla parte dei poveri mi sembra ridicolo e anche un po’ assurdo».

Come vediamo, Bergoglio non ha inventato nulla di nuovo, ma ha escluso tutto il resto. O meglio, il messaggio evangelico.

Padre Gheddo, rispondendo alle domande dell’intervistatore, continua: «Lei mette l’accento sull’educazione. Ma la questione concreta del sottosviluppo di molti Paesi, si dice, è innanzitutto economica. Il fatto è che noi viviamo in una civiltà materialista, nella quale non riusciamo più a capire il collegamento che c’è fra religione e sviluppo, fra cultura e sviluppo, fra educazione e sviluppo. Ci sembrano aspetti poco influenti sulla concretezza dei problemi. Ma chi va nei Paesi poveri e ci vive si accorge subito che non è così. Un missionario trentino in Tanzania, Padre Camillo Calliari, mi diceva: “Io ho fatto molto per questa gente, ho portato l’acquedotto, ho costruito il caseificio, l’ospedale, ma qui hanno bisogno della rivoluzione del Vangelo, occorre cambiare la mentalità delle persone>.

Non è che padre Gheddo fosse un mitomane, ha descritto quello che sanno benissimo i missionari che, invece di fare politica da quattro soldi, erano e sono in prima linea insieme ai poveri, quelli veri. Infatti in un suo articolo, Gheddo conferma: «E’ l’uomo il protagonista dello sviluppo, non il denaro. L’unica vera rivoluzione che ha cambiato in modo positivo l’umanità è quella compiuta da Gesù Cristo, che ha rivelato all’uomo il volto di Dio e con la sua vita e il suo Vangelo ha insegnato i principi umanizzanti che hanno fatto sviluppare l’umanità (amore, pace, perdono, valore assoluto della creatura umana, in questo la donna è uguale all’uomo come dignità, il matrimonio monogamico e per sempre, ecc.)». Non è un caso se il concetto di sviluppo è nato nella cultura cristiana.

Papa Bergoglio sta facendo esattamente il contrario. Rinunciando all’evangelizzazione per fare politica, i paesi poveri saranno ancora più poveri. I ricchi dei paesi senza Cristo, o che non hanno assimilato il messaggio evangelico o, peggio, l’hanno rifiutato, saranno ancora più disumani. Inoltre, l’aspetto più inquietante, i poveri privati di Cristo non avranno la possibilità di riconoscere la propria dignità.

Agostino Nobile

