IL PAPA, I GIOVANI CHE SE NE VANNO, IL SILENZIO SU VIGANÒ. TRONCARE, SOPIRE, SOPIRE, TRONCARE…ENGLISH TEXT TOO.

IL PAPA, I GIOVANI CHE SE NE VANNO, IL SILENZIO SU VIGANÒ. TRONCARE, SOPIRE, SOPIRE, TRONCARE…

Marco Tosatti

Domanda al Papa sui giovani, sui “tanti ragazzi che si allontanano dalla Chiesa, o che trovano difficoltà. Secondo lei, quali sono i motivi che li allontanano dalla Chiesa?”. Fatta sull’aereo che tornava da Panama. Ecco la risposta.

“Sono tanti! Alcuni sono personali, ma i più generali! Il primo credo che sia la mancanza di testimonianza dei cristiani, dei preti, dei vescovi, non dico dei Papi perché è troppo… ma anche pure! La mancanza di testimonianza! Se un pastore fa l’imprenditore o l’organizzatore di un piano pastorale, o se un pastore non è vicino alla gente, questo pastore non dà testimonianza. Il pastore deve essere con la gente, deve essere davanti al gregge, per marcare il cammino, in mezzo al gregge, per sentire l’odore della gente, e capire cosa sente la gente, di quale cosa ha bisogno, come sente, e dietro al gregge per custodire la retroguardia. Ma se un pastore non vive con passione, la gente si sente abbandonata, orfana. Oltre ai pastori anche i cristiani, i cattolici ipocriti, che vanno tutte le domeniche a messa e poi non pagano la tredicesima, pagano in nero, sfruttano la gente, poi vanno ai Caraibi a fare le vacanze. ‘Ma io sono cattolico, vado tutte le domeniche a messa!’. Se tu fai questo dai una contro testimonianza. È questo ciò che più allontana la gente dalla Chiesa. Io direi: non dire che sei un cattolico, se non dai testimonianza. Dì: ‘Io sono di educazione cattolica ma sono tiepido, sono mondano, non guardate a me come modello’. Io ho paura dei cattolici così eh? Che si credono perfetti! Ma la storia si ripete, lo stesso Gesù coi dottori della legge, no? ‘Ti ringrazio Signore perché non sono come questo… povero peccatore…’. Questa è la mancanza di testimonianza”.

Queste le parole del Pontefice sull’abbandono della Chiesa. Parole certamente giuste. Ma ci sembra che oltre alla testimonianza, alla vicinanza del Pastore – a ogni livello – alla gente, e all’ipocrisia dei cattolici (poteva mancare? Di quelli che vanno a messa, ovviamente…di quelli che dicono di essere cattolici e promuovono l’aborto fino al nono mese neanche un cenno) io vorrei aggiungere qualche cosa.

Il 26 agosto scorso è stata resa pubblica la testimonianza dell’arcivescovo Viganò, che chiamava in causa direttamente e a faccia aperta il Pontefice. Chiedeva ragione del suo comportamento, e cioè del perché aveva favorito e liberato dalle restrizioni imposte da Benedetto un cardinale abusatore seriale, Theodore McCarrick. Usandolo come suo inviato in diverse parti del mondo, e come consigliere nella gestione della politica della Chiesa in USA. Promuovendo – è un fatto – persone legate a McCarrick e al suo gruppo. Un fatto che sta avvenendo ancora adesso.

Il Pontefice non ha risposto. Anzi: ha detto che non avrebbe detto una parola. Questo silenzio, il rifiuto di dire: è vero, non è vero; ho sbagliato, non ho capito; è un colpo molto grave alla sua credibilità. E così molte persone, cattoliche e non, hanno pensato. Quanto danno fa, a se stesso e alla Chiesa, un Pastore che non risponde, non offre chiarezza e si affida all’attacco e alla denigrazione personali per non dare risposte? Quanto ne è intaccata la fiducia che si può avere in lui?

E non basta la compiacenza dei mass media a salvarlo. Nella conferenza stampa di ritorno da Panama non gli è stata posta nessuna domanda su questo punto. Nessuno ha avuto il coraggio di dire: Santità, lei il 26 agosto ci ha detto di leggere quello che affermava mons. Viganò, e di farci un’idea. Abbiamo letto. Ma lei che cosa ci dice? È vero, o mons. Viganò mente? Ed egualmente non è stata fatta nemmeno una domanda sul fatto che un certo vescovo argentino ha trovato rifugio – e un posto importante in Vaticano, creato apposta per lui – a dispetto del fatto che molteplici testimonianze indichino che il Vaticano era stato informato dei suoi, diciamo così, difettucci nei confronti dei seminaristi. Ma in questo, come in altri casi, da parte del vertice manca un elemento che le persone apprezzano forse più di ogni altro, in chi chiede fiducia, in chi predica, in chi dovrebbe esercitare un’autorità morale: la chiarezza. Invece purtroppo c’è l’impressione, ancora una volta, del “troncare, sopire…sopire troncare”. Lasciare cadere le domande drammatiche a volte, a volte semplicemente imbarazzanti, nel silenzio. Confidando nell’oblio. Ma ciò non crea né fiducia né attrazione. Non scalda nessun cuore, non ti porta a dire: di lui mi fido.

