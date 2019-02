UNA DICHIARAZIONE DI MONS. ANTONIO LIVI SULLE SUE CONDIZIONI.

Marco Tosatti

Cari amici, come sapete nei giorni scorsi Stilum Curiae ha ripreso l’appello lanciato dalla Silvana De mari Community per aiutare mons. Antonio Livi, gravemente malato e in condizioni economiche precarie. Ne sono nate voci contrastanti (addirittura quella della sua morte) e le discussioni sulla sua situazione sono proseguite su diversi siti. Oggi mons. Antonio Livi ci ha fatto pervenire questo comunicato, che volentieri rilanciamo. E che abbiamo letto sul sito di Danilo Quinto.

31 gen 2019, 10:12)

DICHIARAZIONE DI MONS. ANTONIO LIVI

Informazioni di ANTONIO LIVI sulle calunnie contro di me e contro il dottor Danilo Quinto in occasione dei contributi che alcuni cattolici generosi hanno voluto offrirmi dopo aver letto nel mio sito (www.fidesetratio.it) che sono gravemente ammalato e devo tentare di rallentare la morte che sembra inevitabile.

Dopo che ero caduto in coma a metà ottobre, mi feci ricoverare al pronto soccorso dall’ospedale Gemelli, dove mi trattennero per tre giorni in una corsia di emergenza, e poi mi ricoverarono in un reparto non idoneo alla mia situazione (reparto di traumatologia), anziché nel reparto di cui avevo bisogno (reparto di neurochirurgia). In questo reparto fui trattato superficialmente, tanto che il primario non mi parlò delle mie condizioni mentali, e alla fine delle indagini decise di dimettermi dicendomi che ero affetto da un cancro maligno al cervello impossibile da operare alla mia età (80 anni). Nemmeno mi prescrisse una cura per resistere all’aumento del cancro.

E’ vero che il ricovero al Gemelli è stato pagato dal servizio sanitario nazionale (al quale sono iscritto come contributore dell’INPS), ma avendo constatato la poca solerzia che il Gemelli impiegò nel fare la diagnosi definitiva, dopo la dimissione dal Gemelli io volli avere un altro parere clinico proseguendo le indagini presso aziende mediche private, che logicamene avrei dovuto pagare. Mi resi conto che le mie condizioni finanziarie erano precarie. La pensione (minima) che ho dallo Stato (Inps) non raggiunge i 600 euro mensili.

Per questo ho fatto sapere al dottor Ruini, direttore del sito www.fidesetratio.it (dedicato a parlare del mio apostolato della dottrina della vera fede), che negli ultimi mesi non scrivo più alcun articolo perché sono molto malato. Se qualcuno avesse avuto desiderio di aiutarmi finanziariamente, potevano contribuire alle mie spese con un versamento (di qualsia importo) sul conto corrente bancario.

Questo mio comunicato nel sito www.fidesetratio.it è stato diffuso da alcuni amici, tra i quali il dottor Danilo Quinto, il quale non ha mescolato affatto le sue questioni private con la mie difficoltà. Io ringrazio lui e tanti altri che mi hanno aiutato a reperire delle sovvenzioni senza nessun interesse personale (sia economico che professionale). Dalle voci che mi arrivato mi rendo conto che molte altre persone, invece di rallegrarsi per l’aiuto che mi viene fornito, calunniano me e i miei soccorritori, inventano false combinazioni persecutorie: che ero morto (hanno pure messo nel video il mio funerale), oppure che ero sano e tranquillo perché la mia malattia me la ero inventata per fare soldi, e poi che ero ricco e sfruttatore, che ero alleato di Quinto che deve essere processato.

D’ora in avanti voglio continuare ad aspettare la morte che i medici mi hanno annunciato come prossima ma che sono certo sia decisa soltanto dal mio Dio misericordioso, che io ho servito con sacrificio tutta la vita. Chiedo a tutte le persone che pure amano Dio di non calunniarmi più e di permettermi di trascorrere nella serenità del cuore la mia dolorosa agonia. Io mi sento comunque obbligato da Dio a pregare perché Egli perdoni tutti, anche coloro che mi tormentano ingiustamente.

Antonio Livi

31 gennaio 2019

Oggi è il 152° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482