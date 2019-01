PEZZO GROSSO E IL PARTITICCHIO NEO-CATTOLICO. LASCIATE PERDERE…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, ci ha scritto un Pezzo Grosso fra lo sbalordito e l’indignato per commentare i tentativi di dar vita a una specie di partito cattolico fra Romano Prodi e Enrico Letta, con il vescovo Massimo Camisasca nel ruolo di pronubo. Ora, visti i trascorsi di questa simpatica coppia, le loro brillanti performances, le sponsorizzazioni e frequentazioni i traguardi eccezionali a cui hanno condotto questo sventurato Paese, è ben comprensibile lo stupore di Pezzo Grosso, e ancora di più la sua indignazione…

“Caro Tosatti, le cose volgono sempre più al peggio, in nome della democrazia. La democrazia è un’idea, non un fatto; ed è un’idea falsa quando mente e si discosta dalle verità e dalle leggi naturali. Ciò avviene con intensità e diventa pericoloso quando la politica più sporca e trasversale del potere riesce ad avere risorse e mezzi per influenzarla. La prego, legga qua sotto del nuovo consorzio- che sottintende una coalizione – tra chiesa e bottega. Cioè tra Chiesa: tra un (ex buon) Vescovo (Camisasca) di Reggio Emilia. E bottega: l’alleanza è con un ex-democristiano e cattolico adulto (tanto adulto da poter esser considerato decrepito), rappresentante del potere democratico americano, presidente dell’Advisory Board di Goldman Sachs, consulente di Agenzie di Rating cinesi sull’Italia, ecc. (Romano Prodi).

Ma come se questo non bastasse, il terzo membro della costituente è Enrico Letta, cooptato come Presidente del Consiglio dall’allora Presidente della Repubblica Napolitano, per sostituire Monti; e poi licenziato dallo stesso Napolitano, per incapacità e per sostituirlo con Renzi. Bene, che dovrebbero fare ‘sti tre signori ? Il partito politico di Bergoglio per le prossime elezioni europee! Naturalmente “cattolico”. Naturalmente anti-Lega di Salvini. Naturalmente un partito “Europeista, Migrazionista, Ambientalista e pauperista”. Esattamente quello che Bergoglio vuole, la CEI vuole, Soros e la Bonino vogliono, quello che Macron vuole. Non le viene voglia, caro Tosatti, di fare un proclama di sdegno? Con questo proclama, se è confermato, siamo all’inammissibile, al contro natura. Dovrebbe esser senso di responsabilità dei veri cattolici dissuaderli subito, dire loro: smettetela….

PG”.

