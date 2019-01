DISPACCI DALLA CINA. I PRETI CHE ABBANDONANO DOPO L’ACCORDO.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, come ogni settimana in M° Aurelio Porfiri ci fa pervenire da Hong Kong i suoi Dispacci. Che ci ragguagliano sulla vita – non semplice in questo frangente – della Chiesa cinese.

Religione occidentale?

Il direttore di “Asia News”, padre Bernardo Cervellera, insieme ad altri esperti è intervenuo al parlamento europeo insieme ad altri esperti sul tema della libertà religiosa. Nel suo interessante intervento ha tra l’altro affermato: “la portavoce del ministero degli esteri, la signora Hua [Chunying], ha dichiarato: “Voi non capite la Cina. Non sapete quanti templi buddhisti e taoisti e chiese cristiane in Cina operano legalmente? I cittadini cinesi secondo la legge godono di piena libertà religiosa! Abbiamo preso misure preventive contro i terroristi e gli estremisti, per permettere a tanta gente comune di godere pienamente della normale libertà religiosa!”.

Forse in Cina tutti i giovani cattolici sotto i 18 anni sono considerati “terroristi”, proibendo loro di partecipare alla messa di Natale, a quella domenicale, alle catechesi. Per farli “godere pienamente della libertà religiosa”, nelle scuole elementari, medie e superiori di diverse province della Cina (Anhui, Henan, Mongolia interna), i rappresentanti del ministero per l’educazione hanno proibito a scolari e studenti di festeggiare il Natale (e il capodanno astronomico), di farsi dei regali, di partecipare a cerimonie religiose; in diverse province (Hebei, Shaanxi, Yunnan) sono stati proibiti celebrazioni e addobbi natalizi nelle città: fare questo è “un’aggressione della cultura cinese”, una sottomissione allo “inquinamento spirituale” dell’occidente. A parte l’errore storico di considerare il cristianesimo come una “religione dell’occidente” (essendo Gesù nato in Asia ed essendo il cristianesimo giunto in Cina nel VII secolo dall’Iraq), è chiaro che il Partito comunista cinese sta attuando una vera e propria “guerra religiosa” contro il cristianesimo e i cattolici, in nome della “sicurezza” e del “patriottismo nazionalista””.

Insomma, si comprende facilmente come la dinamica dell’opposizione giochi un ruolo importante, se non preponderante, nel modo con cui i cinesi si rapportano con il mondo esterno. I muri che circondano la città proibita sono alti….e già dicemmo come fosse molto importante questa dinamica interno/esterno.

Abbandoni

Sempre su “AsiaNews” troviamo un articolo di “Padre Peter”, sacerdote appartenente alla Chiesa patriottica. In esso veniamo informati che diversi sacerdoti stanno abbandonando il ministero perché non vogliono entrare nell’associazione patriottica, una istituzione fittizia che pretende di riprodurre e rimpiazzare la Chiesa ufficiale, quella cattolica, apostolica e romana. Dice l’articolo: “Ricordo quello che disse il Cardinal Joseph Zen: se la Santa Sede e il governo cinese raggiungessero veramente un accordo, permettendo ai vescovi illegittimi di guidare le loro diocesi, i sacerdoti della Chiesa non ufficiale potrebbero liberamente seguire la loro coscienza. Se impossibilitati ad annunciare il vangelo, potrebbero tornare a casa a lavorare nei campi. Non mi aspettavo che questa profezia del Cardinale Zen [Chen Ri Jun] si avverasse. Non molto tempo fa, un sacerdote della mia città mi ha telefonato, chiedendomi di andare con lui a visitare un altro sacerdote, perché quest’ultimo era tornato a casa dalla sua missione. Durante l’incontro, dopo la felicità iniziale di rivedersi dopo tanto tempo e condividere le nostre avventure, non potevamo non parlare dei molti problemi affrontati dalla Chiesa cinese dopo la firma dell’accordo. Durante la conversazione, abbiamo scoperto che il motivo per cui questo fratello sacerdote ha deciso di tornare a casa era perché non poteva accettare di diventare l’assistente di un parroco dell’Associazione Patriottica. Il sacerdote ha poi spiegato: “Per più di 30 anni ho lottato contro l’Associazione patriottica, e adesso vogliono che diventi il viceparroco di un prete dell’Associazione Patriottica. Non posso accettarlo, non ho altra scelta che tornare a casa”. Sentendo queste parole, nel mio cuore ho provato un dolore indescrivibile. Cosa possiamo dire ancora della Santa Sede? Io rispetto ancora la coscienza di questo mio fratello sacerdote. Lui ha il diritto e l’obbligo morale di obbedire alla sua fede e alla sua coscienza”. Si attendono infatti istruzioni chiare su come i sacerdoti della comunità clandestina devono ora rapportarsi a questa istituzione della Chiesa patriottica. Non è un passaggio facile da digerire.

Cambiamo la Bibbia

Un articolo di “The Guardian” ci informa che in Cina, tutt’ora, si chiudono chiese, imprigionano sacerdoti e pastori protestanti e si riscrive la stessa Bibbia. Dice tra l’altro Lily Kuo nell’articolo (mia traduzione): “A partire dal 2018, il governo ha implementato regole radicali sulle pratiche religiose, aggiungendo ulteriori requisiti per i gruppi religiosi e impedendo a organizzazioni non approvate di impegnarsi in attività religiose. Ma la campagna non riguarda solo la gestione del comportamento. Uno degli obiettivi di un piano di lavoro del governo per “promuovere il cristianesimo cinese” tra il 2018 e il 2022 è una “riforma del pensiero”. Il piano richiede “ritradurre e annotare” la Bibbia, per trovare punti in comune con il socialismo e stabilire una “corretta comprensione” del testo. “Dieci anni fa, eravamo abituati a dire che il partito non era realmente interessato a ciò che le persone credevano internamente”, ha detto Pils. “La risposta di Xi Jinping è molto più invasiva ed è in qualche modo il ritorno ai tentativi di Mao dell’era di controllare i cuori e le menti”. Le bibbie, le cui vendite sono sempre state controllate in Cina, non sono più disponibili per l’acquisto online, una scappatoia che esisteva da anni. A dicembre, le celebrazioni natalizie sono state bandite in diverse scuole e città in tutta la Cina”.

La vecchina

C’è una signora molto anziana che vedo da molto tempo qui nella zona di Hong Kong in cui risiedo quando visito la città. Questa signora, forse 80 o 90 anni, è sempre lì, sempre sullo stesso marciapiede a piegare cartoni. Lei stessa è curva, molto curva. Eppure la persistenza nelle sue azioni non conosce sosta. Questa forte resistenza è veramente simbolica di quella del popolo cinese, un popolo veramente dedito al duro lavoro. Ben Sherwood dice: “Secondo un proverbio africano, il vento non spezza l’albero che si piega. Parole sagge che vi descrivono: avete la capacità di piegarvi senza spezzarvi. Il termine «resilienza» deriva dal latino resilire, che significa «tornare indietro, rimbalzare» e designa la capacità di tornare nella forma originale dopo avere subìto deformazioni, torsioni o allungamenti. In ambito scientifico, è quasi sinonimo di elasticità, la proprietà di una sostanza di mutare la propria forma in risposta a una forza, per poi tornare nella configurazione originale. In un contesto di sopravvivenza, significa rialzarsi dopo essere caduti: nei momenti più difficili voi sapete riprendervi, scrollarvi la polvere di dosso e andare avanti”. Certo i cinesi hanno questa forte capacità di rimbalzare, di riprendersi dalle tante avversità che la storia gli ha riservato.

Oggi è il 150° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482